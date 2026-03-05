В некруглую годовщину уничтожения в 1943 г. мирного населения небольшого городка Корюковка на Черниговщине украинский МИД вдруг проснулся и решил предложить Венгрии «не забывать о роли ее военных в преступлении, совершенном оккупационными силами Третьего рейха против гражданского населения».

Действительно, начавшаяся 1 марта и завершившаяся 9-го трагедия в Корюковке зафиксирована в материалах Нюрнбергского трибунала как один из самых ужасных случаев массового убийства гражданских. И в массовом убийстве непосредственно принимала участие 105-я венгерская легкая дивизия генерал-лейтенанта Золтана Йогана Алдя-Папа.

Даже более того, здесь случилось наиболее ярко выраженное участие венгров в подобных акциях.

Вот только никогда ранее им никто не предъявлял претензий, тем более что участниками расправы были немцы из подразделения зондеркоманды 4а (ее офицеры и возглавили отряд), жандармы из 399-й полевой комендатуры, военнослужащие охраны тыла и украинская вспомогательная полиция.

Про участие последних вообще молчат, как будто украинцев там и не было.

Приказ на проведение карательной операции отдал начальник штаба 399-й главной полевой комендатуры (г. Конотоп) Бруно Франц Байер.

Однако неучастие представителей посольства Венгрии в наспех организованной Украинским институтом национальной памяти (УИНП) акции «в память о жертвах Корюковки» было истолковано так: «Отказ от почтения памяти невинных — позиция государства».

И 3 марта МИД уже благодарил федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который в 2022 году посетил Корюковку и почтил память жертв, указав, что подобные шаги «были бы уместны и со стороны официального Будапешта».

Акция под это заявление была так важна украинским чиновникам, что в цифре числа погибших «6700», выложенной из свечей, семерку развернули не в ту сторону: получилось «БРОО». Так картинка и попала на сайт УИНП, поскольку на самом деле увековечение памяти Корюковской трагедии никогда никого не интересовало.

А в том, почему её вдруг решили поднять на знамя сейчас, есть совершенно конкретная причина.

«Украинская Хатынь»

В сентябре 1941 г. черниговский городок с населением около 13 300 человек оккупировали немцы, и с того времени в нём стал размещаться гарнизон и силы полиции.

Спокойной жизни у них не было — в регионе вскоре стало активно действовать партизанское соединение Алексея Федорова. В феврале 1943 г. оно готовилось к рейду на Житомирщину и Волынь.

По этому поводу командира срочно вызвали в Москву, и его замещал Николай Попудренко. Именно к нему обратился командир одного из партизанских взводов, бывший председатель местного колхоза Феодосий Ступак. Он предложил атаковать гарнизон Корюковки и освободить заложников, среди которых были двое его сыновей 12 и 13 лет, мать которых оккупанты расстреляли.

Заложников тоже ожидала казнь.

В ночь на 27 февраля партизаны Корюковку атаковали. Удалось освободить 97 заложников, подорвать мастерские, склад горючего, склад с дровами и телефонную станцию, совершить диверсии на станции. Заодно разгромили жандармерию — уничтожили 18 жандармов, пятерых захватили в плен, в качестве трофеев взяли два пулемета, сотню свиней и 220 тонн зерна, которое раздали гражданским.

Узнав о нападении, начальник штаба 399-й главной полевой комендатуры Бруно Франц Байер приказал провести карательную акцию. Немцы сформировали сборный карательный отряд, куда вошли перечисленные выше подразделения — всего набралось 300-500 карателей.

Они прибыли в Корюковку 1 марта и стали сгонять гражданское население в общественные помещения: ресторан, театр, рабочий клуб, якобы для проверки документов. Тех, кто не подчинялся — расстреливали, кто подчинялся — тоже, но уже централизованно.

Террор продолжился и на следующий день.

Через полтора года в акте расследования нацистского преступления следователи указали:

«Так сгоняли людей для расстрела несколько раз. Помимо этого, отряды жандармерии на окраинах Корюковки обходили дома и на месте расстреливали всех присутствующих (мужчин, женщин, детей). Персональным учетом, проведенным в городе Корюковке, удалось установить 1388 человек, остальные 5612 человеческих жертв остались неопознанными».

Казни продолжились и после 1 и 2 марта. Каратели сначала покинули Корюковку и подождали, чтобы в нее вернулась часть населения, в основном пожилые люди, а затем, 9 марта закончили дело: теперь людей не столько расстреливали, сколько сжигали, часто живьем.

По разным подсчетам, погибли более 6500 гражданских (УИНП теперь решил использовать число 6700). Из 1300 довоенных зданий уцелели только несколько десятков, преимущественно каменные дома с мощными стенами. Фактически целый город был стерт с лица земли.

В его развалины через полгода, 19 сентября, вошла советская 55-я стрелковая дивизия 61-й армии.

После окончания войны попавший в плен генерал-лейтенант Алдя-Пап был осужден на 25 лет лагерей, из которых отсидел меньше половины. В 1955 г. его вернули в Венгрию, после чего он эмигрировал в Нидерланды. Затем этот бывший генерал стал священником (видимо, замаливал грехи), долгое время жил в Индии и умер в 80-х гг. в 92-летнем возрасте.

