Фронт противостояния США и Израиля с Ираном стремительно ширится. В игру вступила ливанская «Хезболла», долгое время остававшаяся одной из сильнейших прокси-группировок Тегерана.

Иван Шилов ИА Регнум

Несмотря на ущерб, понесенный в ходе предшествовавшего противостояния с израильтянами, ливанские шииты нашли в себе силы вновь бросить им вызов.

Израиль отреагировал на шевеления на севере жестко, объявив о начале операции «Рёв ворона» против «Хезболлы» — и на земле, и в воздухе. В силовом блоке еврейского государства сулят, что это будет «легкая прогулка». Особенно с учетом того, что центральное ливанское правительство от конфликта самоустранилось.

Тем не менее у «Хезболлы» есть все шансы помешать израильтянам, распылив их силы на несколько направлений.

«Хезболла» накануне конфликта

Несмотря на то, что конфликт между Израилем и «Хезболлой» был де-юре завершен еще в 2024 году, противостояние продолжалось.

Стороны вступали в спорадические стычки в южных районах Ливана, а израильская авиация в течение всего времени наносила периодические беспокоящие удары по территории арабской страны — под предлогом уничтожения «тайных фортификаций» и техники «Хезболлы», а также вела охоту за отдельными функционерами движения — как правило, близко связанными с Ираном или палестинским ХАМАС.

По мере нагнетания обстановки вокруг Ирана в январе–феврале 2026 года Израиль все чаще стал поглядывать на север, опасаясь, что превентивный удар персов последует именно оттуда.

«Хезболла» же, напротив, всеми силами стремилась доказать обратное. За несколько дней до начала американо-израильской операции в Иране западная пресса распространила «секретное заявление», приписываемое генеральному секретарю «Хезболлы» Наиму Касему. Тот якобы заверил представителей США, что движение не намерено ввязываться в конфликт в случае, если удары по Ирану будут носить «ограниченно-символический характер».

Это в целом соответствовало курсу нового руководства «Хезболлы» на дистанцирование от многолетнего прокси-конфликта, в рамках которого движение понесло серьезные потери (как человеческие, так и финансовые), и сосредоточение на восстановлении собственных позиций внутри Ливана.

В рамках мирных шагов ливанские шииты даже стали постепенно продвигаться к компромиссу по вопросу разоружения и ликвидации тайных складов с вооружением, что очень обрадовало официальный Бейрут.

В ответ на заявления о нейтралитете «Хезболла» якобы получила заверения, что противники Тегерана не планируют развязывать масштабную войну и даже при самом худшем сценарии намерены идти только на символическую эскалацию.

Однако получилось с точностью до наоборот: массированные удары по иранской территории в первые дни конфликта не только вышли за рамки «условного противостояния», но и превысили по масштабам совокупный результат 12-дневной войны между Ираном и Израилем в июне 2025 года.

А 2 марта, когда стало официально известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, точка невозврата была пройдена окончательно. Ливанские шииты объявили о возвращении в конфликт и нанесли по Израилю первые с 2024 года ракетно-бомбовые удары.

Кроме того, Наим Касем публично поклялся «отправить своих бойцов на войну против США и Израиля», несмотря на отказ ливанского правительства поддержать этот шаг.

Перчатка брошена

Хотя атаки ливанских шиитов носили скорее демонстрационный характер — было выпущено в несколько залпов около 15 ракет и несколько БПЛА, Израиль счел это предвестником более масштабной кампании.

Тем более что удары не наносились «по площади» (как происходило, например, на начальных этапах конфликта в секторе Газа), а были в большинстве нацелены на конкретный объект, авиабазу Рамат-Давид — ключевой пункт базирования ВВС на севере Израиля. На аэродроме размещены истребители F-16, регулярно использующиеся для налетов на ливанскую территорию.

Кроме того, «Хезболла» несколько раз пыталась нащупать слабые места в воздушной обороне Хайфы, где базируется подводный флот еврейского государства (предположительно, оснащенный ядерными ракетами).

