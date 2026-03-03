Одними из главных пострадавших в американо-иранской войне — помимо, конечно, самого Ирана — оказались арабские страны Персидского залива.

Иван Шилов ИА Регнум

Несмотря на то, что они дистанцировались от этой войны и даже пытались ее предотвратить, они сразу же оказались вовлечены в противостояние. После начала американских бомбежек Исламская Республика нанесла серию ракетно-дроновых ударов по соседним монархиям.

Иранцы заявили, что выцеливали американские военные объекты. Однако пострадали не только они. Например, международный аэропорт Дубая, отель «Бурдж-аль-Араб», фешенебельный искусственный остров Палм-Джумейра и целый ряд жилых домов таковыми целями не являются.

Формально арабы, конечно, критикуют Иран. Называют его действия «неоправданными» (Саудовская Аравия), «недопустимыми ни при каких обстоятельствах» (Катар), «предательским нападением» (Бахрейн), заявляют о праве на самооборону (Кувейт). Советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что этим нападением Иран лишь добавил аргументов позиции США и Израиля. «Ваша война ведется не с соседями», — заявил он.

Однако в то же время они возлагают значительную (если не большую) часть вины за произошедшее на Соединенные Штаты.

Не только потому что США начали войну против Ирана вопреки желанию арабских стран. А потому, что Эмираты, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Кувейт, Оман — все они оказались по большей части беззащитными перед иранскими ударами, так как Соединенные Штаты не выполнили своих обязательств перед ними.

Дело в том, что в основе отношений между США и арабскими странами, установленных со времен Второй мировой войны, лежит принцип «безопасность в обмен на лояльность». Соединенные Штаты обязывались обеспечить защиту молодым монархиям Персидского залива от всех региональных угроз, а в обмен получали поставки нефти и политические связи.

Благодаря этому пакту арабские страны богатели и развивались, позиционировали себя чуть ли не как райский островок на горячем во всех смыслах Ближнем Востоке. «На их землях не было войны с тех пор, как Саддам Хусейн вторгся в Кувейт в 1990 году, и их страны заслужили репутацию безопасных зон для международных туристов и инвесторов», — пишет The New York Times.

Предполагалось, что безопасность напрямую обеспечивали американские военные объекты. Более чем на дюжине баз в Заливе расположены десятки тысяч американских военнослужащих. И речь не о простых базах.

В Бахрейне, например, находится штаб-квартира Пятого флота ВМС США. В Катаре — авиабаза Аль-Удейд, являющаяся передовым штабом Центрального командования США (CENTCOM), отвечающего за операции в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Еще один передовой штаб CENTCOM, а также россыпь различных объектов дислоцированы в Кувейте.

Сейчас американцы говорят, что иранские удары их особо не повредили. «Ущерб американским объектам был минимальным и не повлиял на ход операций», — говорится в заявлении Центрального командования США.

Но это произошло потому, что Вашингтон сосредоточился на защите именно этих объектов, а не территории союзников как таковой. Более того — значительную часть систем ПВО, прикрывавших те же самые саудовские заводы или арабские города, американцы вывели для защиты своего, как выясняется, куда более значимого союзника — Израиля, фактически бросив арабов на произвол судьбы.

Нельзя, конечно, сказать, что тревожных звоночков о ненадежности американцев не звучало ранее. «Это было ясно еще в 2019 году, когда йеменские хуситы (за которыми стоял Иран) впервые атаковали завод ARAMCO», — объясняет ИА Регнум политолог, эксперт РСМД Кирилл Семенов. Но тогда речь шла скорее о том, что американские силы ПВО просто сплоховали технически.

В 2025 году, когда израильтяне атаковали штаб-квартиру ХАМАС в Дохе, речь шла уже не о техническом провале, а о политическом решении американцев пропустить удар. Но случай позиционировали скорее как единичный, и еврейское государство урегулировало вопрос с Катаром.

Однако сейчас, после иранского набата, арабы вынуждены признать очевидное. «Наличие этих баз для арабов бессмысленно. От израильтян они не защищают. От иранцев, как сейчас уже видно, тоже», — говорит Семенов.

