В Америке принято основывать гигантские транснациональные корпорации в гаражах. Disney не исключение.

Ровно 105 лет назад юный Уолт Дисней в гараже своего отца нарисовал несколько коротеньких сатирических мультиков под общим названием Newman Laugh-O-Grams («Смехограммы Ньюмана»), которые должны были предварять еженедельные сводки новостей в кинотеатрах маленькой сети, принадлежавшей человеку по имени Фрэнк Ньюман.

Что это был за человек, никто уже давно не помнит, его имя осталось в истории только потому, что когда-то он сыграл определенную роль в судьбе Уолта Диснея. А потом Уолт Дисней стал играть определенную, достаточно существенную роль в судьбах всего, без преувеличения, цивилизованного мира.

И продолжает это делать после своей смерти — через названную им в собственную честь анимационную студию, которая выросла в гигантскую транснациональную корпорацию.

Скажем, откуда на российских экранах сегодня столько дорогостоящих киносказок?

А это когда-то американцы из Disney решили плотно взяться за освоение нашего культурного пространства и снять у нас кино, спекулирующее одновременно на чувстве ностальгии старшего поколения по всему старому доброму и на растущем интересе молодой аудитории ко всему родному народному.

Получилось не с первого захода: «Книга мастеров» в 2009 году с треском провалилась. Зато «Последний богатырь» (2017) так удался, что вырос в одну из самых успешных российских кинофраншиз, процветающую по сей день.

Спорную моду конвертировать старые мультфильмы в новые игровые фильмы тоже наши кинодеятели у Disney переняли. Но уже по собственной инициативе. Что, впрочем, не снимает с Disney ответственности.

Вообще, пожалуй, трудно найти в современной мировой поп-культуре и вокруг нее такое негативное явление, которое так или иначе не было бы связано с Disney.

Global Look Press Уолт Дисней. 1944 год

Примерно 10 лет назад одним из самых часто употребляемых слов в информационном поле вдруг стал некрасивый англицизм «вайтвошинг».

Прогрессивная общественность и леволиберальные СМИ принялись атаковать голливудские студии за то, что те берут белых артистов на роли представителей отличных от европеоидной рас. Чуть ли не больше всех досталось подконтрольной Disney конторе Marvel за утверждение Тильды Суинтон на роль тибетского монаха в фильме «Доктор Стрэндж» (2016).

Боссы Marvel и Disney прекрасно сознавали последствия такого решения, но никак не могли поступить иначе. Потому что в противном случае правительство Китая, для которого Тибет — болезненная тема, могло прогневаться и, например, запретить прокатывать «Доктора Стрэнджа» на своей территории.

Что повлекло бы за собой убытки в 100 с лишним миллионов долларов — именно столько фильм в итоге в Китае заработал. Почти половина от домашних сборов и четверть от сборов во всех остальных странах.

Да, версия про Тибет — не официальная, ее высказал сценарист С. Роберт Каргилл, о чем сразу пожалел и поспешил сдать назад, а вышестоящие уполномоченные лица ничего такого не признавали и никогда не признают.

Тем не менее то, что Disney в своей деятельности старательно избегает обижать Китай, ни для кого не секрет, и примеров тому — масса. А всё из-за Мартина Скорсезе и его фильма «Кундун» (1997) про экс-главу тибетского «правительства в изгнании» Далай-ламу XIV, после которого Китай чуть было не разорвал все отношения с Disney насовсем.

Пришлось извиняться, строить в Шанхае «Диснейленд» и впредь внимательно следить за тем, чтобы такой чудовищной ошибки не повторилось. И всё шло хорошо, пока не наступила эра «разнообразия» (diversity).

Тут уж пришлось выбирать, кому важнее подмаслить — прогрессивной общественности и леволиберальным СМИ или китайцам. Боссы Disney выбрали подмаслить китайцам. Ничего личного: последних все-таки числом побольше, чем любителей оскорбиться за меньшинства в собственном отечестве.

Но в том и заключается суть капитализма заинтересованных сторон, что для достижения максимальной прибыли нужно угодить всем. В идеале — абсолютно всем.

