Война Соединённых Штатов и Израиля против Ирана моментально затмила в глазах мировой общественности иные конфликты на планете. Между тем менее резонансное, но кровавое противостояние Пакистана с Афганистаном, начавшееся в феврале, продолжается.

Люди гибнут сотнями — не только и не столько военные. Сейчас Кабул обвиняет Исламабад в целенаправленном ударе, совершенном 16 марта по больнице для наркозависимых в афганской столице. В результате погибли более 400 пациентов, а еще 250 человек получили ранения.

Пресс-секретарь правительства Афганистана Забихулла Муджахид осудил нападение как «преступление против человечности».

«Мы категорически опровергаем и отвергаем эти обвинения. Пакистан наносил удары только по террористической инфраструктуре и военным объектам», — ответил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.

Есть вероятность, что пакистанцы действительно ошиблись — рехаб находился на территории бывшей американской военной базы, и не исключено, что по соседству с ним располагались какие-то афганские военные объекты.

Обострение началось с того, что Пакистан обвинил афганцев в укрывании «пакистанских талибов» — пуштунов из Зоны племен, которые регулярно организуют нападения на представителей власти. И после серии терактов на пакистанской территории военные начали в ночь с 21 на 22 февраля бомбить Афганистан.

За прошедший месяц Исламабад нанес серию ударов по Кандагару и Кабулу, а также по военным объектам талибов вдоль границы.

В ответ афганские вооруженные силы бьют ракетами и беспилотниками по пакистанским городам, в том числе по Исламабаду, и регулярно отчитываются об уничтожении пакистанских пограничных постов.

Пакистан выдвинул Афганистану свои требования для прекращения боевых действий. Исламабад требует от Кабула остановить поддержку «пакистанских талибов» и других сепаратистских организаций в Пакистане.

По словам главнокомандующего пакистанской армии Асима Мунира, «мир между двумя сторонами может воцариться только в том случае, если афганские талибы откажутся от поддержки терроризма и террористических организаций».

Однако все прекрасно понимают, что Афганистан требование не выполнит. Отказаться от поддержки пуштунов из Зоны племен Афганистан не может — прежде всего из-за племенного характера самого афганского общества и местной элиты.

«У племен по обе стороны линии Дюранда тесные связи, в том числе и родственные. У них могут быть какие-то разногласия, но в кризисные моменты они держатся друг друга», — объясняет ИА Регнум научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич.

По его словам, идея пуштунской идентичности не позволит просто так «сдать» своих братьев по вере, крови и оружию.

Афганские власти не признают границу, проведенную британцами между двумя странами, и рассматривают находящихся по ту сторону линии Дюранда пуштунов как часть афганского народа.

Принудить Афганистан к подчинению пакистанцы тоже не могут.

«Наземную операцию им провести будет очень сложно. На территории Пакистана и без того горит торфяной пожар гражданского конфликта, и пакистанским военным нет смысла расширять ее за счет оккупации какой-то территории Афганистана», — говорит Макаревич.

В свою очередь, и афганцы ограничены в своих возможностях.

Да, они наносят ракетно-дроновые удары по пакистанским городам и регулярно отчитываются о захватах пакистанских пограничных постов, однако это, по сути, их предел.

«Они вряд ли смогут провести успешную наступательную операцию на какой-то крупный пакистанский город», — считает эксперт.

Единственным шансом на примирение остается дипломатия при посредничестве внешних сил. Но он невелик.

На Индию особой надежды нет, ведь Нью-Дели устраивает происходящее.

«Индия заинтересована в том, чтобы пакистано-афганские разногласия углублялись, поскольку любые проблемы у Исламабада на афганском направлении автоматически означают снижение пакистанского внимания к Кашмиру», — объясняет ИА Регнум руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

При этом война не только ослабляет Пакистан и вбивает дополнительные клинья в будущее афгано-пакистанских взаимоотношений, но и создает основу для дальнейшего сближения Нью-Дели и Кабула.

«Плодотворный диалог между Афганистаном и Индией идет уже порядка года, причем строится он в том числе на взаимопонимании по пакистанскому вопросу», — продолжает аналитик.

США также не намерены выступать посредником. Вашингтон самоустранился от конфликта и заявил о том, что Пакистан имеет право на самозащиту.

Помирить стороны пытаются китайцы. Пекину не нужна эта война — Пакистан является важным союзником КНР, а с афганцами китайцы сейчас выстраивают новые, взаимовыгодные отношения — в сфере добычи полезных ископаемых и борьбы с антикитайскими радикальными исламистскими группировками.

По словам министра иностранных дел КНР Ван И, китайский спецпосланник сейчас проводит сеансы челночной дипломатии между Кабулом и Исламабадом.

Проблема в том, что даже если миссия китайских дипломатов будет успешной, она приведет лишь ко временному прекращению огня. Ключевые разногласия, обостряющие отношения Пакистана и Кабула, закрыть невозможно.

Предположительным способом погасить этнический конфликт было бы переключение идентичности пакистанских пуштунов на внутригосударственный уровень. И правительство пытается над этим работать.

«Официальный Исламабад продолжит бороться с пуштунским национализмом и поощрять тех его представителей, которые будут лояльны Пакистану и смогут сочетать пуштунский и пакистанский национализм. Будут пытаться каким-то образом интегрировать племена в пакистанскую провинциальную повестку», — полагает Макаревич.

Однако идея наднациональной пакистанской идентичности на сегодняшний день находится если не в зачаточном, то по крайней мере в недостаточно развитом состоянии.

Пакистан был и в обозримой перспективе будет разделен на этнические сообщества различной степени закрытости, а значит, недовольство пуштунских племен федеральным пакистанским правительством будет сохраняться.