Такое снисходительное отношение к палачу не совсем понятно, особенно если учесть, что помимо Корюковки 105-я венгерская дивизия участвовала еще в операции «Цыганский барон» — уничтожала партизан на территории Брянской и Курской областей. Кроме того, они принимали участие в карательных операциях в районе города Сновск неподалеку от Корюковки.

Всего же на территории Черниговщины жертвами венгерских воинских формирований стали 40-60 тыс. человек. Но поскольку Венгрия стала страной соцлагеря, эту тему предпочитали не педалировать и лишний раз про венгерские преступления не вспоминать. Да и венгры этот период истории предпочитают не теребить.

Как пояснил ИА Регнум руководитель Института западно-украинских исследований Олег Хавич, в нынешней Венгрии участие во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии считают ошибкой и вспоминают достаточно редко — в определённых случаях и контекстах.

«К примеру, 12 января 2026 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в связи с разгромом 2-й венгерской армии на Верхнем Дону в 1943-м заявил: «Урок усвоен. Венгрия никогда больше не будет воевать ради иностранных интересов». Как отметил Орбан, венгерские солдаты погибли в войне, которую Венгрия не начинала и выйти из которой у нее не было сил.

Но «Донская катастрофа», как её называют в Венгрии, хотя бы отложилась в национальной памяти в связи с огромным числом жертв. А вот о действиях венгерских подразделений на Украине, где они выполняли полицейские и карательные функции, большинство венгров действительно не знают. Потому им бессмысленно задавать вопрос: «Почему вы не каетесь за уничтоженную вашими соплеменниками Корюковку на Украине?» Они его просто не поймут»,— отмечает Хавич.

Кривая память

На независимой Украине о Корюковке особо громко не вспоминали, так как всю ее недолгую историю стремились к интеграции с Европой, которую не нужно лишний раз расстраивать.

В годы президентства Виктора Януковича на братских могилах поставили три креста, на средства меценатов открыли часовню. В 2018 г. на государственном уровне отметили 75-ю годовщину трагедии. В 2023 г. Владимир Зеленский побывал в поселке, скромненько почтил память убитых, и этим всё ограничилось.

В нынешнем же году там собрали целую массовую акцию. На территорию бывшего Национального музея Великой Отечественной войны, полностью идеологически переформатированного, пригнали курсантов военных училищ и пригласили представителей дипкорпуса.

Первым из которых, естественно, стал заместитель посла Германии на Украине Максимилиан Раш, который с удовольствием покаялся и пришел к неожиданному выводу, что «Корюковка является символом не только страданий прошлого, но и доброго общего будущего, в партнерстве в Европе».

«Европейские партнеры» заживо сжигают украинцев — очень интересный символ доброго будущего. Отлично подходящий для настоящего, где отличается только форма, но не суть.

Директор УИНП Александр Алфёров как всегда решительно отметил: »Никогда эти жертвы не будут напрасны и никогда не будут забыты. События 1943 года — это события, связанные также с политикой, которую осуществлял советский режим, ведь партизаны Федорова стояли рядом и не спасли мирных жителей от гибели, и подавно, они навлекли эту беду».

И тут же ловко связал это с современной Россией.

То есть на выходе нарратив сформирован так, что украинцы — жертвы, немцы за это попросили прощения и искупают свою вину, а русские и венгры — союзники по военным преступлениям. Каковыми и остаются спустя 83 года.

В этом невероятном, буквально взрывающем мозг выводе, естественно, не нашлось места для погибших людей. Тот же самый УИНП в прошлые годы вполне успешно осваивал бюджеты на поиск и перезахоронение останков погибших корюковчан, однако ни разу ничего не нашел. Для красивого отчета и масштабного фуршета, заложенных в смету, это, в принципе, и не требовалось.

Теперь же властям необходимо наполнить содержанием публичный конфликт Зеленского и Орбана, где первый всячески старается оскорбить венгерского премьера и отомстить ему за твердость позиции. Как известно, Венгрия блокирует финансовую помощь ЕС на украинскую войну и всячески препятствует «евроинтеграции» тех, кто очевидно ведет себя категорически антиевропейски.

И конечно же, никого никак не цепляет тот факт, что как раз в эти дни Украина отмечает годовщину гибели Романа Шухевича — до командования УПА* служившего сначала в нацистском диверсионном батальоне «Нахтигаль», а затем в карательном 201-м шуцманшафтбатальоне.

Именно это подразделение весной-осенью 1942 года принимало участие в карательных акциях против партизан на территории Белоруссии, в Лепельской партизанской зоне, убив более 2 тысяч человек.

Шухевич на немецкой службе делал то же самое, что и генерал Алдя-Пап. Однако в честь него и улицы в украинских городах названы, и 12 октября 2007 г. указом президента Виктора Ющенко посмертно присвоено звание «Герой Украины» «за выдающийся личный вклад в национально-освободительную борьбу за свободу и независимость Украины».

Так за что тогда нужно каяться венграм? По логике, такое же звание нужно присвоить и венгерскому генералу. Или же признать преступником Шухевича и всех остальных «борцов за независимость».

Но украинским пропагандистам не нужна логика, им нужны бездумные эмоции. Историческими фактами они жонглируют и манипулируют, как фокусник на арене цирка, только цирк этот не с веселыми клоунами, а страшный древнеримский: с кровью и публичными казнями.

*экстремистская организация