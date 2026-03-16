Конфликт на Ближнем Востоке расширяется. В первые его дни под удары иранских ракет и дронов попадали в основном арабские страны, разместившие на своей территории базы США, но очень быстро война затронула и Турцию.

Иван Шилов ИА Регнум

Несмотря на три зафиксированных случая, когда туркам пришлось сбивать иранские — предположительно — ракеты над своей территорией, Анкара не спешит с ответными действиями, хотя и позволяет себе грозную риторику.

«Братские узы»

Первый инцидент случился в начале марта. Минобороны Турции сообщило, что силами ПРО/ПВО НАТО над провинцией Газиантеп перехвачена баллистическая ракета. Обломки упали в пустое поле, никто не пострадал.

Сначала утверждалось, что удара вообще не было. Затем появились сомнения в том, что конечная цель находилась на турецкой территории. Но даже после установления факта «прилета» МИД республики не спешил нагнетать обстановку.

Министр Хакан Фидан после общения с иранскими дипломатами заявил следующее: «Если это была ракета, которая сбилась с курса, — это одно дело». И посоветовал иранцам «не пускаться в авантюру».

Спустя четыре дня в Турции обнаружили и сбили вторую ракету со стороны Ирана. И тогда уже стало ясно, что бьют прицельно по базам США.

Риторика начала ужесточаться. «Необходимые предупреждения Ирану были направлены», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган после экстренного заседания правительства.

Анкара, по словам Эрдогана, несколько раз уже предупреждала Тегеран, но тот продолжил «провокационные шаги». Президент Турции всячески демонстрировал заинтересовать в том, чтобы его страна не была втянута в войну, и поэтому смягчил в конце заявления свои выражения, призывая Иран не бросать тень «на тысячелетние соседские и братские узы».

На уровне президентов и глав МИД состоялись телефонные разговоры. Эрдоган сказал Масуду Пезешкиану, что его страна пострадала, но не является стороной конфликта. А Фидан призвал иранского коллегу Аббаса Аракчи принять меры.

Если в отношении стран Персидского залива Иран не скрывал своих намерений — бить по базам США и тем, кто помогает Вашингтону, то здесь Тегеран отказался взять на себя ответственность. Аракчи заявил Фидану, что летевшие в сторону базы Инджирлик ракеты не были пущены Ираном.

Как бы то ни было, 13 марта в турецком воздушном пространстве была уничтожена уже третья ракета.

С одной стороны, когда пуски по Турции становятся закономерностью, Анкаре нужно реагировать. После третьего случая сомнения в том, что это были иранцы, остались у немногих. Другое дело, что и здесь могут быть «смягчающие обстоятельства».

Источники газеты Turkiye полагают, что после начала агрессии США и Израиля против Ирана и ликвидации части политического и военного командования Исламской Республики там был запущен режим т. н. «мозаичной обороны».

В соответствии с ним каждый генерал на земле принимает самостоятельные решения. Кроме того, автоматически вступили в силу те, которые были приняты ранее.

То есть минобороны Ирана не согласовывает каждый шаг своих военных, они действуют по предвоенным инструкциям, где Турция как страна НАТО, имеющая на своей территории базы США, также обозначена как цель.

Поток оскорблений

С другой стороны, в Анкаре отдают себе отчет в том, что «друзья» из НАТО всячески пытаются вовлечь ее в конфликт.

В спецслужбах журналистам заявили, что страна будет придерживаться курса сдерживания и хладнокровного подхода — Анкара «не будет участвовать ни в одном сценарии, который приведет ко втягиванию в войну».

Турецкий военный эксперт Джихат Яйджи и вовсе все еще не уверен, что ракеты были запущены по приказу официального Тегерана.

Он считает, что такие серьезные решения принимаются на самом высоком уровне, а так как политическое руководство Ирана было временно обезглавлено, у МОССАД и ЦРУ возникли лазейки, чтобы заполнить брешь своими людьми. Яйджи склоняется к тому, что атаки могут быть организованы с иранской территории военными, купленными израильской и американской разведкой.

Президент Турции не одобряет убийство аятоллы Али Хаменеи и — вопреки натовской линии — выразил соболезнования и «глубокую печаль» в связи с гибелью духовного лидера ИРИ.

