Устали от «ястребов»: трамписты отрекаются от Трампа после атаки на Иран
Война с Ираном всколыхнула американское общество. Нынешняя эскалация на Ближнем Востоке во многом происходит в уникальных условиях.
Администрация Дональда Трампа продавливает самый радикальный милитаристский сценарий вопреки всему — общественному мнению в США, настрою политического класса в Вашингтоне, мнению союзников и региональных игроков.
Неизвестно, на какой период хватит напора «ястребов» в Белом доме, но они умудрились настроить против себя почти всех в большой мировой политике.
Ещё перед началом конфликта политтехнологи республиканцев били тревогу: более 70% американцев выступали против участия США в войне с Ираном.
С одной стороны, проявлялся травматический опыт предыдущих милитаристских авантюр на Ближнем Востоке. На одну войну с Ираком США спустили несколько триллионов долларов. Эти деньги были зарыты в песках ради фэнтезийных проектов вестернизации Ирака и других ближневосточных государств. Хотя могли бы пойти на модернизацию обветшалой инфраструктуры или ещё какие-то неотложные вещи.
Кроме того, американское общество в принципе не видело необходимости в войне с Ираном. Белый дом постоянно путался в показаниях, оправдывая свою политику давления на Тегеран.
Помимо привычных обвинений в адрес иранцев в желании создать ядерное оружие, президент США также уличал Исламскую Республику в стремлении разработать баллистические ракеты, якобы способные достичь континентальной территории Америки.
Хотя тут же возникали встречные вопросы — ведь тот же Трамп хвастался летом 2025 года, что полностью уничтожил ядерную программу Ирана и ослабил возможности страны запускать ракеты.
Израильское лобби, тесно связанное со многими соратниками Трампа, не скрывало своего стремления устроить операцию по смене режима в Тегеране. Однако напрямую заявлять о такой цели в Белом доме опасаются, памятуя о негативном опыте всех предыдущих подобных кампаний на Ближнем Востоке за последние тридцать лет.
Ещё год назад Трамп во время турне по странам Персидского залива обещал оставить в прошлом период, когда страна пыталась менять режимы и «экспортировать демократию».
Поэтому представителям президентской команды приходится вертеться как ужам на сковородке, пытаясь объяснить войну с Ираном некими абстрактными факторами вроде «цивилизационного конфликта».
Причём очевидно, что нынешняя эскалация сразу пошла не по плану Белого дома. Там надеялись на эффект «шока и трепета», молниеносный удар, который обезглавит руководство Ирана и приведёт к быстрой смене элит. После чего можно было бы начать оперативно договариваться с новой властью на выгодных для Штатов условиях.
Иранцы предусмотрительно провели работу над ошибками после прошлогодней двенадцатидневной кампании и в этот раз стали действовать по новому сценарию.
Они не устраивают массированных обстрелов Израиля сотнями ракет и дронов. Вместо них проводится в жизнь стратегия «тысячи уколов» с небольшими, но частыми ударами беспилотников и ракет по американским военным базам и инфраструктуре монархий Персидского залива.
Цели у Ирана две. Первая — нанести как можно больший ущерб американскому военному присутствию в регионе, заставить противника нести потери, лишаться дорогостоящего оборудования — вроде радаров за миллиарды долларов и истребителей, а также истощить запасы ракет для систем ПВО вроде Patriot или THAAD.
Ещё в ходе летней ирано-израильской войны Пентагон был вынужден потратить около 150 ракет для комплексов из 650 произведённых. Каждая ракета стоит больше десяти миллионов долларов, выпускается их лишь по тридцать в год. А тратить их приходится на уничтожение дешёвой иранской баллистики.
Вторая цель — вынудить союзников США, в частности — монархии Залива, получить экономические неприятности и начать требовать от Белого дома прекращения войны.
Рычаги давления у них имеются — Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар обещали многомиллиардные инвестиции как экономике США в целом, так и семейству Трампов — в частности. Сложно будет хотя бы что-то куда-то вкладывать в условиях перекрытия Ормузского пролива и потери позиций на мировом рынке энергоносителей.
Через Ормузский пролив ежесуточно проходит примерно 30% всей нефти, поставляемой морским путём, а также порядка 20% сжиженного газа. Выпадение этих объёмов приведёт к энергетическому шоку во многих странах мира от Европы до Азии.
Пострадают и США, ведь они получают немало нефти из Ирака. Трамп, очевидно, пытается создать проблемы экспортёрам, торгующим с Китаем. Но в итоге может значительно ослабить и собственные позиции, особенно — внутри страны.
Ведь чем выше цены на заправках, тем ниже уровень поддержки хозяина Белого дома. Например, в 2022 году стоимость бензина в США стабильно превышала пять долларов за галлон, что привело к обрушению рейтингов бывшего в то время президентом Джо Байдена до 30% и даже ниже.
Всем происходящим уже активно пользуются оппоненты Трампа в стане Демпартии. Они называют конфликт против Ирана «незаконной агрессивной войной», подчёркивая, что решение о её начале было принято в обход конгресса.
Формально у американского президента есть право вести боевые действия в течение двух месяцев без одобрения законодательной власти. Однако предполагается, что этим можно пользоваться только в случае, когда наблюдается хотя бы какой-то провоенный консенсус в обществе. Скажем, перед началом вторжения в Ирак такой консенсус был — чуть больше половины американцев поддерживали свержение Саддама Хусейна. Сейчас его и в помине нет.
В ближайшее время конгрессмены постараются принять резолюцию, которая ограничит военные полномочия Трампа. В нижней палате её могут утвердить, в сенате ситуация сложнее. Президент США способен наложить вето. Однако конгрессу в любом случае важно продемонстрировать своё недовольство действиями главы государства.
Демократы же заранее стараются снять с себя ответственность за любые последствия конфликта, включая жертвы среди американских военных.
К ним присоединилась и часть MAGA-фракции в конгрессе из числа республиканцев-изоляционистов. Они остались верны идеологии трампизма, которая изначально крайне скептически относилась к любым заморским военным интервенциям. Только сам Трамп очень далеко отошёл от собственных базовых принципов, что и привело к сильнейшему расколу в стане его сторонников с падением рейтингов президента.
На выборах в 2024 году команде Трампа очень сильно помогла антивоенная повестка. Теперь же её перехватили демократы. Встрепенулась даже Камала Харрис, которая объявила о желании вновь идти в президенты и сообщила, что при ней бы конфликт с Ираном не начался.
Демпартия как будто вернулась на 20 лет назад — в 2006 году ей была очень на руку усталость американского общества от войны в Ираке. Тогда демократы взяли большинство в обеих палатах конгресса, а спустя два года триумфально победили и в президентской гонке. История может повториться.
Кандидаты на выборах в конгресс в самых разных штатах стали выступать с критикой втягивания США в новую войну. Ряды обеих партий сильно обновятся по итогам ноябрьских выборов, от многих старых «ястребов» электорат избавится. Например, проблемы уже возникают у небезызвестного сенатора-украинофила Линдси Грэма*.
Так что нынешний иранский конфликт ускорит многие центробежные процессы в вашингтонской политике.
*Внесен в список террористов и экстремистов