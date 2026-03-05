Убийство верховного лидера (рахбара) Ирана Али Хаменеи, устроенное Израилем на начальных этапах февральской кампании, вызвало у многих оторопь. Израильские спецслужбы смогли не только дотянуться до одной из ключевых фигур в стане противника, но и сделать это стремительно, одним ударом.

Иван Шилов ИА Регнум

Они не скрывают, что начали подготовку давно и использовали немало передовых технических решений. Впрочем, совсем обойтись без содействия «с земли» у них не вышло.

И здесь возникают улики: «кровавые следы» тянутся на самый верх — в том числе к фигурам, которые ранее было сложно заподозрить в двойной игре.

Долгое планирование

Первые шаги израильтяне предприняли еще в конце 2023 года, когда в ответ на вторжение палестинского ХАМАС, косвенно поддержанное Ираном, разработали план под условным названием «Обезглавленная змея». Многосоставный план предполагал поэтапную ликвидацию лидеров всех сил «оси сопротивления» — включая Хаменеи.

И если реализовать первую волну обезглавливающих ударов Израилю удалось сравнительно быстро (за первые полтора года погибла половина высших командиров основных прокси-групп), то с Ираном вопрос неоднократно откладывался. В том числе из-за отсутствия гарантий успеха.

Тем не менее еврейское государство шаг за шагом готовило плацдарм для удара: проникая в систему видеонаблюдения в иранской столице, взламывая системы связи, в том числе закрытые, находившиеся в пользовании у оперативников Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и высших чиновников, а также подбирая агентуру среди оппозиции.

Интересно, что технология определения целей по мобильным данным для нанесения точечных ударов была опробована еще в июне 2025 года, когда спецслужбами Израиля были взломаны телефоны телохранителей ключевых иранских политиков и генералов.

Благодаря доступу к личным данным израильским военным с точностью до метра удалось определить местонахождение одного из секретных бункеров и нанести по нему удар.

Правда, эффективность той операции оказалась невысокой — оставшиеся у входа в бункер телохранители погибли, но их клиенты, находившиеся внутри, не пострадали.

После этого израильтяне немного изменили подход, сместив акцент на составление «пульсирующей карты» — постоянно обновляющейся базы данных о центрах принятия решений в Исламской Республике, их значимости и системах защиты.

На основе этих данных были определены основные цели для ВВС на начальных этапах операции «Львиный рык».

Единственный шанс

У США и Израиля был только один шанс ударить по Хаменеи.

Провал сулил не только имиджевые потери, но и патриотический подъем в Иране, а также окончательное сплочение конкурирующих фракций вокруг верховного лидера.

Израилю было необходимо действовать с хирургической точностью — обеспечить своевременное прибытие и прорыв авиации к месту удара, не раньше и не позже «времени Ч», выбрать правильный объект и проложить безопасные пути отхода.

На эти задачи Израиль потратил большую часть активной фазы подготовки операции. В том числе задействовав искусственный интеллект для моделирования различных погодных и оперативных сценариев.

У израильских пилотов был план действий на любую нештатную ситуацию — включая раннее обнаружение иранскими ПВО и перенос совещания на другой объект.

А потому операция прошла успешно: едва подразделения радиоэлектронной разведки Израиля передали сигнал, что Хаменеи и его приближенные прибыли в резиденцию, а агентура «на земле» подтвердила эти сведения, ключевому этапу был дан старт.

Всего через несколько минут после начала совещания израильская авиация вторглась в воздушное пространство Ирана и ударила по «объекту Х». В общей сложности было сброшено порядка тридцати снарядов — в том числе несколько бетонобойных бомб, способных пробивать серьезные защитные перекрытия.

Общий характер разрушений офиса рахбара свидетельствует, что израильтяне вычислили даже крыло, в котором находилось наибольшее число высокопоставленных командиров. Впоследствии эти данные удалось верифицировать в том числе по кадрам работы спасателей на местах.

Неудивительно, что в Израиле начали праздновать успех задолго до того, как Тегеран официально подтвердил гибель верховного лидера.

Подозрительная удачливость

Как бы ни были сильны технические возможности спецслужб Израиля, добраться до «цели номер один» (к категории которых относился Хаменеи) без подсказок «изнутри» было бы невозможно.

