«Я ещё пару лет планирую боксировать, а потом есть такие планы поработать на государство. Ниже президента я никуда уходить не собираюсь»,— так самонадеянно мировой чемпион по боксу Александр Усик в эфире украинской программы «Где брехня?» рассказал о планах на будущее после окончания спортивной карьеры.

Иван Шилов ИА Регнум

Знаковое событие, которого, откровенно говоря, ждали в украинском политикуме, наверное, как минимум последние пять лет.

Все были уверены, что рано или поздно это произойдёт — боксёр Усик заявит о своих президентских амбициях. Ну, вот и случилось. Теперь нужно понять, что же будет дальше с этим проектом, поскольку необъявленная избирательная кампания на Украине парадоксальным образом, но набирает обороты.

Все ключевые персоны будущих выборов успели проявиться. Сначала общественность Украины (да и России) успела как следует обсудить ярчайший в политическом смысле бенефис бывшего главкома ВСУ, а ныне лондонского посла Валерия Залужного, и череду его идущих одно за другим интервью.

Сначала вполне себе программного в Associated Press, потом в стенгазете британского глубинного государства The Guardian. А свежее выступление в Chatham House ознаменовано кокетливой фразой: «Когда всё закончится, когда в Украине будет снято военное положение… только тогда мы сможем обсуждать моё личное будущее».

Кокетливость стала особенно пикантной после немедленно последовавшей заказухи в Der Spiegel, который утверждает, что «благодаря популярности в обществе он [Залужный] способен собрать большинство против действующего главы киевского режима».

Ну и сам контекст заявлений — по сути, прямая атака на Зеленского, — прозвучал как старт избирательной кампании. Атакованный не промолчал, конечно же, сообщив, что не в курсе планов Залужного, а что до своих планов, то, «если выборы будут после окончания войны, а не во время временного прекращения огня, я совсем не уверен, что буду баллотироваться, посмотрю, чего хотят украинцы».

При этом все заявления Зеленского в последнее время очень похожи на начавшуюся работу с избирателем именно как кандидата. В первую очередь речь, конечно же, про тему «бусификации» — самой, помимо войны и мира, болезненной темы на Украине. Железный маркер того, что явно не собирается уходить.

Ну и, наконец, активность Кирилла Буданова*, в последнее время явно вознамерившегося использовать позицию главы офиса президента Украины как стартовую площадку для своих политических амбиций, тоже про выборы. Парадоксальным образом Буданов явно решил выстраивать себе образ едва ли не «голубя мира», очевидно реагируя на главный запрос украинского общества.

Ну и вот, ни много ни мало — явление очередного «мессии».

Кавычки тут непременно подразумеваются, поскольку Усика методично и технологично принялись выводить на авансцену, создавая образ мнимой альтернативы.

Что здесь важно: достаточно долго и в России, и на Украине (особенно среди людей, поддерживающих Украинскую православную церковь и выступающих против оголтелого украинского национализма и неонацизма) боксер ассоциировался с неким компромиссным вариантом.

Социальные сети Весной 2022 г. Усик триумфально вступил в тероборону Киева

С фигурой, которая якобы могла бы занять объединяющую позицию.

Более того, свежие социологические данные компании Ipsos свидетельствуют о том, что и сейчас у значительной части украинских обывателей, ставших участниками опроса этой международной компании, сохраняются определённые иллюзии относительно этой фигуры.

Мол, он не такой, не из среды «армовира», не из жлобства и клептомании а-ля Порошенко* и Зеленский. Это же Усик! Боксёр, чемпион, хороший парень, ещё и православный.

Однако, как это обычно случается в политике, между публичным образом и реальным содержанием — пропасть. Ретроспектива всех его заявлений показывает: он — как флюгер. Где было выгодно — говорил одно. Когда менялась конъюнктура — совершенно другое.

Более того, в 2021 году, когда начал валиться рейтинг Зеленского и «Слуг», в политтехнологической украинской среде уже звучал вопрос: «А стоит ли вообще вкладываться в Усика?» Будет ли он хорошим кандидатом в президенты, потенциально хорошим лидером партии, которая станет выражать чаяния пророссийского электората или электората юго-востока Украины? Сможет ли объединить любые силы, настроенные против отвратительного украинского радикализма?

И уже тогда для понимающих ситуацию изнутри был очевидным ответ, что Усик — кандидат никудышный и не вызывающий доверия.

Все события после 2022 года наглядно подтвердили эту оценку. У нас всегда перед глазами тот самый поворот не туда, когда «не такой» записался в тероборону, фотографировался с автоматом Калашникова в военной форме, а затем благополучно уехал жить и тренироваться, как он сам говорил, за границей.

При этом позволял себе всё более и более остервенелые русофобские заявления. Те, кто знает его лично, говорят, что главным его советчиком и, по сути, политтехнологом в этом процессе выступила супруга. Такая же властная, вертящая мужем-«каблуком», как и Елена Зеленская.

Триггером для семейства Усиков, как они сами рассказывали, стала история с их домом в Ирпене, пострадавшим во время боевых действий под Киевом.

Именно после этого произошла перепрошивка чемпиона, шкурная обида одолела здравый смысл. Усик буквально семимильными шагами начал бандеризироваться, забыв о своих примирительных взглядах уроженца Крыма.

Понукаемый собственной супругой, этот персонаж, по информации осведомленных людей, явился в офис к Зеленскому и, что называется, сдался в плен. Преподнёс в подарок свой чемпионский пояс WBC, стал славословить его и публично, и в узком кругу, постепенно превращаясь в верного пса Банковой. Красовался с «шаблей Мазепы», став амбассадором Института нацпамяти.