Более того, базы становятся проблемой, привлекая внимание исламских террористов и нередко раздражая местное население — достаточно посмотреть ролики о том, как «благодарные за защиту» кувейтцы отнеслись к американским пилотам, приземлившимся на парашютах после падения их самолетов.

Сказав «а», арабы должны подумать над тем, как будет звучать «б». И каким окажется будущее их «ближневосточного рая» после того, как США превратились из защитников в проблему.

Можно, конечно, закрыть глаза на присутствие американцев и начать защищаться самим — вместе. Деньги для этого есть. В 2023 году страны Персидского залива совместно потратили на свои вооруженные силы 114,5 млрд долларов, более половины из которых (69 миллиардов) пришлось на Саудовскую Аравию. Тратить можно и больше — страны Залива контролируют суверенные фонды на 4 триллиона долларов.

Однако на пути реализации идеи коллективной арабской обороны стоят как личные амбиции монархов (региональное соперничество между Саудовской Аравией и ОАЭ), так и те же американцы. Вашингтон не позволит арабам проводить суверенную военную политику — например, диверсифицировать поставки вооружений за счет закупок у тех же китайцев.

«Китай как поставщик вооружений может как минимум снять зависимость стран Залива от американских систем», — говорит Кирилл Семенов. У Саудовской Аравии уже есть опыт попытки приобрести китайские ракеты. Эти закупки шли втайне от США, и когда американцы узнали об очередном плане закупки в 2015 году, сделка была сорвана.

Впрочем, сейчас Эр-Рияд может быть куда менее чувствителен к американскому давлению. Как и Эмираты, при Джо Байдене отказавшиеся от проекта по созданию на своей территории китайской базы. Особенно в случае, если они решатся на полную диверсификацию внешней политики и поиск новых союзников.

Нельзя сказать, что арабы, слышавшие американские «звоночки», этим в последние годы не занимались.

Например, Катар в конце 2010-х годов — правда, вынужденно, из-за конфликта с Саудовской Аравией, в который США предпочли не вмешиваться.

Доха заключила серию военно-политических соглашений с Турцией и в знак этих отношений подарила Реджепу Эрдогану лайнер стоимостью в полмиллиарда долларов.

В начале 2020-х годов американские эксперты с тревогой следили за тем, как Эмираты взяли курс на налаживание отношений с Китаем и Россией. А в 2025 году Саудовская Аравия подписала соглашение о коллективной обороне с ядерной державой — Пакистаном.

Но как отреагирует Вашингтон в том случае, если арабы займутся диверсификацией на системной основе? Не посчитает ли, что разворачивающийся в сторону Китая арабский мир вдруг стал «недемократичным»? И не использует ли военное присутствие в этих странах для того, чтобы «вернуть туда демократию»?

Однако в этом случае американцы покажут, что их базы не только не могут защитить Залив ни от Израиля, ни от Ирана, но и сами по себе представляют опасность. Тогда арабы могут перейти к самому радикальному варианту — тому самому, к которому их сейчас толкает Тегеран — в меру своих возможностей, конечно.

«Одной из целей, которые ставил перед собой Иран, было нанесение ударов по базам и по инвестиционным объектам союзников до тех пор, пока они не выгонят оттуда американцев», — объясняет ИА Регнум глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

При этом у Вашингтона еще есть возможности сохранить за собой Залив — если они смогут предоставить совершенно иной уровень оборонных гарантий.

Вопрос лишь в том, пойдет ли на это Трамп. Точнее — позволит ли ему это сделать Израиль, выступающий за полную свободу рук в деле хаотизации Ближнего Востока.

Нападение на Иран грозит погрузить весь Ближний Восток в непредсказуемую (боевые действия успели перекинуться на Ливан) и кровавую многолетнюю войну.

По экономике региона уже нанесён колоссальный удар, риски нестабильности выросли многократно. И арабским государствам стоило бы задуматься о своей роли в стремительно меняющихся обстоятельствах.