Заголовки в ведущих украинских медиа один горячее другого.

Иван Шилов ИА Регнум

«Цены на бензин бьют рекорды: топливный кризис накрыл страну». «Премиальный бензин вплотную приблизился к 81 гривне за литр». «Стоимость топлива на АЗС снова переписывают почти каждый день».

Обыватели наперебой жалуются в соцсетях, что заправка автомобиля стала непосильным делом. Бак бензина на месяц по новым ценам выходит в 5–6 тысяч гривен (9-11 тыс. рублей). Стоимость дизтоплива увеличивается на гривну в день, и это невозможно игнорировать.

Как заявил глава бюджетного комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, подозревающий в нехорошем операторов сетей АЗС, «все же понимают, что скачок цен на топливо, которое вы сейчас продаёте, имеет очень ограниченную причинно-следственную связь с войной в Иране, хотя бы с учётом временного лага. Остановитесь. Не заставляйте обращаться в Антимонопольный комитет».

В АМКУ он в итоге обратился, однако это мало помогло, тем более что цены на светлые нефтепродукты госрегулированию не подлежат.

Ажиотаж только разгорается и с каждым днем растет. Паники еще нет, но любые признаки дефицита или нового резкого витка подорожания вызовут ее мгновенно. И так будет, потому что ситуация на топливном рынке Украины — классический «идеальный шторм».

Первая и самая очевидная причина связана с войной на Ближнем Востоке.

Речь об ударах по газодобыче, переработке, нефтедобыче и нефтеперерабатывающих предприятиях в Саудовской Аравии, Кувейте, Бахрейне, Омане и ОАЭ. Даже если эти удары не приведут к катастрофическим разрушениям, они уже сейчас создали серьёзные проблемы для мирового рынка углеводородов.

Как и, само собой, перекрытие главной мировой углеводородной магистрали — Ормузского пролива.

Европейский нефтегазовый рынок, на который переориентировалась «стремящаяся в Европу» Украина, гарантированно оказался одним из первых, кто пострадает — и едва ли не больше всех.

Уже сейчас наблюдается стремительный рост цен на дизель и авиационный керосин в ЕС, бензин подтягивается вслед. В ближайшие полгода они, скорее всего, и будут оставаться высокими.

Поэтому, как поясняют участники рынка, все поднимают цены на старые запасы, чтобы откупить хотя бы тот же объем по новой цене. Чем выше продажи запасов — тем выше потребность в их пополнении: если у трейдера на складе 1000 тонн бензина, то он хочет как минимум сохранить их на том же уровне через новые закупки.

Второй фактор не менее серьёзный и в долгосрочном смысле даже более проблемный. Венгрия и Словакия уже ограничивают поставки газа, а вместе с ними закрыли и поставки дизеля с бензином. А это около 10% украинского импорта топлива. И как бы смешно это ни звучало, украинские проблемы связаны с решением Зеленского и «патриотической общественности» прекратить транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

К решению уже подключилась Европейская комиссия и наверняка вопрос будет решён в течение одного-двух месяцев.

Но отгрузки топлива из Венгрии и Словакии в полном объеме восстановятся вряд ли. Ещё какое-то время Украину будут держать на ограниченном топливном пайке. Будапешт с Братиславой легко смогут объяснить это восстановлением резервов, которые были израсходованы практически до нуля.

И, конечно же, сопровождать всё это политическими заявлениями о том, что причиной кризиса стало крайне жёсткое и конфликтное поведение Киева.

Так что, независимо от того, как долго продлится ближневосточный кризис и насколько быстро будет урегулирован вопрос с нефтепроводом «Дружба», на горизонте трёх-пяти месяцев Украина почти неизбежно столкнётся с серьёзными проблемами и дефицитом.

Текущий уровень цен в среднем превышает 70 гривен за литр дизеля и бензина разных марок (ок. 127 рублей). И с высокой вероятностью перейдет отметку в 80 гривен.

Если учитывать логистику, налоги и издержки розничных сетей, становится очевидно, что дальнейший рост неизбежен. Появились даже разговоры о том, что на ценовых табло заправочных станций добавляются дополнительные места для цифр, как прогноз на будущее. Аграрии (а сельское хозяйство осталось последней производящей отраслью в стране) в отчаянии.

По словам главы Союза украинского селянства Ивана Томича, «кто-то сделал небольшой запас топлива еще по старым ценам, но многие не успели, а теперь придется платить втридорога. Некоторые фермеры уже заявляют, что вообще не будут сеяться. Понятно, что это они на эмоциях, большинство в итоге всё равно передумает и выведет технику в поля. Но нынешняя весенняя кампания будет очень дорогой и суперсложной».

Ситуация однозначно ударит не только по сельскому хозяйству, но и по логистике и по экономике в целом. Для обычных людей последствия будут ещё более заметны.

И здесь есть одна очень интересная деталь.

