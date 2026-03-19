19 марта на Украине случилось неслыханное: внутренняя безопасность СБУ задержала сразу нескольких своих коллег, подозреваемых в «крышевании» добычи нелегального янтаря.

ИА Регнум

И заодно в вымогательстве денег с легальных добытчиков.

В списке фигурантов весьма серьезные руководители: заместитель начальника ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, замначальника Ровенского облуправления СБУ и их кассир, который занимался посредничеством между панами офицерами и добывающей отраслью.

По версии следствия, аппетиты у них были весьма солидными.

Утверждается, что с группы компаний «Amber Galbin» (о них мы расскажем отдельно) требовали 620 тысяч долларов за «решение вопроса» с уголовным делом и 400 долларов в день с одной помпы, чтобы янтарь копался тихо, спокойно и без лишних вопросов.

Схема работала просто: копатели работают, янтарь добывается, а «наблюдение» за процессом обеспечивают те, кто должен с этим бороться.

А нынешние потрясения означают, что в жизни знаменитой Янтарной республики, в 2015–2016 годах даже вступившей в силовое противостояние с властями с применением оружия, наступил этап очередных перемен. Теперь уже нет такого, что отдельные уникумы пытаются работать легально, а им мешает местная мафия, владеющая практически всем теневым рынком.

Отнюдь: в белую добывается примерно 10% драгоценной смолы, а 90% так и остается за нелегалами. Однако и те, и эти «отстегивают» СБУ, которая перехватила «тему» у полиции, прокуратуры и бандитов, став главным надзирателем за ней.

Теперь же явно грядет передел бизнеса, несмотря ни на какие обстоятельства исправно снабжающего сырьём крупнейших покупателей янтаря — Китай, Польшу, Литву и Эмираты.

Нелегальная «республика»

О том, что у них под ногами лежат большие деньги, жители нищих полесских сёл в Житомирской, Ровенской и Волынской областях никогда и не подозревали.

Трудно сказать, что стало толчком к превращению региона в безумный грязный Клондайк, но родиной янтарекопательства считается поселок Клесов в Ровенской области. Здесь придумали технологию, как использовать «жужик» — пожарную мотопомпу и «тычку» — длинную железную трубу, которую загоняют в грунт.

С её помощью нащупывают скопление янтаря и потом подают воду в проделанный канал, размывая почву и вылавливая всплывающий янтарь. На заре промысла хватало всем: после уроков и учителя, и ученики из сёл янтароносной провинции ходили собирать «минус» — небольшие кусочки, не интересующие копателей.

100-200 граммов мелкого янтаря — это 30-50 долларов, неплохой приработок.

На пике цен в 2013 году килограмм сырья ходовой фракции в пределах 20-50 граммов стоил 7 тысяч долларов. Поэтому на фоне наступившей «свободы» после Майдана в 2014 году в Полесье хлынули толпы добытчиков, не обременяющих себя ни получением каких-то разрешений, ни бережным отношением к природе.

Владимирецкие лесники (пгт Владимирец — райцентр на Ровенщине) с ужасом вспоминают, как на перспективном участке леса одновременно могли трудиться пара тысяч человек, стремительно превращая местность в омерзительный лунный пейзаж. Кратеры, наполненные мутной водой, огромные ямы, поваленные деревья — местность, более для жизни не пригодная.

Янтаря стало добываться столько, что это даже обрушило цены на китайском рынке, который казался бездонным — к слову, в настоящее время они упали в 10 раз по сравнению в 2014–2015 годами.

Вторым направлением нелегального экспорта стала Польша, где продажа изделий из ископаемой смолы является традиционным бизнесом в туристических городах вдоль побережья Балтики. С той лишь поправкой, что местный польский янтарь гораздо более худшего качества и цвета.

«Наш рынок янтаря оценивается почти в миллиард евро, и мы знаем, что неофициально он намного выше. Однако почти 90 процентов янтаря на нашем рынке поступает из Украины. И там весь рынок янтаря контролируется организованной преступностью. Это напоминает мир колумбийских картелей. Из-за янтаря ведутся войны, гибнут люди и сжигаются деревни. Эти войны особенно усилились после протестов на Майдане», — писало по этому поводу популярное издание Gazeta. pl.

Социальные сети Последствия добычи янтаря на Украине

Естественно, такой бизнес не мог существовать сам по себе, поэтому контроль над ним очень быстро стали устанавливать разного рода криминальные группировки.

Например, в дело вошел львовский авторитет Вова Морда (Владимир Дидух), а с другого направления работала житомирская группировка Пирата (Виктор Олейник).

Вокруг отдельных сёл (этим весьма славился Олевский район Житомирской области) устанавливались блокпосты с вооруженной охраной. Проехать по лесу, если ты не местный или не работаешь в бригаде копачей, было попросту невозможно.

Полиция на такие вызовы не выезжала, а регулярные перестрелки постоянно были в «сводках новостей», пересказываемых устно.

