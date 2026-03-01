После атаки израильских и американских сил на Иран утром 28 февраля, в ходе которых погибли верховный духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, министр обороны и глава генерального штаба, глава КСИР, а также еще ряд высокопоставленных руководителей Исламской Республики, политики и медиа европейских стран разразились множеством заявлений и комментариев.

Как несложно было предположить, основным лейтмотивом публикаций оказалось мнение, успешно распространившееся еще в результате предыдущей 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне 2025 года: конечно, формально это нарушение международного права, но…

Иран для большинства европейских демократий — государство со спорной легитимностью, к тому же стоящее на позициях непримиримой конфронтации по отношению к Израилю и США.

А это значит, что по отношению к Исламской Республике можно не применять ни нормы международного права, ни пресловутые «правила», на которых, по утверждениям Запада, всё еще зиждется международный миропорядок.

Три страны выпустили заявление, в котором осудили иранские атаки на государства региона. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвали Тегеран воздержаться от неизбирательных военных действий и безотлагательно вернуться к дипломатическим переговорам.

При этом осуждения действий Израиля и США в совместном заявлении «великолепного трио» европейской политики вообще не прослеживается: «Мы не участвовали в военных ударах, но находимся в тесном контакте с нашими международными партнерами, включая Соединенные Штаты, Израиль и партнеров в регионе».

Мерц, Макрон и Стармер также подчеркнули, что их страны в прошлом «неоднократно обращались» к Ирану с призывом «остановить свою ядерную программу, сократить программу баллистических ракет» и воздержаться от «дестабилизирующей деятельности в регионе и в наших странах». Они также призвали прекратить «отвратительное насилие и репрессии против собственного населения».

Макрон и ранее предупреждал о серьезных последствиях войны между США, Израилем и Ираном для мира и международной безопасности. Сейчас же он говорит о том, что нынешняя эскалация опасна для всех и должна быть остановлена, а Франция готова по запросу предоставить необходимые средства для защиты своих ближайших партнеров.

Президент Франции призывает созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, заявляя о том, что у иранского режима нет другого выбора, кроме серьезных переговоров о ядерной и ракетной программе и его «дестабилизирующей роли в регионе».

Стармер в свою очередь созвал совещание национальной кризисной группы Cobra и дополнительно поддержал попытки Дональда Трампа добиться смены режима в Иране. Однако столкнулся с вопросом, почему его правительство отказалось предоставить США доступ к своим военным объектам в регионе.

На Даунинг-стрит премьер-министр заявил: «Соединенное Королевство не играло никакой роли в этих ударах, но мы давно четко заявили: режим в Иране абсолютно отвратителен. Они убили тысячи своих граждан, жестоко подавили инакомыслие и стремились дестабилизировать регион».

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что его страна «твердо поддерживает Израиль и стремящиеся к миру братские арабские страны» и одобряет военный вклад США. Еврейское государство при этом названо «миролюбивым».

«За» далеко не все

Впрочем, говорить о том, что Западная Европа оказалась едина в своей оценке американо-израильской атаки на Иран, было бы не совсем верно.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, обвиняющий Киев в «нефтяной блокаде», остался верен себе. Он немедленно выразил обеспокоенность тем, как удары повлияют на цены на нефть, и заявил журналистам, что удары «удвоили важность нефтепровода ''Дружба''», проходящего через Украину.

Однозначно против войны высказался премьер-министр Испании Педро Санчес: «Мы осуждаем односторонние военные действия Соединенных Штатов и Израиля, которые приводят к эскалации конфликта и усугубляют неопределенность и враждебность в международном порядке… Мы также осуждаем действия иранского режима и Революционной гвардии».

Присоединился к критике и министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Для нанесения упреждающего удара необходимо наличие неминуемой угрозы, а ее отсутствие «не соответствует международному праву», пояснил он. И призвал все стороны проявлять сдержанность и не отказываться от дипломатических решений.

Бурная реакция Германии

Особенно бурную и гораздо более сильную реакцию, чем в других странах Европы, израильско-американская атака на Иран вызвала в Германии. В отличие от соседей по ЕС и Великобритании, ограничивающихся заявлениями глав государств и правительств, в Германии высказались представители всего политического спектра.

