Если кто-то продолжает утверждать, что кармы не существует, — вот прямое доказательство.

Иван Шилов ИА Регнум

Несколько дней назад в Киеве «неизвестные лица» изувечили памятник академику (и кстати, первому Герою Украины) Борису Патону, установленный перед Национальным научно-природоведческим музеем Украины. «Декоммунизировали» — сбили бронзовые советские награды вместе с украинской и большей частью надписей.

Сделанных, понятное дело, на русском языке, равные права которому гарантирует Конституция Украины.

Ни городская власть, ни Национальная академия наук Украины, к ведению которой относится музей, о демонтаже не сообщали — уточнили только, что памятник «был в списках Киевсовета на замену русского текста на украинский». Немалая часть комментаторов новости, которую выложил ректор Национальной музыкальной академии Украины Максим Тимошенко, радостно приветствовали дело рук «сознательных украинцев».

Власти-то некогда порядок наводить — так есть неравнодушные люди.

Практически одновременно первый вице-президент НАН Украины Вячеслав Богданов сообщил, что знаменитый мост Патона — первое в мире цельносварное сооружение подобного рода — находится в критическом состоянии.

«По результатам последних обследований в его конструкциях зафиксированы критические коррозионные повреждения несущих элементов — главных и поперечных балок, а также трещины в соединениях поясов и стенок главных балок. Фактически металл поперечных балок, на которых лежат плиты проезжей части, проржавел уже почти весь. Главные балки — а их там четыре — пока остаются в относительно стабильном состоянии, и, вероятно, именно это пока дает мосту возможность пропускать транспортные потоки, хотя и с ограничениями», — рассказали в НАНУ.

По словам ученых, остаточный ресурс моста, названного в честь отца «памятника» — академика и инженера Евгения Патона, который непосредственно участвовал в его проектировании и строительстве, оценивается как нулевой. Процессы разрушения от ржавчины становятся всё менее предсказуемыми.

Впрочем, еще в начале 2024 года экс-советник мэра Киева и основатель «Офиса Трансформации» Максим Бахматов рассказывал, что ездит по мосту Патона с открытыми окнами, «потому что понимаю, что, если я буду падать в Днепр, чтобы я удержался, сработала подушка и я мог выбраться».

По словам Бахматова, аварийное состояние сооружения было признано еще в 2017 году, однако «лучший мэр Киева за всю историю» Виталий Кличко не предпринял вообще ничего. Наверное, по аналогии с памятником Патону, эта проблема тоже была в каких-то списках Киевсовета.

К этому можно добавить только то, что количество полос для движения по мосту было ограничено еще в 2004 году — по неким никому не известным причинам. Киевляне, переезжающие через Днепр, каждый день гадали, кому и зачем нужна полоса реверсивного движения по центру, если светофоры на ней всегда горят красным.

А в 2020 году закрыли и её, поставив вечное барьерное ограждение. Теперь вот понятно зачем.

Но оцените красоту момента: одна «декоммунизация» никогда не бывает полноценной без другой. Нельзя паскудить память о великом человеке — и пользоваться плодами труда семьи Патонов, создавших, в частности, легендарный Институт электросварки, прославивший Киев на весь мир.

Открытый 5 ноября 1953 года самый большой на то время в Европе мост соединяет левобережный Днепровский и правобережный Печерский районы.

Инновационную идею использовать электросварку в мостостроении Евгений Патон вынашивал около десяти лет, и воплотить ее удалось только с третьей попытки: помешала война.

А вообще говоря, с этой фамилией связано всё киевское мостостроение.

Своей первый мост легендарный инженер создал еще в 1910 году. Это был пешеходный Парковый мост, ставший одним из символов города, — он и доныне соединяет Городской сад и Крещатый парк. К этому времени Патон-старший уже возглавлял профильную кафедру Киевского политехнического института.

Следующий его крупный проект — мост через Днепр, названный в честь революционерки Евгении Бош, завершенный в 1925 году и взорванный в 1941-м. В конце 20-х ученый организовал в Академии наук Украины кафедру инженерных сооружений, на базе которой в 1934 году и был создан Институт электросварки.

