12 лет назад, 18 марта 2014 года, в Кремле был подписан исторический документ — договор о вхождении Крыма в состав России и об образовании двух новых регионов: Республики Крым и города Севастополь. Полуостров за прошедшие годы показал пример успешной интеграции новых территорий. Этим же путём развития и восстановления идут Донбасс и Новороссия.

В 2014 году киевский режим, потеряв контроль над Крымом, делал всё что мог для того, чтобы осложнить там жизнь. «В ответ на волеизъявление крымчан украинская власть инициировала тотальную блокаду полуострова: была прекращена подача пресной воды, полностью обрезана транспортная логистика и завоз продуктов, — напомнила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Злата Миронова. —Самым жестоким испытанием стал подрыв украинскими диверсантами опор ЛЭП в Херсонской области, оставивший без света полтора миллиона человек и сотни социальных объектов».

В этих условиях российское руководство мобилизовало ресурсы для того, чтобы в сжатые сроки решить проблемы. Был обеспечен бесперебойный завоз продуктов. Уже в декабре 2015-го досрочно введён в работу энергомост, который соединил энергетическую систему полуострова и единую энергосистему России.

Реконструирована или заново создана опреснительная инфраструктура. К 2016 году были восстановлены водозаборные сооружения Льговского водохранилища близ города Старый Крым, что позволило увеличить площадь орошаемых земель.

Кульминацией усилий стало возведение Крымского моста, отмечает Злата Миронова. Мост, строительство которого началось в феврале 2016 года, был открыт уже в декабре 2019-го. Уникальное 19-километровое инженерное сооружение гарантировало связь полуострова с остальной Россией.

От Керчи до Севастополя протянулась 250-километровая федеральная трасса «Таврида», которую за три года (2017–2020 гг.) возвели бригады дорожников, прибывшие со всей страны от Калининграда до Владивостока. При впечатляющих темпах строительства была проведена очень деликатная работа, ведь дорога шла по земле, богатой историческими древностями.

За прошедшие 12 лет по всему полуострову отремонтировано и построено с нуля около 6 тыс. километров автодорог.

Если до воссоединения Крым считался энергодефицитным регионом (своих мощностей хватало лишь на покрытие 30% потребностей), то сейчас и республика, и город федерального значения Севастополь обеспечены собственной электроэнергией больше чем на 80%. Это при том, что суточная потребность двух регионов возросла с 1200 до 1500 мегаватт.

В возвращённом Крыму возродилась одна из традиционно главных отраслей экономики — туризм. По итогам прошлого года Республика Крым вошла в первую пятёрку регионов — лидеров Национального туристического рейтинга и в первую тройку по доходам санаторно-курортных организаций.

«Важнейшим фактором прогресса Крыма и Севастополя после воссоединения регионов с Россией стал акцент федерального центра на развитии инфраструктуры полуострова, — отмечает политолог Илья Ухов. —Россия подняла эти черноморские жемчужины практически до общероссийского уровня: построен современный аэропорт в Симферополе, кардинально обновлена дорожная сеть, восстановлена энергогенерация, возведен уникальный Крымский мост. Это просто совершенно другое качество жизни для крымчан и гостей полуострова».

Собственные доходы Крыма в 2014–2024 годах выросли с 18 млрд до 103 млрд рублей.

Оценивая темпы развития курортно-туристической отрасли (которая тянет за собой все остальные) и укрепление финансов, руководство Республики Крым ставит задачу превратить регион в донора.

Взаимосвязанные тенденции — развитие инфраструктуры, рост туризма, восстановление исторического наследия — говорят о том, что только в составе России Крым смог раскрыть свой потенциал, отмечает политолог Пётр Колчин.

«Пример полуострова стал образцовым. Он показал: когда люди хотят быть с Россией, когда они готовы открыто заявлять об этом и отстаивать свой выбор, никакие условности не могут стать преградой. Сегодня этот путь повторяют Донбасс и Новороссия», — подчеркивает эксперт.

Успехи новых регионов в «следовании за Крымом» очевидны уже сейчас: ведутся грандиозные стройки, возводится автодорога «Азовское кольцо», после окончания боевых действий будут заново построены водоводы и очистные сооружения в ДНР, перечисляет Илья Ухов.

«Воскресший из пепла Мариуполь дает прекрасный пример того, какие перспективы откроются перед новыми регионами, — отмечает эксперт. — Крым и Севастополь проложили тут дорогу, показали пример того, что для России эти регионы — наше, свое, родное пространство, которое нужно восстановить и вдохнуть в него новую жизнь».

Об открывающихся перспективах свидетельствует и информация, которую 17 марта представила госкорпорация ВЭБ.РФ. Разработаны 15 генеральных планов и 10 проектов планировки развития территорий для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Планы предусматривают строительство 9,8 млн кв. метров нового жилья, возведение 143 детских садов и 24 школ, 117 амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

Реализация десяти проектов планировки территории подразумевает строительство ещё 3,31 млн кв. метров, 25 школ и детсадов, двух поликлиник и семи спортивных объектов. Также предстоит реконструировать и возвести с нуля свыше 3,27 тысячи километров автодорог. Будет возрождено железнодорожное сообщение: 430 километров линий и 19 станций. В планах — реконструкция четырёх аэропортов.

Возрождение промышленности Донбасса и Новороссии предполагает в том числе создание 10 новых индустриальных и 9 агропромышленных парков, двух промышленных и четырёх технопарков. В числе новых предприятий — 8 машиностроительных заводов, 15 фабрик стройматериалов, шесть объектов добывающей промышленности.

Проекты подразумевают масштабные вложения, но опыт Крыма показал, что каждый инвестированный рубль окупается.

Возрождением мирной жизни в Донбассе и Новороссии призвано привлечь в новые регионы новых жителей.

Как и крымчане, жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей самостоятельно избрали свою историческую судьбу — быть вместе с Россией.

«Определение крымчанами своего цивилизационного пути проложило дорогу и для жителей Донбасса и Новороссии, которые выбрали путь развития с Россией, а твердость позиций президента гарантирует необратимость этого выбора», — подчёркивает политолог Злата Миронова.

Воссоединение Крыма с Россией стало отправной точкой для укрепления нашей страны, в свою очередь отмечает член Экспертного клуба «Дигория» политолог Дарья Сорокина. Безусловно, подчёркивает она, невозможно говорить о развитии новых регионов без надёжной защиты их жителей и инфраструктуры.

«Специальная военная операция помогла закрепить верность выбора, сделанного в 2014 году, — указывает Сорокина. — Сегодня успехи российских войск лишают Запад иллюзий относительно возможности пересмотра итогов крымского референдума. Признание странами Запада новых реалий в отношении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей лишь вопрос времени».

Пример Крыма стал образцовым, отмечает Пётр Колчин. События весны 2014 года показали: когда люди хотят быть с Россией, когда они готовы открыто заявлять об этом и отстаивать свой выбор, никакие условности не могут стать преградой, добавляет эксперт.

«Сегодня этот путь повторяют Донбасс и Новороссия, — уверен Колчин. — Увидев успехи Крыма, в будущем этим сценарием могут воспользоваться и Харьков, и Николаев, и Одесса. Возвращение русских земель в Россию — процесс неизбежный. Крым начал эту работу».