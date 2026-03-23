В Германии — новый скандал. К первой годовщине создания специального фонда для инвестиций в инфраструктуру и защиту климата экономические исследовательские институты составили разгромный отчет: за прошедший год средства фонда были почти полностью растрачены на затыкание бюджетных дыр.

Вместо того чтобы тратить средства на инфраструктуру, правительство занималось бюджетными манипуляциями, чтобы в итоге потратить деньги на социальные нужды.

Согласно расчетам Института экономических исследований ifo, показатель нецелевых расходов составляет до 95%. Обставлено создание фонда поистине по-иезуитски.

Дело в том, что бюджетная дисциплина всегда была краеугольным камнем политической платформы немецких консерваторов. «Жизнь по средствам» со времен Средневековья являлась одной из основных добродетелей германского бюргера. На обилие социальных расходов правительства под эгидой социал-демократов их коллеги из ХДС/ХСС всегда смотрели косо.

Неудивительно, что и на внеочередные парламентские выборы 2025 года «черные» шли с обещанием «обуздать непомерно раздутую социалку», разящим «красных» конкурентов в самое сердце. Однако, как показала практика, высокопарные лозунги оказались лишь элементами политической борьбы.

Каждый, кто хотя бы краем глаза следит за мировой новостной повесткой, знает, что США имеют астрономический государственный долг суммой порядка $40 трлн, образовавшийся из-за непомерно раздутой социальной части еще при правительстве Барака Обамы.

Столь гигантские заимствования у самих себя стали возможны, поскольку Федеральная резервная система США сама эмитирует доллар — основное мировое платежное средство. Похожие привилегии есть и у локомотива Евросоюза ФРГ, центральная банковская система контролирует эмиссию евро.

Видя на примере США, в какие дебри может завести страну отсутствие бюджетной дисциплины, в Германии до 2025 года относились к заманчивой возможности взять денег в долг у самих себя, напечатав нужное количество евро, очень осторожно.

«Специальный фонд» — это красивый эвфемизм для обозначения государственных долгов, порог которых повышен для обхождения бюджетного правила.

Для того чтобы обойти законодательные поправки, запрещающие повышение государственных заимствований, ХДС, ХСС, СДПГ и «Зеленые» в последние недели работы старого созыва бундестага большинством в две трети голосов внесли поправки в основной закон.

Решение было очень спорным — во-первых, потому, что канцлер Фридрих Мерц во время предвыборной кампании уверял избирателей, что он против новых долгов. Во-вторых, голосование парламентом, доживавшим последние дни, было легитимным с точки зрения закона, но очень спорным с точки зрения этики.

После объявленных результатов внеочередных выборов 2025 года стало понятно, что в новом созыве бундестага собрать две трети голосов для проталкивания инициативы для ХДС/ХСС и СДПГ — совершенно нереальная задача.

Своих голосов правительственной «красно-черной коалиции» для этого не хватало, а договариваться о чем-либо с «Альтернативой для Германии» (АдГ) никто не собирался. Гораздо проще оказалось провести голосование в старом составе парламента, партии в котором на тот момент уже не являлись представителями большинства немецких избирателей.

Долг для специального фонда инфраструктуры и климатической нейтральности был связан с одним условием: он должен быть использован для дополнительных инвестиций, чтобы отремонтировать больше разбитых дорог и мостов и вложить больше средств в защиту климата.

Кредитная линия специального фонда в €500 млрд могла быть использована в течение двенадцати лет. В прошлом году были освоены и потрачены первые €24 млрд.

Государственный долг — это всегда вопрос справедливости.

Последующие налогоплательщики не получают прямой выгоды от государственных потребительских расходов, таких как пенсионные субсидии, зарплаты госслужащих или скидки на бензин, но вынуждены платить за них, поскольку необходимо выплачивать проценты и погашать задолженность по кредиту.

С инвестициями дело обстоит иначе: мост, который простоит 50 лет, принесет пользу людям, которые еще даже не родились. Поэтому привлечение будущих пользователей к финансированию таких проектов вполне оправдано.

С другой стороны, было бы неправильно жить в кредит сегодня и оставить следующему поколению разрушенные мосты и большие долги. Однако, похоже, именно это и происходит со специальным фондом.

Например, в 2024 году правительство Германии потратило €1,2 млрд на расширение широкополосной сети по всей стране, выделив на это деньги из обычного федерального бюджета. В 2025 году, когда был создан специальный фонд, статья была сокращена до 0 евро.

Тем не менее в 2025 году на расширение широкополосной сети было потрачено почти €1,4 млрд. Однако вместо того чтобы взять деньги из обычного бюджета, правительство теперь взяло их из специального фонда. Это означает, что инвестиции выросли незначительно, но долг увеличился гораздо больше.

В то же время эта манипуляция высвободила средства из регулярного бюджета, которые можно было использовать на неинвестиционные цели в 2025 году.

Другой пример — субсидии на строительство и содержание железных дорог: в регулярном бюджете они сократились с €7,5 млрд в 2024 году до 0 евро в 2025-м, однако теперь появились в строчке расходов специального инвестиционного фонда (на уровне €7,6 млрд).

Дальше — больше. Инвестиции в строительство федеральных автодорог сократились с €6,6 млрд до €2,5 млрд в основном бюджете, но еще €2,4 млрд плавно перетекли на эти же цели из специального фонда.

Таким образом, средства, высвободившиеся в регулярном бюджете, вполне можно использовать на другие цели, в первую очередь — для увеличения социальных расходов. Сокращение инвестиций в регулярном бюджете позволило высвободить €11,6 млрд. Например, на субсидии фондам социального обеспечения, на которые в противном случае у правительства не хватило бы денег.

В 2025 году Мерц оправдывал новый пакет долговых обязательств «необходимостью обновить инфраструктуру, которая создавалась десятилетия назад». Лидер СДПГ Ларс Клингбайль пообещал инвестиции, которые «разгрузят экономику и стимулируют рост».

Однако пока что правительственная коалиция занимается примитивными финансовыми манипуляциями вместо выполнения предвыборных обещаний.