А корпорация Disney в своем нынешнем виде является — или, по крайней мере, пытается быть — не чем иным, как эталонным воплощением идей капитализма заинтересованных сторон.

Этим исчерпывающе объясняется всё, что с ней (и ею) творится. Отсюда — и черные русалочки, и смуглые белоснежки, и прочая diversity-феерия, включая гендерно инвертированный ремейк «Золушки» про кроссовки.

Всё это, разумеется, происходит не от чистой любви к человечеству во всей его пестрой вариативности и не от искреннего стремления привнести в мир побольше равенства.

Но и не только для извлечения долларов из кошельков насколько возможно большего количества людей. А еще и, например, для того, чтобы прикрыть шумом, вызванным очередным спорным — и при этом исключительно правильным с точки зрения прогрессивной общественности — кастинговым решением, какой-нибудь грязный скандал. В коих у Disney никогда не было дефицита.

Немногие, скажем, осведомлены, что в прошлом году завершилось длившееся много лет — с 2019 года, если конкретнее — судебное разбирательство между Disney и рядовыми сотрудниками калифорнийского «Диснейленда».

Global Look Press Диснейленд в Анахайме. Калифорния, США

Поводом к нему послужило то, что размер жалования указанных сотрудников (к коллективному иску присоединились 51 478 человек) был ниже установленного законодательством прожиточного минимума. А закончилось всё мировым соглашением: корпорация выплатила истцам $179,6 млн. По $3,5 тысячи на истца.

Другой характерный инцидент: осенью 2023 года муж с женой в ходе посещения «Диснейленда» заказали еды в одном из расположенных там ресторанов, а чуть позже жена умерла от анафилактического шока. Хотя специально предупреждала персонал заведения о своей аллергии.

Вдовец подал на Disney в суд. В ответ диснеевские юристы цинично указали на то, что мужчина был подписчиком онлайн-сервиса Disney+. А это означает, что он принял соглашение, где написано: любой возникающий спор решается строго во внесудебном порядке. Пришлось иск отозвать.

С кадровой политикой Disney, базирующейся, естественно, на принципах разнообразия, равенства и инклюзивности, тоже оказалось не всё так уж радужно.

В марте 2025 года Федеральная комиссия по связи США инициировала в отношении компании масштабное разбирательство с целью выяснить, не служит ли в действительности их кадровая политика инструментом дискриминации.

При этом по странному совпадению чуть раньше в Disney успели убрать показатели разнообразия и инклюзивности из числа критериев, по которым оценивается эффективность руководителей.

Стремление усидеть на всех стульях и угодить каждой (потенциально) заинтересованной стороне раз за разом выходит корпорации Disney боком не в последнюю очередь потому, что эти заинтересованные стороны могут находиться между собой в конфронтации.

Как Израиль, который получил от Disney моральную и, что немаловажно, материальную поддержку в войне в Газе, — и мусульмане, которые этого не оценили. Несмотря на то, что годом ранее специально для них в киновселенную Marvel ввели первую супергероиню-мусульманку.

Точно так же не оценил массовый зритель навязчивых попыток пропихнуть в детский контент ЛГБТ*-пропаганду.

Что ожидаемо привело к катастрофическому провалу мультфильма «Базз Лайтер» (2022), едва окупившего половину вложенных в него $200 млн, и повлекло за собой пересмотр контентной политики.

В частности — то, что из следующего мультфильма студии Pixar, «Элио» (2025), всю эту пропаганду вырезали. Правда, от такого же катастрофического провала его это уже не спасло.

Зато это четко и более чем наглядно показало в очередной раз, чего стоят на самом деле все громкие заявления об искренней приверженности прогрессивным идеалам.

И Уолт Дисней, думается, на этот счет также никаких иллюзий не питал, будучи сам человеком, по свидетельствам современников, весьма спорных и даже объективно предосудительных убеждений. С Лени Рифеншталь был на короткой ноге и, говорят, вообще нацистам симпатизировал.

Что не мешало ему чуть позже по заказу минобороны производить антинацистскую пропаганду с Дональдом Даком.

Поэтому сегодняшние природа и поведение его детища видятся, пожалуй, закономерными.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в РФ