По оценкам экспертов, рост цен за последние дни оказался заметно выше того уровня, который можно объяснить объективными экономическими причинами. Если исходить из стоимости закупок и логистики, цена должна была подняться примерно на две или три гривны за литр. Фактически же рост составил четыре или, в отдельных сетях, даже пять гривен.

Это означает, что на рынке кто-то получил дополнительную сверхприбыль. Возникает вопрос: кто именно оказался бенефициаром этой ситуации? Ответ удивит.

Если проследить почасовую динамику изменения цен в сетях, становится ясно, кто первым начал агрессивно поднимать цены, фактически задавая тон всему рынку, явно с большой спекулятивной премией, которая позволила за пару суток заработать дополнительные сотни миллионов гривен.

А были это две крупнейшие розничные компании — UPG и государственная компания «Укрнафта».

Вторая за последний год резко увеличила свою сеть заправочных станций, сейчас она насчитывает более 600 заправок по всей стране. Произошло это за счёт активов компании «Shell Украина», у которой с 2023 года возникли серьёзные проблемы, поскольку конечными бенефициарами были российские юрлица.

Часть активов была фактически национализирована.

Оставшееся не вышло на рынок, а непрозрачно, под давлением было переписано на «Укрнафту». Поскольку она всегда была и остается личной кормушкой для любой украинской власти. Конкретно сейчас — для выходцев из «Квартала 95».

«Укрнафта» — дочерняя структура госкомпании «Нафтогаз Украины». Ну а дальше всё очень просто. Дело теневого офиса Тимура Миндича очень хорошо показало, как верхушка киевского режима зарабатывает на госкомпаниях.

В схемах вокруг «Энергоатома» кураторами были сам Миндич и вице-премьер Алексей Чернышов (и маячащий за их спинами Андрей Ермак). А «Нафтогаз» (а значит и сеть «Укрнафта») курировал еще один фигурант дела НАБУ — бывший заместитель офиса президента Украины Ростислав Шурма.

Несмотря на то, что сейчас он находится в Германии и под следствием антикоррупционных органов, он всё равно сохраняет влияние на энергетический сектор и на извлечение теневой ренты. Ну и, конечно же, у него за спиной тоже стоит «Али Баба» — якобы ушедший в отставку Ермак.

С компанией UPG совершенно логично связана ещё более интересная история.

Ещё несколько лет назад это был небольшой региональный бизнес. Его владелец, предприниматель из Житомирской области Владимир Петренко, начинал с небольших проектов и нефтебазы в Коростене.

Однако после 2022 года ситуация резко изменилась. На фоне тогдашнего топливного кризиса компания неожиданно получила доступ к серьёзным финансовым ресурсам и госконтрактам. Были приобретены перевалочные терминалы в Польше. Быстро заключены крупные контракты на поставки топлива из разных стран Европы.

В короткие сроки компания превратилась в одного из заметных оптовых поставщиков дизельного топлива на украинский рынок.

Именно через такие каналы значительная часть топлива поступает в том числе и для нужд армии.

В результате компания из регионального проекта фактически превратилась в одного из крупнейших игроков топливного рынка страны. Формально за ней стоит Петренко и его сестра. Но по факту это классические «фунты». Головокружительный взлет коростеньских нуворишей объясняется просто — давним знакомством хозяина со своим земляком — «янтарным генералом», экс-главой СБУ Василием Малюком*.

А через него и с «Али Бабой».

Рост компании поэтому и стал похож на восточную сказку. Ведь, кроме оптовой торговли, они пошли еще и в розницу. Предприятие, которое ещё летом 2025 года владело сетью из 85 заправок, к марту 2026-го владеет более чем 600 АЗС.

Формально это выглядело как покупка активов.

Но на практике речь шла об «отжиме» сетей, которые ранее принадлежали или были связаны с группой «Приват» попавшего в СИЗО Игоря Коломойского* и его сбежавшего партнера Геннадия Боголюбова.

В частности, речь идёт о заправках, которые работали под брендом «Авиас». В результате на рынке возникла новая огромная сеть, покрывающая почти всю территорию страны. Бенефициар всё тот же — Ермак.

А кто-то сомневается, что в паре с Ермаком со всех этих топливных тем столуется и Зеленский?

Поэтому в неустанной заботе об украинцах именно сеть UPG задрала цены выше экономически обоснованных. В итоге весь рынок быстро пошёл вверх.

Да, в выигрыше оказались все сетевые операторы. Но инициаторами роста цен стали те компании, от которых ведут ниточки к Ермаку и Зеленскому, качающим сверхприбыли «пид час вийны».

У них будут очередные грузовики с пачками долларов и слитками золота, а вот для людей ситуация может вернуться в 2022 год. Тогда грянул кризис, все часами стояли в очередях на заправках.

Не факт, что ситуация повторится именно в таком масштабе, но рост цен и ограничение предложения топлива точно будут. Возможно, даже снова появятся талоны и лимиты. И, конечно же, серые схемы с продажи талонов в несколько раз дороже их номинальной стоимости.

*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов