В результате израильского авиаудара по Тегерану погиб Али Лариджани — секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, считавшийся одним из тяжеловесов государственной системы Исламской Республики.

Израильские официальные лица называют произошедшее продолжением «стратегии сдавливания» Ирана, намекая, что любой высокопоставленный политик является целью.

Вместе с тем из-за шумихи вокруг убийства Лариджани из поля зрения ускользает другая оперативная комбинация, которую разыгрывают израильтяне. И которая в случае успеха способна нанести Тегерану даже больший урон, чем потеря ключевых управленцев.

Фактический лидер

Февральский конфликт с США и Израилем Али Лариджани встретил на посту секретаря Высшего совета национальной безопасности, куда был приглашен за полгода до этого лично верховным лидером Али Хаменеи.

К моменту перехода в Совбез Лариджани уже более пяти лет держался преимущественно в тени — хотя и пытался баллотироваться на президентский пост в 2021 году, считаясь одним из негласных лидеров этой гонки.

Всё это время он занимался сложными политико-дипломатическими вопросами — например, участвовал в закрытых консультациях с США и странами ЕС по ослаблению санкционного давления на страну и созданию новых механизмов регулирования национальной ядерной программы, развивал систему «скрытой нефтеторговли» с дружественными странами.

Кроме того, он приложил немало сил к получению передовых технологий для ускорения национальной ракетной программы, что позволило Ирану в том числе успешно разработать и испытать гиперзвуковые вооружения.

При этом Лариджани, несмотря на принадлежность к консервативному крылу, считался прагматиком и стратегом, а также своего рода «балансиром» между богословами и силовиками. И там, и там погибший политик имел серьезные связи (включая именитых родственников), что позволяло ему в период кризисов быстро перенастраивать системы управления практически в ручном режиме.

Неудивительно, что израильтяне считали его «серым кардиналом» иранского двора. А после гибели Хаменеи-старшего в феврале 2026 года — еще и фактическим лидером республики, имевшим безграничное влияние на нового верховного лидера Моджтабу Хаменеи.

А значит — и приоритетной целью.

Вычислили по телефону

Однако дотянуться до секретаря Совбеза удалось только к исходу третьей недели войны — до этого Лариджани раз за разом обманывал израильских оперативников и ускользал из-под удара в последний момент.

В ответ на гнев канцелярии премьер-министра израильские силовики только разводили руками: «приоритетная цель» не появлялась ни в одном из известных разведке бункеров и не использовала средства связи.

Приказы КСИР и чиновникам, как удалось выяснить позже, отдавались по старинке — с помощью бумажных депеш. Более того, часть из них была написана на мертвом среднеперсидском языке, которым Лариджани владел со времен обучения в аспирантуре, что снижало риски быстрых утечек.

Обнаружили секретаря Совбеза, как это часто бывает, случайно: один из агентов военной разведки засек кратковременную активность в одном из пригородных районов Тегерана мобильного телефона старшего сына Лариджани — бизнесмена, курировавшего работу как минимум половины компаний «теневого флота».

Был оперативно установлен квадрат, в котором он мог находиться. Даже с учетом того, что шансы на успех были мизерны, операции дали «зеленый свет». Менее чем за час Израиль поднял в воздух ударную эскадрилью и нанес удар по переданным разведкой координатам.

В смерти Лариджани сомневались до последнего даже в Израиле. Но это не помешало министру иностранных дел Гидеону Саару в ходе вечернего брифинга заявить, что еврейское государство «оказало бесплатную услугу» США, уничтожив Лариджани, за поимку которого Вашингтон обещал 10 млн долларов.

Иран отреагировал ожидаемо остро. Президент Масуд Пезешкиан пообещал «мстить за мучеников» и предрек «новые кары» для Израиля и его союзников в регионе.

За минувшие сутки КСИР и ливанская «Хезболла» нанесли по израильской территории более ста ударов, целясь преимущественно в правительственные учреждения и объекты спецслужб.

Удары по ополчению

Между тем Израиль не ограничивается одним лишь убийством управленцев.

Помимо этого, он пытается подорвать еще одну опору Исламской Республики — силы сопротивления «Басидж», местное ополчение, выполняющее функции территориальной обороны.

Израильтянам хорошо известно, что «Басидж» — это вспомогательная структура в составе КСИР. Она также используется властями для решения оперативных задач, к которым нельзя быстро привлечь армию. В первую очередь это касается вопросов, связанных со сдерживанием протестов и восстановлением правопорядка.

Именно члены «Басидж» развернули в июне 2025 года операцию по прочесыванию районов, в которые были заброшены израильские коммандос, что впоследствии помогло задержать часть вражеской агентуры на пути к точкам эвакуации.

В феврале 2026 года, когда Израиль и США начали антииранскую кампанию, на плечи ополченцев легла задача по патрулированию приграничных районов и выявлению иностранных (в том числе курдских) диверсантов.

Организация может похвастаться огромным мобилизационным ресурсом — 16,5 млн человек (что почти в 50 раз больше того, что может предложить регулярная армия) — однако ее ахиллесовой пятой является территориальный принцип и зависимость от консолидации на местах.

По этой причине в охоте за «Басидж» израильтяне не концентрируются только на высшем командовании, хотя и не упустили возможности убить командующего ополчением Гулямрезу Солеймани, а пытаются действовать всеохватно.

Согласно оперативным сводкам, за последнюю неделю в разных частях Ирана зафиксировано как минимум сорок случаев атак на объекты и посты «Басидж» (преимущественно — в западных и северо-западных провинциях).

Часть из них осуществлялась с использованием FPV-дронов, запущенных с территории республики. При этом только пять атак были направлены против высшего офицерского состава, в остальных случаях им подверглись мелкие командиры и даже отдельные бойцы, уважаемые внутри структуры.

Судя по всему, израильтяне рассчитывают, что с расщеплением командной вертикали одновременно сверху и снизу силы «Басидж» превратятся в слабо организованную толпу и не смогут оказать организованное сопротивление интервентам. Даже если им будут противостоять не профессиональные военные, а подпольщики или уличные провокаторы.

Примечательно, что израильские военные чины практически не акцентируют внимания на ходе операции против «Басидж», смещая акценты на убийства высокопоставленных управленцев и руководителей структур. Тем самым делая вид, что ослабление ополченцев не входит в круг приоритетных задач израильтян, а потери среди рядовых членов «Басидж» носят случайный характер.

Однако в условиях, когда вопрос проведения сухопутной операции против Ирана всё еще остается в повестке, подобное ослабление контроля «на местах» может стать одним из козырей антииранской коалиции.