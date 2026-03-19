«Крыша» от СБУ: прошлое и настоящее украинской «янтарной республики»
19 марта на Украине случилось неслыханное: внутренняя безопасность СБУ задержала сразу нескольких своих коллег, подозреваемых в «крышевании» добычи нелегального янтаря.
И заодно в вымогательстве денег с легальных добытчиков.
В списке фигурантов весьма серьезные руководители: заместитель начальника ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, замначальника Ровенского облуправления СБУ и их кассир, который занимался посредничеством между панами офицерами и добывающей отраслью.
По версии следствия, аппетиты у них были весьма солидными.
Утверждается, что с группы компаний «Amber Galbin» (о них мы расскажем отдельно) требовали 620 тысяч долларов за «решение вопроса» с уголовным делом и 400 долларов в день с одной помпы, чтобы янтарь копался тихо, спокойно и без лишних вопросов.
Схема работала просто: копатели работают, янтарь добывается, а «наблюдение» за процессом обеспечивают те, кто должен с этим бороться.
А нынешние потрясения означают, что в жизни знаменитой Янтарной республики, в 2015–2016 годах даже вступившей в силовое противостояние с властями с применением оружия, наступил этап очередных перемен. Теперь уже нет такого, что отдельные уникумы пытаются работать легально, а им мешает местная мафия, владеющая практически всем теневым рынком.
Отнюдь: в белую добывается примерно 10% драгоценной смолы, а 90% так и остается за нелегалами. Однако и те, и эти «отстегивают» СБУ, которая перехватила «тему» у полиции, прокуратуры и бандитов, став главным надзирателем за ней.
Теперь же явно грядет передел бизнеса, несмотря ни на какие обстоятельства исправно снабжающего сырьём крупнейших покупателей янтаря — Китай, Польшу, Литву и Эмираты.
Нелегальная «республика»
О том, что у них под ногами лежат большие деньги, жители нищих полесских сёл в Житомирской, Ровенской и Волынской областях никогда и не подозревали.
Трудно сказать, что стало толчком к превращению региона в безумный грязный Клондайк, но родиной янтарекопательства считается поселок Клесов в Ровенской области. Здесь придумали технологию, как использовать «жужик» — пожарную мотопомпу и «тычку» — длинную железную трубу, которую загоняют в грунт.
С её помощью нащупывают скопление янтаря и потом подают воду в проделанный канал, размывая почву и вылавливая всплывающий янтарь. На заре промысла хватало всем: после уроков и учителя, и ученики из сёл янтароносной провинции ходили собирать «минус» — небольшие кусочки, не интересующие копателей.
100-200 граммов мелкого янтаря — это 30-50 долларов, неплохой приработок.
На пике цен в 2013 году килограмм сырья ходовой фракции в пределах 20-50 граммов стоил 7 тысяч долларов. Поэтому на фоне наступившей «свободы» после Майдана в 2014 году в Полесье хлынули толпы добытчиков, не обременяющих себя ни получением каких-то разрешений, ни бережным отношением к природе.
Владимирецкие лесники (пгт Владимирец — райцентр на Ровенщине) с ужасом вспоминают, как на перспективном участке леса одновременно могли трудиться пара тысяч человек, стремительно превращая местность в омерзительный лунный пейзаж. Кратеры, наполненные мутной водой, огромные ямы, поваленные деревья — местность, более для жизни не пригодная.
Янтаря стало добываться столько, что это даже обрушило цены на китайском рынке, который казался бездонным — к слову, в настоящее время они упали в 10 раз по сравнению в 2014–2015 годами.
Вторым направлением нелегального экспорта стала Польша, где продажа изделий из ископаемой смолы является традиционным бизнесом в туристических городах вдоль побережья Балтики. С той лишь поправкой, что местный польский янтарь гораздо более худшего качества и цвета.
«Наш рынок янтаря оценивается почти в миллиард евро, и мы знаем, что неофициально он намного выше. Однако почти 90 процентов янтаря на нашем рынке поступает из Украины. И там весь рынок янтаря контролируется организованной преступностью. Это напоминает мир колумбийских картелей. Из-за янтаря ведутся войны, гибнут люди и сжигаются деревни. Эти войны особенно усилились после протестов на Майдане», — писало по этому поводу популярное издание Gazeta. pl.
Естественно, такой бизнес не мог существовать сам по себе, поэтому контроль над ним очень быстро стали устанавливать разного рода криминальные группировки.
Например, в дело вошел львовский авторитет Вова Морда (Владимир Дидух), а с другого направления работала житомирская группировка Пирата (Виктор Олейник).
Вокруг отдельных сёл (этим весьма славился Олевский район Житомирской области) устанавливались блокпосты с вооруженной охраной. Проехать по лесу, если ты не местный или не работаешь в бригаде копачей, было попросту невозможно.
Полиция на такие вызовы не выезжала, а регулярные перестрелки постоянно были в «сводках новостей», пересказываемых устно.
