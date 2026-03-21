Масштабное противостояние на Ближнем Востоке сместило фокус внимания мирового сообщества на борьбу Ирана с США и Израилем. При этом динамика палестино-израильского конфликта, являвшаяся ключевой темой в последние три года, ушла на задний план.

За войной в Заливе мало кто замечает, что в секторе Газа происходят серьезные перемены — в том числе укрепляется влияние ХАМАС. Палестинского движения, которое Израиль считал (и, судя по всему, продолжает считать) «практически поверженным».

Что, впрочем, не мешает ХАМАС укреплять позиции «на местах» и, судя по косвенным признакам, готовиться к возвращению палестинского эксклава под полный контроль.

Полноценные хозяева

После заморозки боев в секторе Газа осенью 2025 года Израиль счел, что вышел из конфликта победителем. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац не без гордости отмечал, что армии «удалось сломать хребет» сопротивлению в Газе и лишить ХАМАС шансов на реальное возвращение к власти.

На практике же ситуация складывалась несколько иная. Уже к ноябрю 2025 года ХАМАС удалось вернуть контроль над торговлей в эксклаве, а к декабрю — перезагрузить налоговую систему, замкнув на себя большую часть сборов.

Негласная ставка израильтян на «внутреннюю оппозицию», которая в теории должна была сдерживать рост ХАМАС без прямого участия израильских военных, не сыграла. Руководители и активисты группировок Газы, ранее входивших в систему произраильских ополчений, либо залегли на дно, либо бежали за рубеж, подальше от местной контрразведки.

Иные же публично покаялись и присягнули на верность победителям — пообещав «делом и кровью» искупить прежние ошибки.

Печальный, но во многом показательный пример произраильского полевого командира Ясира Абу Шабаба, которого в пылу суматохи из-за быстрого отвода израильских сил в сентябре 2025 года пристрелили свои же, сработал как идеальный пропагандистский «крючок». Желающих вести двойную игру, судя по быстрому укреплению управленческой вертикали движения, заметно поубавилось.

А после февраля 2026 года, когда Израиль отвлекся на противостояние с Ираном, работа по укреплению влияния в Газе приобрела почти открытый характер.

Израильскую прессу заполонили откровения анонимных палестинских собеседников, сетующих, что с марта 2026 года в крупных городах сектора почти ничего не делается без ведома и одобрения ХАМАС. Бойцы движения передвигаются открыто и «чувствуют себя полноценными хозяевами» в этих местах.

Умеренная воинственность

Сам ХАМАС, впрочем, также пока отказался от публичного бряцания оружием. После начала американо-израильской военной кампании против Ирана движение, хоть и выступило с критикой в адрес Израиля, к боевым действиям «оси сопротивления» не присоединилось.

Более того, движение даже попыталось публично одернуть Тегеран, направив новому Верховному лидеру Моджтабе Хаменеи письмо с призывом воздержаться от ударов по «братским мусульманским странам», в первую очередь по аравийским монархиям.

Апеллируя к узам исламского братства, ХАМАС рекомендовали обратить гнев иранского народа против реального зачинщика конфликта — Израиля.

Однако у послания, судя по недавним утечкам, была и секретная составляющая, в которой палестинские подпольщики, напротив, убеждали Тегеран напирать сильнее и «максимально сковывать боем» израильтян. И не щадить на пути к великой цели «арабских коллаборационистов и подхалимов», которые «предали общие идеалы».

Причина подробного двурушничества лежит на поверхности. В условиях интенсивного регионального конфликта руководство ХАМАС пытается балансировать, не оставляя старшего партнера по «оси сопротивления», но и не ввергая в гнев аравийцев. И, в частности, Катар, который уже много лет дает Политбюро ХАМАС возможность легально вести политическую деятельность на своей территории.

Сочти Доха, что палестинцы приветствуют удары по катарской теории, и ХАМАС пришлось бы в срочном порядке искать новую «страну приписки», что в условиях произошедших на Ближнем Востоке перемен было бы не так просто.

Отчасти сдержанная публичная риторика движения нацелена и на то, чтобы привлекать как можно меньше внимания к сектору Газа и ситуации в нем. Чтобы не сорвать начатую ранее реставрацию собственных управленческих институтов.

Точечная охота

Израильское руководство пока демонстративно игнорирует шевеления в секторе Газа и, судя по всему, не стремится к открытию «третьего фронта». Хотя отдельные высокопоставленные «ястребы» — вроде министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира — и призывают обратить возникший «общественный кураж» на пользу дела и окончательно подчинить сектор Газа, выбив ХАМАС за пределы эксклава.

Тем более что «старшие братья» в лице Ирана и ливанской «Хезболлы» им на помощь в этот раз едва ли придут.

Впрочем, отрешенность израильского руководства не тождественна полному отсутствию действий на палестинском направлении. Однако силовики переключились с массированных ударов на точечные ликвидации.

Так, например, 18 марта в результате совместной операции армии и контрразведки на территории эксклава был устранен Мухаммад Абу Шала, начальник штаба военной разведки ХАМАС в бригаде «Хан-Юнис» и видный функционер палестинского подполья.

Впрочем, эту операцию можно счесть скорее за сведение прежних счетов, поскольку в 2023 году Шала активно участвовал в подготовке вторжения в Израиль и имел высокий приоритет в «ликвидационных списках» еврейского государства.

Даже с учетом того, что в официальном пресс-релизе израильской армии содержатся заявления, что убитый «занимался восстановлением боеспособности» подразделений ХАМАС, подтверждений этим данным израильская сторона так и не представила.

Восстанавливают силы

Стоит сказать, что изменение баланса сил в секторе Газа нравится далеко не всем палестинцам. Технократы, которым международные посредники уже успели пообещать кресла в новом компромиссном правительстве, опасаются, что усиление ХАМАС поставит на этом проекте крест.

А потому пытаются привлечь к проблеме внимание Совета мира, и в том числе достучаться до президента США Дональда Трампа.

Но Белый дом слишком увлечен конфликтом в Иране и, кажется, сильно ослабил интерес к палестинской проблематике. Совет мира продолжает работать, но не вникает в ситуацию «на местах». От вопроса дистанцировались даже те страны, кто прежде активно соперничал за влияние в секторе Газа.

Это также играет на руку ХАМАС. Движение рассчитывает, что времени, которое США и Израиль потратят на кампанию против Ирана и сухопутную операцию в Южном Ливане, им хватит, чтобы восстановить боеспособность хотя бы до уровня 2024 года. А уже после этого — попытаться хотя бы частично вернуть территории, оказавшиеся за «желтой» разграничительной линией.

А пока стоящие перед организацией цели не достигнуты, ХАМАС не считает зазорным прикинуться сторонниками региональной деэскалации.