Даже с учетом того, что ни один снаряд не достиг цели, в военном руководстве Израиля опасаются, что «Хезболла» — как и ранее Иран — будет наращивать интенсивность ударов, что создает риски для инфраструктуры северных городов. А потому считают наступление на Ливан единственным возможным выходом из кризиса.

В Генштабе ЦАХАЛ пояснили, что «Рёв ворона» не является частью «Львиного рыка». Но не стали отрицать затяжного характера кампании, обещая противнику «небывалые разрушения», а войскам — «легкие победы» на земле.

Долго ждать ответных шагов не пришлось. За неполные сутки Израиль нанес по Ливану (преимущественно по южной его части) несколько десятков воздушных ударов. Как заявляют представители израильской армии, были поражены склады ракет и замаскированные пусковые установки, которые якобы принадлежали «Хезболле».

Кроме того, в результате налета на Бейрут погибли несколько высокопоставленных функционеров движения, в том числе — глава парламентской фракции Мухаммед Раад. Под удар попал Реза Хазаи, член элитных сил «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции, помогавший союзникам готовиться к отражению нападения.

Переложить ответственность

На фоне возросшей интенсивности воздушных ударов, сулящих скорое начало наземной операции, центральные власти Ливана попытались выйти на мирное соглашение.

Президент страны Джозеф Аун через Кипр попытался достучаться до Биньямина Нетаньяху, заявляя о непричастности к недавним инцидентам. Ему вторил и премьер Наваф Салам, пообещавший «найти и покарать» тех, кто допустил самоуправство и обстрелял израильскую территорию.

Попутно центральное ливанское правительство начало ускоренный отвод пограничных сил из зоны соприкосновения с израильским контингентом, а также издало распоряжение, запрещающее «Хезболле» применять оружие «под угрозой последствий». Впрочем, Израиль счел эти меры неубедительными.

Более того, военный блок израильского правительства во главе с начальником Генштаба Эялем Замиром возложил на Бейрут основную ответственность за начало нового конфликта в приграничье: по его словам, правительство и армия Ливана «ничего не сделали», чтобы разоружить «Хезболлу», и теперь «будут отвечать» за бездействие.

Амбиции Израиля косвенно подогревает Британия. В Соединенном Королевстве уверяют, что именно «Хезболла» (а не Иран, как заявлялось ранее) запустила беспилотники в сторону кипрских военных баз и должна понести ответственность за причиненный ущерб.

Чтобы добиться сатисфакции, Лондон готов помогать израильским союзникам разведданными и снаряжением.

Разделяй и властвуй

Несмотря на то, что «Хезболла» готовится встречать израильтян в ослабленном положении и с прореженными арсеналами, что заблаговременно создает у израильтян стойкое ощущение эйфории, «легкой прогулки» у них в Ливане, вероятнее всего, не получится.

Операция «Рёв ворона», несмотря на заявления о ее «плановом характере», готовилась явно впопыхах, о чем свидетельствуют хаотичные удары по Южному Ливану, большая часть которых пришлась по ложным целям.

На контрасте с успешными точечными ликвидациями создается впечатление, что Израиль собирался атаковать Ливан превентивно и проредить местный командный состав, но внезапное вступление «Хезболлы» в войну заставило Генштаб срочно переверстывать планы.

Кроме того, открытие «второго фронта» вынуждает Израиль быстро перераспределять ресурсы. В том числе — чтобы обеспечить наступающим сухопутным войскам достаточную воздушную поддержку, а также укрепить системы ПВО, часть которых с началом февральской кампании была перебазирована в центральные районы для защиты ключевых объектов.

Новое направление может ослабить, пусть и незначительно, натиск на главном, что даст Ирану возможность собраться с силами для нанесения более ощутимых ударов по израильской территории.

Помимо этого, ввязавшись в борьбу с «Хезболлой», Израиль едва ли рискнет быстро открыть «третий фронт» в Йемене против поддерживаемых Ираном хуситов. Следовательно, местные повстанцы будут иметь возможность действовать шире, в том числе — развернув каперские операции в Красном море.

С учетом начатой КСИР блокады Ормузского пролива такие действия сильно ударят по экономической обстановке в южных районах Израиля, что создаст дополнительное брожение и спровоцирует давление на кабинет Нетаньяху.