Что же касается православия, то и оно оказалось, мягко говоря, дутым.

Обладая колоссальной популярностью среди украинского обывателя (причём далеко не только пророссийского сегмента), напоказ крестящийся в ринге боксер не предпринял ни одного реального шага для защиты УПЦ.

Более того, он позволил себе целый ряд заявлений о том, что он-то прихожанин, но церковь нужно очищать от священников и священноначалия, которое якобы руководствуется какими-то хитроумными коварными планами, поступающими из Москвы.

За последние три года Усик ни разу не встречался с блаженнейшим митрополитом Онуфрием, предстоятелем УПЦ и ни с кем из священноначалия. Более того, сообщают, что более года он не был на службе ни в одном храме.

AP/TASS Александр Усик с фейковой саблей гетмана Мазепы

Теперь к его заявлениям о политике.

Долгое время чемпион уверял, что политика ему не нужна. Например, в августе 2024 года он говорил так: «Я не люблю политику. Я не хочу в ней участвовать. Иногда в политике приходится говорить то, чего не сделаешь. Я не могу это согласовать с совестью».

В октябре 2025 года нынешний желающий поработать на стране утверждал, что политика «не принесёт никакой пользы», а идут туда только те, кто хочет воровать. А он не хочет.

Во время пранк-интервью 19 февраля 2026 года он вообще обратился к Богу, предположив, что политическая карьера может состояться, «если Бог даст мне шанс, если Бог направит мне послание».

А тут вдруг концепция поменялась — и совесть чиста, и знаков можно не ждать. Поскольку выборы на Украине так или иначе состоятся. И в очередной игре боксер-перевертыш выступает не как самостоятельный субъект, а как инструмент Зеленского и его ближнего круга. Что для них особенно важно на фоне промашки с Залужным, которого британцы и глобалистские круги продвигают по собственной линии как замену Зеленскому.

В подтверждение этого тезиса можно сказать, что уже несколько лет Усика финансирует и консультирует весьма примечательный персонаж — бывший хозяин огромной сети магазинов АТБ Геннадий Буткевич.

В своё время он возглавлял службу безопасности Юлии Тимошенко и корпорации ЕЭСУ, это человек с давними и глубокими связями в СБУ. Вся его карьера так или иначе проходила в плотной связке с этой структурой.

Ещё до 2019 года Буткевич входил в число инвесторов, сотрудничавших со студией «Квартал 95» и самим Зеленским. Они знакомы давно. После 2022 года, по словам источников ИА Регнум, он стал одним из наиболее законспирированных и теневых «кошельков» президента.

Если такие фигуры, как Тимур Миндич, Сергей Шефир, криптовалютчик Александр Ольшанский и схематозник Максим Криппа на слуху, то по Буткевичу информации почти не просачивалось. А между тем именно в его руках начали концентрироваться крайне интересные активы.

Сейчас ситуация такова, что знающие люди называют его едва ли не главным хозяином украинских недр. У него появились газовые активы из числа тех, что плохо лежали — где-то национализированные, где-то формально не сменившие собственника, но оказавшиеся в управлении Банковой (через Буткевича).

На этих активах он зарабатывал и делился с Зеленским и Ермаком. У него, как утверждают наши собеседники, сосредоточено огромное количество лицензий на редкоземельные ресурсы. Они либо перераспределялись в его пользу, либо получались им с помощью административного ресурса.

Практически весь украинский литий, который не ушёл с молотка в Кировоградской области, теперь под его контролем. Упоминаются и бериллий в Житомирской области, и ряд других активов. В том числе отнятые у олигархов Константина Жеваго и Игоря Коломойского*.

В политтусовке его прямо называют олигархом номер один Украины, но олигархом теневым. И последние полтора года этот теневой персонаж начал целевым образом забрасывать средства в глубоко законспирированные проекты, связанные с Банковой. Усик — один из таких проектов.

По всей видимости, после эскапад Залужного и в связи с активностью Буданова* поступила команда от Зеленского (и, вероятно, Ермака) активировать политическую «консерву», вывести его на поверхность и использовать в нужный момент как управляемый инструмент в большой игре.

Упомянутое выше социологическое исследование Ipsos совершенно неслучайно показывает его второе место по уровню поддержки среди знаковых фигур украинской политики синхронно с заявлениями самого Усика.

На первом месте здесь Залужный, но потому, что организаторы не рискнули радикально фальсифицировать общепонятную картину. Но 56% процентов поддержки у боксера, который «никогда не хотел в политику» — это очень солидный показатель, почти столько же, сколько у Буданова*. А на четвёртом месте, с небольшим отрывом, бывший актер из Кривого Рога.

Такая, на первый взгляд, вполне правдоподобная конфигурация. Точно как в 2018 г., когда самого Зеленского таким же способом выводили на передний план.

Украинского избирателя, фактически лишенного реальной альтернативы, умелой рукой ставят в ситуацию, когда приходится выбирать между плохим и плохим. Рассчитывать на появление в избирательной гонке кого-то здравого, тем более выступающего за восстановление отношений с Россией, не приходится. Пока что не приходится.

Но это еще совсем не конец «марлезонского балета». И стартовавшая так рано избирательная кампания рискует стать фальстартом для всех перечисленных — в том числе и для Усика, вознамерившегося подержать «гетманскую булаву».