«Кто к этому был причастен? Я подчеркиваю: и местные руководители полиции, и местные руководители Нацгвардии, и, к сожалению, отдельные руководители Службы безопасности Украины, и, к сожалению, отдельные руководители прокурорских органов, — сурово вещал по проблеме тогдашний президент Украины Пётр Порошенко*. — И за два года с тех пор у нас более 70 работников, непосредственно причастных к этому, были арестованы, дела были переданы в суд».
Однако попытки как-то загнать Янтарную республику, ведущую бурную деятельность в границах трех областей, в какое-то законное русло успехом не увенчались. В лесных сёлах шли настоящие бои с правоохранителями — в них швыряли камни, стреляли, резали колеса, блокировали и били.
Рейды с участием СБУ шли даже в начале февраля 2022 года. В октябре местные эскобары устроили свою собственную небольшую войну, пользуясь тем, что всем некогда. А в апреле 2023-го случилась «зачистка» целого села на границе с Белоруссией.
Полиция, СБУ и военные заблокировали н. п. Старое Село у границы с Беларусью на предмет «соблюдения законности» при добыче янтаря, после чего «было проверено 34 транспортных средства, 496 жилых и 179 нежилых зданий и 450 человек».
Так на первом этапе был завершен процесс, начавшийся после принятия в 2019 году закона об урегулировании и легализации добычи янтаря на Украине — поскольку это было одним из предвыборных обещаний Зеленского. И завершал его заступивший на пост в феврале 2023-го глава СБУ Василий Малюк*, сам находящийся «глубоко в теме».
Чёрное и серое
Упомянутая в самом начале группа компаний «Amber Galbin» была первой, кто получил легальную лицензию на добычу янтаря с правом промышленной разработки в Ровенской области в 2020 году.
«Помню, первое наше спецразрешение было — это компания «Бурпром». Участок мы купили очень дорого, по-моему, за 16 миллионов гривен при стартовой цене в 300 тысяч. Приехали туда, а нас не пускают. Стоят блокпосты в лесу, в балаклавах ребята. И мы в первый день не смогли туда заехать. Второй день правдами и неправдами, под видом грибников, мы туда понемногу зашли, посмотрели, что по контурам нашего участка работает, ну, безграничное количество мотопомп и добывается янтарь», — с волнением вспоминает совладелец группы Олег Богельский, ныне — образцовый гражданин и пример законопослушания.
Он заходил в этот бизнес тоже из криминала. Как сообщают источники, в прошлом Олег Александрович промышлял торговлей наркотиками и после отсидки решил изменить образ жизни. Тем более что капитал для инвестиций уже в наличии имелся.
В отличие от многих коллег, он смотрит в будущее: по разным оценкам, запасов янтаря отличного качества на Украине еще лет на двести — под землёй лежат миллиарды. Легальная добыча с глубокой переработкой — хорошая перспектива.
Особенно в свете активностей со стороны властей: за несколько лет «в белую» стало добываться в 14 раз больше — с 2,8 тонны в 2019-м до 42 тонн в 2024-м (примерно столько же ожидается по итогам прошлого года). У «Amber Galbin» имеется даже собственная фабрика по изготовлению продукции из янтаря — делают действительно эксклюзивные вещи.
Однако проблемы с жадными эсбэушниками у группы компаний начались осенью прошлого года, когда её уличили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,2 млрд гривен (более 2,3 млрд рублей). Поскольку наличие лицензий очень слабо на что-то повлияло.
Как правило, на госаукционах покупаются разрешения на геологоразведку, которые предполагают добычу не более 5 килограммов в исследовательских целях. И потом под эту бумагу в полный рост идет обычная нелегальная добыча с теми же самыми копачами, которые теперь не болтаются сами по себе, а трудоустроены.
Если есть одна промышленная лицензия, как у бизнесмена Богельского, то под неё можно шарашить всё остальное, что достают из земли, безо всяких разрешений.
И гнать как все — контрабандой, что и объясняет непонятные на первый взгляд «400 долларов с каждой помпы» в новости о задержании.
Рентная плата тоже выросла в семь раз, и отдавать кровные непонятному государству никто не желает. При этом оценки теневого рынка плавают в пределах 500 миллионов долларов в год. В зависимости от фракции материала, это может быть от 500 тонн и выше — намного больше официальных сорока.
Крупнейшие месторождения расположены в северных районах Волынской, Ровенской и Житомирской областей, янтарь там залегает на небольшой глубине — от 2 до 10 метров (в то время как калининградский янтарь добывается с глубины 40-60 метров).
Он значительно дешевле и отличается широким спектром цветов и превосходными возможностями для обработки.
Вопрос лишь в том, кто будет это контролировать.
Красивые кадры с визитом «тяжелых» в кабинет целого полковника СБУ отлично согласуются с поручением Зеленского к фактическому руководителю службы генерал-майору Александру Покладу заняться её очисткой от тех, кто «служит не в интересах Украины». В данном случае от тех, кого уроженец янтароносной провинции Малюк* ставил на это направление.
Умные бандиты с серыми схемами, единая «крыша» и курируемая государством контрабанда — что еще нужно кураторам для счастья?
*лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов