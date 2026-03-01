Военная операция США и Израиля против Ирана — включая убийство верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи — позиционируется Вашингтоном и Тель-Авивом как всеобщее благо. Как борьба добра со злом. Однако в массе своей мировые СМИ и лидеры дистанцировались от американо-израильских действий. Просто потому, что они понимают, что стоит за этой операцией — и к чему она приведет.

Иван Шилов ИА Регнум

Разделилась во мнениях даже Европа. Британцы отказались участвовать в операции, французы вяло поддержали — а испанцы, например, выступили категорически против.

«Мы отвергаем односторонние военные действия Соединенных Штатов и Израиля, которые представляют собой эскалацию и способствуют созданию более неопределенного и враждебного международного порядка», — заявил испанский премьер Педро Санчес.

Что уж говорить о незападном мире. «Китай призывает к немедленному прекращению военных действий, к недопущению дальнейшей эскалации напряженной ситуации, к возобновлению диалога и переговоров, а также к усилиям по поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении китайского МИД.

А Пакистан осудил «неоправданные нападения США на Исламскую Республику Иран» — правда, при этом осудил и ответные нападения «Ирана на братские страны — Саудовскую Аравию, Бахрейн, Иорданию, Кувейт, Катар и ОАЭ». Но иранцы тут не в обиде — они понимают, где именно работают пакистанские гастарбайтеры и как сильно Пакистан зависит от их денежных переводов.

Что же касается мировых СМИ, то множество изданий (за исключением, конечно, израильских) выступили против Трампа. Да, они не в восторге от Ирана и погибшего Али Хаменеи. «Он блокировал реформы, называл протесты «подстрекательством к мятежу» со стороны Запада и отвечал на беспорядки арестами и казнями», — пишет The New York Times.

Но при этом там считают, что Трамп совершил большую ошибку, пойдя на такую эскалацию. «Кратковременная операция с последующими новыми ультиматумами привела бы к совершенно иному результату, чем смена режима, которую некоторые американские и израильские чиновники описывают как цель», — пишет Axios.

Ряд СМИ не в восторге от того, что такая цель вообще была поставлена. «Трамп готовил почву для революции в Иране — спустя 73 года после того, как ЦРУ организовало государственный переворот против демократически избранного премьер-министра Ирана Мохаммеда Моссадыка», — пишет катарская Аль-Джазира, тонко намекая на то, что американский лидер руководствовался отнюдь не желанием не допустить появления у Ирана ядерного оружия. И (сравнивая ситуацию со свержением Моссадыка) еще более тонко намекая на то, что эти действия США имеют мало чего общего с демократией.

Другие раскритиковали Трампа за надежды на какой-то внутрииранский переворот или капитуляцию элит. «Цель заключалась в том, чтобы повторить то, что произошло в Ливии после Муаммара Каддафи или в Сирии после Башара Асада, где режимы рушились, как только их лидеры переставали быть у власти. В этих системах будущее государства было связано с одним человеком», — пишет Foreign Policy.

В Иране же существует четкая государственная система, где правят институты. Более того, элитам в этой системе — в отличие, например, от венесуэльских или даже сирийских руководителей — бежать некуда. А значит, им придется сражаться до конца за свою страну и свое будущее в ней.

Раскритиковали Америку и за экономические последствия операции, которые уже ощутили на себе не только находящиеся под иранскими ударами арабские страны, но и все остальные.

«На протяжении десятилетий аэропорт Дубая играл ключевую роль в глобальных авиаперевозках, ежегодно обслуживая десятки миллионов пассажиров и соединяя континенты обширной сетью международных маршрутов. Его стратегическая роль означает, что даже незначительные сбои могут оказать огромное влияние на работу авиакомпаний и планы поездок по всему миру», — напоминает Times of India.

И это Иран еще не начал по-серьезному блокировать Ормузский пролив, по которому идет 20% мировой торговли нефтью и значительная часть СПГ. «Боевые действия на Ближнем Востоке угрожают подорвать энергетические рынки и еще больше нарушить баланс сил в регионе», — пишет The Wall Street Journal.

Тем более что останавливаться Иран не намерен, то есть существует риск региональной войны, в которую окажутся втянутыми и уязвимые страны Персидского залива.

Раскритиковали Трампа и за то, что он пошел на все эти риски и потери без всякой на то нужды. «Это не превентивная война… Иран не представляет непосредственной угрозы для Соединённых Штатов или Израиля. Даже президент Трамп в своей речи не особо заморачивался по поводу выбора оправданий. Вместо этого он представил целый ряд обвинений за последние полвека — от убийств американских военных в Ираке до терроризма», — пишет The Atlantic.

Да, безусловно, есть те, кто Трампа поддерживает. Например, Канада. «Исламская Республика Иран является основным источником нестабильности и террора на всем Ближнем Востоке, имеет один из худших показателей в мире по соблюдению прав человека и ни в коем случае не должна получить или разработать ядерное оружие», — говорит канадский премьер Марк Карни.

Карни, не сумевший привести доказательств террористической деятельности Ирана (в отличие от всем видимого террора со стороны Израиля в Газе), не видящий нарушения прав человека израильским и украинским режимами (которые, с точки зрения Карни, наверное, и не должны видеть в арабах и русских людей) и забывающий, что не только иранские официальные лица, но и инспектора МАГАТЭ говорили о том, что Тегеран не разрабатывает ядерное оружие.

Другие же отмечают, что если у кого и была нужда для создания такого хаоса в регионе, то у Израиля. «У Нетаньяху не возникло бы никаких проблем с постоянно нестабильным Ираном и с арабскими соседями, озабоченными предотвращением распространения ситуации на свою территорию. Нестабильность означает слабость. Это был бы способ укрепить израильскую гегемонию в регионе», — пишет немецкая Die Tageszeitung. Но при чем здесь американские интересы?

Ни при чем. И трагедия для Трампа в том, что так думают даже некоторые из его сторонников в США. «Трамп сталкивается с давлением внутри страны, в том числе со стороны своей базы сторонников движения MAGA, стремящихся избежать затяжной интервенции на Ближнем Востоке», — пишет Axios. Им не нравилась интервенция в Венесуэле — и тем более не нравится потенциальная война в Иране, обещающая Америке новый Ирак.

О демократах тут и говорить нечего — они уже использовали военную операцию США для критики Трампа и даже обвинении его в нарушении Конституции США. «Сегодняшние военные удары Соединенных Штатов и Израиля знаменуют собой катастрофическую эскалацию незаконного акта агрессивной войны», — говорит мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани. По его словам, американцы хотят не еще одной войны ради смены режима, а мира и решения проблемы доступности жилья внутри Соединенных Штатов.

При этом у СМИ будет еще много времени и поводов для того, чтобы критиковать Трампа за Иран. Во-первых, потому, что останавливать операцию Вашингтон не намерен. Во-вторых, потому, что даже после остановки круги на воде от нее будут расходиться еще десятилетиями.

«Ближний Восток вступает в новую и непредсказуемую главу своей истории, последствия этого экстраординарного развития событий, вероятно, изменят региональные альянсы, расчеты в сфере безопасности и баланс сил на долгие годы вперед», — констатируют саудовские журналисты. И очевидно, что изменят к худшему.