Особенно с учетом того, что второго шанса могло уже и не представиться. А это значит, что в офисе рахбара появился израильский «крот».

Основные подозрения пали на Исмаила Каани — командующего спецподразделением «Кудс» в составе КСИР и одного из приближенных погибшего верховного лидера.

Будучи учеником легендарного командующего элитными силами КСИР Касема Сулеймани, стоявшего у истоков проиранской «оси сопротивления», Каани занял высокий пост в 2020 году, сразу после гибели наставника. И попутно автоматически попал на первые позиции в израильские «ликвидационные списки». С тех пор генералу удавалось как минимум трижды избежать уничтожения.

И всякий раз — чудом. Впервые он оказался на волосок от гибели в сентябре 2024 года: Каани прибыл в командировку в Бейрут для встречи с генеральным секретарем «Хезболлы» Хасаном Насраллой, однако в последний момент изменил планы. А спустя десять минут бункер Насраллы был уничтожен бетонобойными бомбами вместе со всеми командирами.

Второй случай произошел в июне 2025 года — Каани покинул совещание руководителей воздушной обороны всего за несколько минут до того, как в секретный штаб влетели израильские ракеты.

Наконец, в феврале 2026 года Каани по неясным причинам ушел из резиденции Хаменеи, где тот проводил утреннее совещание, прямо перед началом операции «Львиный рык».

И если первые два случая еще можно счесть за удачное стечение обстоятельств, последний эпизод вызвал серьезные пересуды.

Неудобная благодарность

Израиль охотно спекулирует на теме «предательства в верхах» — хотя официальные власти напрямую и не признают факта вербовки высокопоставленных иранских безопасников, намекая лишь на абстрактную «помощь сочувствующих».

Тем не менее близкие ко двору фигуры посылают в массы более явные сигналы.

Например, известный в Израиле активист Дэвид Кейс, ранее неоднократно участвовавший в медиакампаниях Биньямина Нетаньяху, после новостей об ударах по первым лицам Ирана провел громкую публичную акцию. Он арендовал билборд в Тель-Авиве, на котором разместил фотографию Каани с благодарственной подписью.

Несмотря на то, что акция преподносилась как сатирическая, она еще сильнее разожгла дискуссию вокруг фигуры главы «Кудс».

Многие сочли, что через Кейса израильские элиты действительно передали «кроту» благодарность за помощь.

Тем более что ранее Иран уже попадал в похожую ситуацию — когда руководитель службы, уполномоченной охотиться за израильскими шпионами, сам оказался высокопоставленным агентом «Моссада».

Параллельно пошли и многочисленные «инсайды» — в том числе в эмигрантской прессе, гласящие, что Каани якобы был задержан для допроса внутренней контрразведкой КСИР, а управление элитными частями временно перешло другому офицеру, имя которого источники не раскрывают.

Подтвердить эти данные не представляется возможным — Тегеран хранит молчание.

На контрасте ряд арабских источников сообщают, что Каани «принял мученическую смерть» наравне с другими высшими военачальниками Ирана, однако достать его тело из-под завалов у местных спасателей пока не выходит.

Иранское руководство же якобы не спешит объявлять о гибели Каани, поскольку все еще не может определиться с фигурой преемника. Особенно после того, как другой прославленный ученик Сулеймани — начальник штаба «Кудс» Реза Хузаи —погиб в Ливане в результате израильской бомбардировки.

При этом вопрос о том, кто сдал Хаменеи и был ли вообще в его окружении «крот», намеренно оставлен без ответа.

Иранским властям меньше всего хочется подстегивать шпиономанию и порождать недоверие к командованию КСИР, одной из опор Исламской Республики. К тому же кадровые чистки в период активных боевых действий не принесут стране пользы. Скорее, наоборот, увеличивается риск внутреннего ослабления наиболее лояльных и боеспособных подразделений, что вполне может привести к краху всей государственной системы.

А потому в Тегеране намерены разобраться с животрепещущим вопросом уже после войны. Вскрытие подноготной вполне может спровоцировать переоценку событий, произошедших в республике с момента гибели Сулеймани, и вклада его учеников в защиту Ирана от внешних угроз.