В день пуска третьей ракеты Фидан в разговоре с немецким коллегой Йоханном Вадефулем высказался против разжигания гражданской войны в Иране и «конфликтов на этнической и религиозной почве». Турция «не допустит этого», подчеркнул министр.

И добавил: нападение США и Израиля на Иран случилось «без какого-либо повода» и является незаконным, но и удары ИРИ по соседям являются неправомерными.

Почти во всех заявлениях Турция старается отделываться общими словами и лишний раз не упоминать Дональда Трампа. Зато для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оскорблений не жалеют: глава турецкого парламента Нуман Куртулмуш сравнил его с Гитлером.

В отличие от канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который говорит, что Германия «на одной стороне с США» и режим аятолл нелегитимен, а также руководства ЕС, которое наращивает санкции против Ирана, Анкара однозначно выступает за прекращение огня.

Избежать конфликта с Трампом

Европе тоже есть что терять — не меньше, чем Турции. Цены на нефть и газ уже создали для ЕС риск стагфляции.

Но Анкара демонстрирует, что суверенитета у нее больше — Эрдоган рискнул вести операции против курдских ополченцев вопреки воле Вашингтона.

Трамп — временный друг Анкары. Эрдогану приятно слышать похвалу в свой адрес, признание своего влияния в Сирии и посреднической роли по Газе. Однако стоит ли это долгосрочных рисков, скрывающихся за хаосом в Иране?

Миллионы иранских беженцев вдобавок к миллионам сирийских. Вероятность появления «второго Афганистана» на границе длиной в 560 км (после Сирии граница с Ираном для Турции самая протяженная).

Несостоявшееся государство всегда создает угрозу появления террористов. И атаки ИГИЛ* жители Анкары и Стамбула ощутили на себе в ходе гражданской войны в Сирии, где Эрдоган поддерживал противников Башара Асада.

Отдельная головная боль — Иранский Курдистан. Трамп пытался использовать курдов для похода на Тегеран, но бойцы Партии свободной жизни Курдистана пока не спешат подставляться.

В Анкаре внимательно следят за активностью иранской курдской партии. В заявлении минобороны Турции, распространенном изданием Clash Report, говорится, что Анкара «оставляет за собой право реагировать на враждебные действия». Ведомство явно намекает на военную операцию.

Такой опыт у турецких вооруженных сил имеется в Ираке и Сирии. Проблема в том, что если Вашингтон хочет двинуть курдов на Тегеран, то вмешательство Турции будет фактически означать конфликт Трампа и Эрдогана. Столкновения турецких ВС и курдских отрядов народной самообороны во время операции «Источник мира» в Сирии возмутили Трампа, и тогда он пригрозил «разрушить турецкую экономику».

Риск появления нового курдского государственного образования, способного спровоцировать «эффект домино» в самой Турции, едва ли компенсирует перспектива создания «Южного Азербайджана» с 30 млн тюркоязычного населения.

Трамп увяз в Иране. Ему нужна комбинированная атака со стороны сепаратистов (начиная с курдов) и соседних стран, включая Турцию. Возможно, такая коалиция и могла бы нанести серьезный урон обороноспособности Исламской Республики.

Однако гарантий того, что Иран рухнет, нет.

Военная операция США рано или поздно кончится, а вот арабам и туркам еще жить по соседству с персами. Наживать себе врага на долгие годы никто не хочет. С учетом вероятности роста курдского сепаратизма Анкара дважды подумает, прежде чем отвечать на ракеты.

Даже если представить себе сценарий полной победы объединенной коалиции США, Турции и Лиги арабских государств над Ираном — при условии, что Вашингтон не будет поощрять курдский сепаратизм, в Анкаре задаются вопросом: что ждет регион после?

Тут очень много рисков и неизвестных переменных. Что точно ясно — Израиль укрепит свои позиции.

Турция, по словам израильского экс-премьера Нафтали Беннета, — следующая цель. Иран отвлекал силы и ресурсы еврейского государства, а после его поражения отвлекать будет некому.

Кроме того, новый Иран может стать целиком проамериканским — и опираться на него в случае разногласий с НАТО Турция уже не сможет.

Наконец, успех операции по демонтажу иранского суверенитета создаст очередной прецедент, и Турции при ее многочисленных разногласиях с Западом будет о чем задуматься.

*Террористическая организация, запрещённая в РФ