Его директором Евгений Патон оставался до конца жизни, а ему на смену и пришел сын Борис.

У молодого научного коллектива появилась идея совместить мостостроение и сварку — заменить традиционные клепаные мостовые конструкции цельносварными. Электросварка в то время еще применялась редко, технология была новой и неопробованной, и проект стал лучшим доказательством того, что всё возможно.

Строительство началось в 1950 году, и к лету 1953-го практически все работы завершились — конструкция, переброшенная через Днепр, имела в длину более полутора километров.

Все швы, включая монтажные, впервые в мире были выполнены с помощью автоматической сварки. Для строительства пролетов сварили 264 балки, каждая высотой 3,6 метра, длиной 29 метров и весом 28 тонн.

Соцсети Активисты декоммунизировали памятник академику Патону в Киеве

На въезде со стороны правого берега стоят пропилеи — колоннады парадного входа с советской символикой, теперь — предмет бешеной ярости «неизвестных активистов».

Со стороны левого берега мост обрамлен двумя колоннами высотой 20 метров каждая.

Этот мост должен был стать главным триумфом Патона, но инженер умер в августе 1953 года, не дожив несколько месяцев до официального открытия. Осенью мост решили испытать на прочность. Для этого по нему во всю ширину пустили колонну танков Т-34, корпуса которых были сварены разработанным во время войны «патоновским» швом — тогда барьерные заграждения были не нужны.

И вот что важно: за все годы существования мост ни разу не закрывали на капитальный ремонт. В сентябре 2020 года Киевская горадминистрация объявила о большой реконструкции, но кто хоть раз верил киевской администрации?

Итогом беспощадной и бездумной эксплуатации «презренного советского наследия» стало то, что в аварийном состоянии находятся все мосты через Днепр в Киеве, кроме Дарницкого, построенного в 2004 году еще при Кучме.

Московскому мосту политкорректное переименование в «Северный» и демонтаж герба Киева советского образца не помогли — по итогам обследования он признан «ограниченно пригодным», как и Южный. А мост Метро, так же как и мост Патона, по-хорошему надо вообще закрыть. Что для Киева, разделенного пополам могучей рекой, означает транспортный коллапс.

В начале 2026 года Национальный комитет Украины по теоретической и прикладной механике обратился к правительству с предложениями по организации и финансированию капитального ремонта хотя бы патоновского моста, вопрос по которому «уже давно перезрел и требует системного государственного решения».

Однако эти слова в высшей степени наивны.

Обновленная совместная оценка ущерба и потребностей (RDNA5), опубликованная в конце февраля 2026 г. правительством Украины, Всемирным банком, Европейской комиссией и ООН, определяет общую стоимость восстановления и реконструкции Украины в почти 588 млрд долларов США в течение следующего десятилетия.

Что почти в три раза превышает номинальный годовой ВВП Украины.

Речь здесь идет не только об ущербе от войны — это комплексный приговор всей инфраструктуре в целом. Той самой инфраструктуре, которая досталась от «советской оккупации», как и мост Патона: железные и обычные дороги, сеть водопроводных и канализационных труб, жилой фонд, коммунальные объекты и т.д.

Несмотря на непрекращающийся попил бюджетов в рамках «Большого строительства» Зеленского, 26 000 километров автодорог Украины повреждены или разрушены. В отчетах начала 2026 года указывается, что значительная часть дорожной сети находится на грани полной потери из-за отсутствия капитального ремонта и повышенной нагрузки от тяжелой техники.

Причем, как обычно, когда в интернет выкладываются ужасающие фото важнейшей трассы Киев — Одесса, состоящей из сплошных ям, никакой связи между «деколонизацией» и отсутствием дороги, построенной в советское время и модернизированной в начале нулевых руководителями советской формации, никто не осознает.

Ну что же, мироздание — такая штука, которая выравнивает с реальностью вне зависимости от того, веришь ты в неё или нет. И «выбравшая свободу» Украина подтверждает правоту этой истины практически ежедневно.