Президент США Дональд Трамп продолжает рассказывать о своих желаниях в отношении Ирана. Помимо полной денуклеаризации, отказа от ракетной программы и от поддержки союзнических группировок на Ближнем Востоке (т. н. оси сопротивления), глава Белого дома требует у Ирана еще и согласия на участие США в выборе нового лидера страны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я должен участвовать в назначении, как и в случае с Делси в Венесуэле», — заявил Трамп, намекая на вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, которая с благословения США стала президентом после того, как американцы выкрали главу государства Николаса Мадуро.

И теперь, после того, как США и Израиль убили лидера Ирана Али Хаменеи, нового лидера Исламской Республики тоже должны выбрать или как минимум благословить американцы. Трамп уже заявил, что у него есть на этот пост три подходящие кандидатуры.

Америка считает, что имеет право на подобные требования. Во-первых, потому, что недавно в Венесуэле всё получилось. Вместо того чтобы сплотить народ на сопротивление после американской агрессии, пришедшая к власти Родригес перевернула страницу в отношениях с Вашингтоном, расстилаясь перед прибывшими с визитом американскими чиновниками.

Во-вторых, потому, что если США начали войну против Ирана с целью смены режима (а эту цель никто не то что не скрывал, она даже прямо заявлялась), то в случае победы они хотят участвовать в определении нового руководителя страны. По принципу «горе побежденным».

Ну и, наконец, лидер мощного государства, казалось бы, должен быть заинтересован в лояльных ему режимах в ключевых точках мира. В данном случае США, чьи интересы распространяются на Ближний Восток и сопредельные регионы, заинтересованы в том, чтобы в важнейших странах — Турции, Иране, Саудовской Аравии, Эмиратах, Израиле, Египте — сидели лидеры, как минимум не мешающие Соединенным Штатам. Не называющие их «сатаной» и не транслирующие лозунг «смерть Америке».

Однако это всё — теория. На практике заявления американских властей неправомочны, нелогичны и вредны для интересов Соединенных Штатов.

Да, в Венесуэле всё получилось — но лишь на первый взгляд. Правительство Делси Родригес будет крайне нестабильным. Благодаря тому, что она фактически пришла к власти на американских штыках, Родригес потеряла поддержку значительной части чавистского электората. Для них она — предатель.

В то же время Родригес не получила поддержки венесуэльской оппозиции, поскольку она не одна из них и никогда не была. Набрать себе свой электорат под лозунгом «я помирилась с США — и смотрите, какие блага мы все получили» Родригес не может по причине того, что никаких благ нет и не будет.

Американские компании не спешат инвестировать десятки миллиардов долларов в разрушенную венесуэльскую нефтянку и тем более не торопятся вкладывать деньги в восстановление венесуэльской экономики.

Поэтому Родригес пролетит на первых же демократических выборах — и далеко не факт, что ей на смену придет какой-нибудь проамериканский президент.

Если Америка продолжит относиться к Латинской Америке и тем более Венесуэле как своей собственности, то выборы выиграет очередной левый популист, который сможет консолидировать население вокруг лозунгов о свободе и национальной гордости.

Да, если США победят Иран, они смогут участвовать в определении нового лидера — или, как минимум, ветировать назначение тех, кто им не нравится. Однако для этого надо победить. И не по очкам (то есть заставить Иран идти на какие-то компромиссы), а нокаутом. Нанести такое вооруженное поражение Ирану, которое заставило бы его подписать полную и безоговорочную капитуляцию, после чего Тегеран выбрал бы того лидера, которого США привезли на танке.

Однако такого поражения на данный момент не ожидается — Иран уже больше недели не просто выживает под бомбежками, но и активно огрызается в ответ. А это значит, что любой американский назначенец будет повешен на первом же столбе.

Наконец, да, лидер мощного государства должен быть заинтересован в назначении лояльных ему режимов в ключевых странах мира. Однако это назначение должно делаться не «сверху». Не по приказу из Вашингтона после кастинга в Белом доме.

В мире, где всё больше и больше ценится суверенитет, ни народы, ни элиты такого подхода не примут. Никто не собирается сидеть и ждать звонка Трампа со словами «ты нанят». Или со словами «ты нам теперь не подходишь, назначь того-то, иначе мы тебя похитим или твою страну разбомбим».