Фридрих Мерц призвал Иран немедленно прекратить свои нападения на Израиль и других партнеров в регионе. Правительство Германии решительно осуждает эти нападения, пояснил Мерц через пресс-секретаря правительства Штефана Корнелиуса.

«Иран также должен воздержаться от других дестабилизирующих действий в регионе и за его пределами. Руководство Тегерана должно прекратить насилие против собственного населения», — заявил канцлер.

Заместитель пресс-секретаря парламентской группы ХДС/ХСС по внешней политике в бундестаге Родерих Кизеветтер назвал атаку «явно оправданным тщательно спланированным военным ударом».

По словам политика, Тегеран нарушает ядерное соглашение, стремится к созданию ядерной бомбы и хочет уничтожить Израиль. «Смена системы также в наших интересах», — подчеркнул один из самых воинственных депутатов бундестага.

Омид Нурипур («Зеленые»), вице-президент бундестага, подчеркнул, что его мысли сейчас «с народом Ирана, со всеми теми, кто перед лицом постоянного страха, угнетения и экономических трудностей хочет только свободы». Накануне он уже призывал усилить давление на Тегеран и изолировать его руководство.

Лидер «Левых» Инес Швердтнер, напротив, раскритиковала военный удар: «Атаки Израиля и США на Иран противоречат международному праву». По ее мнению, они произошли «в разгар переговоров» и ввергли весь регион «в войну и эскалацию». В результате пострадали «люди, которые только что протестовали против пыток и казней, совершаемых режимом».

Сара Вагенкнехт, основательница одноименного «Союза», назвала нападение «серьезным нарушением международного права».

«Нарушение международного права и угроза погрузить весь регион в хаос. Очевидно, что США заинтересованы не в демократии, а в геополитически мотивированной смене режима», — написала она. Правительство Германии, как считает политик, должно однозначно осудить военный удар, всё остальное «было бы двойными стандартами и совершенно безответственно».

Впрочем, именно эти двойные стандарты и продемонстрировала неоднозначная и противоречивая реакция политиков европейских государств.

В частности, Маркус Фронмайер, заместитель лидера парламентской фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге, подчеркнул, что Иран без «режима мулл» станет «благом» для народа. И при этом предостерег от военной эскалации, которая может ввергнуть страну в гражданскую войну.

Политик призвал правительство Германии принять «все необходимые меры предосторожности» для предотвращения терактов и сделать так, чтобы «возможные перемещения беженцев» не привели к «неконтролируемой миграции» в Германию.

Реакция руководства ЕС

Представители руководства Евросоюза предпочли комментировать события в гуманитарном ключе, хотя некоторые не удержались от политических оценок.

«Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность делу обеспечения региональной безопасности и стабильности», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В координации со странами — членами ЕС Комиссия будет оказывать поддержку гражданам ЕС в регионе. «Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность, защищать гражданское население и полностью соблюдать международное право», — заявила политик.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас также выразила свою обеспокоенность.

«Я разговаривала с министром иностранных дел Израиля Сааром и другими министрами в регионе. ЕС также тесно координирует свои действия с арабскими партнерами, чтобы изучить дипломатические пути. Защита гражданского населения и соблюдение международного гуманитарного права являются главными приоритетами. Наша военно-морская миссия Aspides остается в состоянии повышенной готовности в Красном море и готова помочь сохранить морской путь открытым», — заявила глава европейской дипломатии.

Вместе с тем Каллас сочла уместным назвать гибель Хаменеи «открытием пути к другому Ирану» и «свободе», что вызвало порицание в западных соцсетях.

В большинстве стран Европы было принято решение либо однозначно встать на сторону США и Израиля, либо призвать все стороны противостояния к поиску дипломатического решения.

Однако, судя по последним заявлениям из Тегерана и не менее ожесточенным комментариям из Тель-Авива и Вашингтона, новая война на Ближнем Востоке уже приближается к точке невозврата, после которой вспыхнувший пожар конфликта уже нельзя будет решить дипломатическим путем.