«Кто к этому был причастен? Я подчеркиваю: и местные руководители полиции, и местные руководители Нацгвардии, и, к сожалению, отдельные руководители Службы безопасности Украины, и, к сожалению, отдельные руководители прокурорских органов, — сурово вещал по проблеме тогдашний президент Украины Пётр Порошенко*. — И за два года с тех пор у нас более 70 работников, непосредственно причастных к этому, были арестованы, дела были переданы в суд».

Однако попытки как-то загнать Янтарную республику, ведущую бурную деятельность в границах трех областей, в какое-то законное русло успехом не увенчались. В лесных сёлах шли настоящие бои с правоохранителями — в них швыряли камни, стреляли, резали колеса, блокировали и били.

Рейды с участием СБУ шли даже в начале февраля 2022 года. В октябре местные эскобары устроили свою собственную небольшую войну, пользуясь тем, что всем некогда. А в апреле 2023-го случилась «зачистка» целого села на границе с Белоруссией.

Полиция, СБУ и военные заблокировали н. п. Старое Село у границы с Беларусью на предмет «соблюдения законности» при добыче янтаря, после чего «было проверено 34 транспортных средства, 496 жилых и 179 нежилых зданий и 450 человек».

Так на первом этапе был завершен процесс, начавшийся после принятия в 2019 году закона об урегулировании и легализации добычи янтаря на Украине — поскольку это было одним из предвыборных обещаний Зеленского. И завершал его заступивший на пост в феврале 2023-го глава СБУ Василий Малюк*, сам находящийся «глубоко в теме».

Чёрное и серое

Упомянутая в самом начале группа компаний «Amber Galbin» была первой, кто получил легальную лицензию на добычу янтаря с правом промышленной разработки в Ровенской области в 2020 году.

«Помню, первое наше спецразрешение было — это компания «Бурпром». Участок мы купили очень дорого, по-моему, за 16 миллионов гривен при стартовой цене в 300 тысяч. Приехали туда, а нас не пускают. Стоят блокпосты в лесу, в балаклавах ребята. И мы в первый день не смогли туда заехать. Второй день правдами и неправдами, под видом грибников, мы туда понемногу зашли, посмотрели, что по контурам нашего участка работает, ну, безграничное количество мотопомп и добывается янтарь», — с волнением вспоминает совладелец группы Олег Богельский, ныне — образцовый гражданин и пример законопослушания.

Он заходил в этот бизнес тоже из криминала. Как сообщают источники, в прошлом Олег Александрович промышлял торговлей наркотиками и после отсидки решил изменить образ жизни. Тем более что капитал для инвестиций уже в наличии имелся.

В отличие от многих коллег, он смотрит в будущее: по разным оценкам, запасов янтаря отличного качества на Украине еще лет на двести — под землёй лежат миллиарды. Легальная добыча с глубокой переработкой — хорошая перспектива.

Особенно в свете активностей со стороны властей: за несколько лет «в белую» стало добываться в 14 раз больше — с 2,8 тонны в 2019-м до 42 тонн в 2024-м (примерно столько же ожидается по итогам прошлого года). У «Amber Galbin» имеется даже собственная фабрика по изготовлению продукции из янтаря — делают действительно эксклюзивные вещи.

Однако проблемы с жадными эсбэушниками у группы компаний начались осенью прошлого года, когда её уличили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,2 млрд гривен (более 2,3 млрд рублей). Поскольку наличие лицензий очень слабо на что-то повлияло.

Как правило, на госаукционах покупаются разрешения на геологоразведку, которые предполагают добычу не более 5 килограммов в исследовательских целях. И потом под эту бумагу в полный рост идет обычная нелегальная добыча с теми же самыми копачами, которые теперь не болтаются сами по себе, а трудоустроены.

Если есть одна промышленная лицензия, как у бизнесмена Богельского, то под неё можно шарашить всё остальное, что достают из земли, безо всяких разрешений.

И гнать как все — контрабандой, что и объясняет непонятные на первый взгляд «400 долларов с каждой помпы» в новости о задержании.

Рентная плата тоже выросла в семь раз, и отдавать кровные непонятному государству никто не желает. При этом оценки теневого рынка плавают в пределах 500 миллионов долларов в год. В зависимости от фракции материала, это может быть от 500 тонн и выше — намного больше официальных сорока.

Крупнейшие месторождения расположены в северных районах Волынской, Ровенской и Житомирской областей, янтарь там залегает на небольшой глубине — от 2 до 10 метров (в то время как калининградский янтарь добывается с глубины 40-60 метров).

Он значительно дешевле и отличается широким спектром цветов и превосходными возможностями для обработки.

Вопрос лишь в том, кто будет это контролировать.

Красивые кадры с визитом «тяжелых» в кабинет целого полковника СБУ отлично согласуются с поручением Зеленского к фактическому руководителю службы генерал-майору Александру Покладу заняться её очисткой от тех, кто «служит не в интересах Украины». В данном случае от тех, кого уроженец янтароносной провинции Малюк* ставил на это направление.

Умные бандиты с серыми схемами, единая «крыша» и курируемая государством контрабанда — что еще нужно кураторам для счастья?

*лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов