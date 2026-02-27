Расследование резонансного убийства в Испании известного украинского юриста Андрея Портнова дало результат: в Германии задержан гражданин Украины, уроженец Донецкой области Александр Азизов.

Иван Шилов ИА Регнум

По версии следствия, он совершил убийство вместе с братом Вили и еще одним земляком, который скрылся.

Братья Азизовы многократно фигурировали в уголовных делах на Украине, а также были судимы за незаконную добычу угля в так называемых «копанках» — популярном в свое время нелегальном бизнесе в Донбассе. Отметились они в России, куда регулярно ездили: в июне 2024 года Александр был осужден за незаконное выращивание растений, содержащих наркотические вещества, и находится в розыске МВД РФ. Братья занимались контрабандой наркотиков и постоянно фигурировали в разработках по обороту оружия и боеприпасов.

После 2022 г. Вили Азизов постоянно ездил с Украины в Европу и, как предполагает следствие, мог находиться на месте преступления с оружием.

По словам собеседников «Украинской правды» в правоохранительных органах, в мае 2025 года украинской стороне отказали в создании совместной следственной группы, а когда представители украинской правоохранительной системы прибыли в Испанию для сбора доказательств, их задержали в момент попытки получить видео с камер наблюдения.

Тогда нежелание испанцев сотрудничать со страной, гражданство которой имел Портнов, объясняли отработкой версии о возможной причастности граждан Украины к резонансному убийству.

Теперь появляется весьма немаленький шанс на то, чтобы узнать имена заказчиков и понять причины, толкнувшие их к уничтожению отца четырех детей, которого подкараулили у частной школы.

Ведь, как предполагают многие комментаторы, это могло быть напрямую связано с визитом юриста в офис президента Украины 17–18 мая 2025 года, за несколько дней до своей гибели. Согласно сообщениям СМИ и независимых источников, программа его последнего визита включала встречи лично с Владимиром Зеленским и тогдашним главой ОП президента Андреем Ермаком.

Другие источники (включая ту же «Украинскую правду») подтверждают, что он общался и с топ-чиновниками, ответственными за силовой блок, в частности с замглавы ОП Олегом Татаровым, директором ГБР Алексеем Сухачевым и, по некоторым данным, с главой НАБУ.

Видимо, совершенно неслучайно исполнительный директор сидящего на американских грантах Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк оперативно оказалась в эфире «соросячьего» Radio NV, входящего в единственный независимый от власти медиахолдинг, чтобы напомнить: Портнов «является крестным отцом многих украинских судей».

«У [беглого президента Виктора] Януковича он занимался судебной реформой и частично реформой правоохранительных органов — так называемой псевдореформой. И без Портнова, без его благословения в те времена нельзя было стать судьей. Поэтому карьера очень многих судей, которые назначены еще в те времена и до сих пор продолжают свою службу судьями, зависела от Портнова, и они вечно были ему благодарны», — говорит Каленюк.

Портнов выигрывал судебные дела против генеральной прокуратуры, посольства Украины в Канаде и медиа и, как выяснилось, делал это не благодаря блестящему юридическому мастерству, а через контроль над судьями. Часто этими судьями были его родственники или люди, которым он помогал с карьерой.

Портнов не просто влиял на судебную систему — он систематически «заселял» ее лояльными к себе людьми.

Его сестра, Елена Исаевская, стала судьей Печерского районного суда, а бывшая жена, Инна Белоконная, получила должность в Оболонском райсуде.

Брат другой экс-жены также «случайно» оказался среди судей, и иски Портнова всегда попадали к тем, кто был к нему лоялен.

Вообще говоря, политическую карьеру он начал в середине 2000-х в лагере Юлии Тимошенко и до 2010 года руководил юридическим департаментом партии «Батькивщина» и штаба блока Тимошенко. За что дважды становился народным депутатом от этой политсилы.

Однако в 2010 году, после победы Януковича на выборах, Портнову предложили перейти в новую команду, и за согласие он был вознагражден постом заместителя главы администрации президента и главы управления по вопросам судоустройства. По сути, он стал главным архитектором судебной политики Януковича.

Кстати, именно этот человек готовил юридическую базу под газовое соглашение Тимошенко с Россией, которое впоследствии стало основанием, чтобы отправить ее в тюрьму во время президентства Януковича.

Именно Портнов курировал разработку нового Уголовного процессуального кодекса, принятого в 2012 году. И тогда же стал «королём судейско-прокурорско-следственной мафии» на Украине, как формулировали недоброжелатели, для которых он был неуязвим.

24 февраля 2014-го, сразу после бегства Януковича, «король» тоже покинул Украину, заявив, что против него готовилось покушение. Первым убежищем стала Россия, позднее он обосновался в ЕС, переезжая из страны в страну. Власть Майдана возбудила в отношении Портнова несколько уголовных дел — в частности, его обвиняли в государственной измене и содействии аннексии Крыма.

Однако до суда эти дела не дошли.

Поскольку, и находясь в эмиграции, Портнов сохранял связи и влияние. А в 2019 году, после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, неожиданно вернулся на Украину и сразу же развернул бурную деятельность.

Он позиционировал себя как борец с «преступлениями режима Порошенко» и буквально завалил правоохранительные органы десятками заявлений против экс-президента Петра Порошенко*, который ранее пытался его догнать. По сути, бывший юрист Януковича стал работать в интересах уже Зеленского, возглавив кампанию юридического преследования Порошенко, не дававшего покоя криворожскому актеру, чувствовавшему себя неуверенно в президентском кресле.

Портнов регулярно атаковал заявлениями о преступлении «седого гетмана» — от «захвата власти» до госизмены, подав за несколько месяцев около десяти таких заявлений.

Заодно стали получать иски прозападные грантовые активисты, журналисты и организации, обвиняя их в незаконных попытках иностранного вмешательства во внутренние украинские дела. Все, кто обвинял его в связях с Россией, тут же получили в зубы и проигрывали суды.

Самое громкое противостояние шло между ним и упомянутым Центром противодействия коррупции, который добился введения против него санкций в США. Его внесли в перечень лиц по «акту Магнитского»: список высокопоставленных чиновников, причастных к нарушению прав человека и масштабной коррупции.

Американский минфин обвинил его в подкупе и подрыве демократии через подкуп судов. Счета и активы Портнова в юрисдикции США были заморожены, а визы аннулированы.

На Украине вопрос о санкциях тоже поднимался: «гражданские активисты» осенью 2024 года зарегистрировали петицию с требованием ввести ограничения СНБО против ненавистного «решалы», и она набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Однако правительство Дениса Шмыгаля отказалось что-либо делать — согласно официальному ответу кабмина, петиция «не содержит достаточных данных» для санкций.

Такой ответ, естественно, вызвал критику, усиленную слухами о неформальных связях Портнова с командой Зеленского.

И о чем с ней общался испанский эмигрант накануне своей гибели — очень интересный вопрос. В общем-то главный, поскольку «хозяин судебной системы» оставался последним крупным публичным политиком на Украине, выступавшим одновременно против внутренних националистических групп и ориентированных на внешних игроков либеральных сил.

И последние встретили новость об убийстве открытым ликованием, весь коллективный Майдан его просто ненавидел. Например, известная журналистка Соня Кошкина саркастически заметила: «Отныне крутым редакциям не придётся тратить время на доказательства в судах, что они не верблюды. Поздравляю всех!» В аналогичном духе высказывались многие медийщики, блогеры и «ветераны АТО»: для них случилась буквально акция возмездия.

В информационном пространстве гуляли чёрные шутки, мемы, а некоторые даже публиковали кадры с места убийства с издевательскими подписями — все в обычном людоедском духе.

В то же время официальные власти Украины воздержались от публичных оценок— ни ОП, ни МИД (кроме подтверждения факта убийства) не сделали сколько-нибудь эмоциональных заявлений.

Власти по дипломатическим каналам выразили готовность сотрудничать с Испанией в расследовании, в окружении Порошенко (который явно выглядит потенциальным заказчиком) политкорректно подчеркнули, что хотя Портнов был их идейным врагом, действовать методом расправ недопустимо.

Но факт остается фактом: после встреч в ОП, стопроцентно связанных с какими-то политическими и финансовыми вопросами, оперативно была выбита знаковая фигура, существенно влияющая на судебную систему. Много знающая про дела всех основных политических групп в стране — и многим сильно насолившая.

Устранен сильный рычаг антилиберального и антинационалистического характера, связывающий одновременно окружение Виктора Януковича и российские интересы, интересы Зеленского и западных консервативных кругов. Человек, потенциально важный для поиска компромиссов в будущем обустройстве Украины.

Которым неизбежно придется заниматься.

Следовательно, заниматься им намерены те, для кого куда ценнее такие свойства украинской политики, как непрекращающаяся традиция расправ, слабость и бесполезность государственных институтов, глубокий элитарный и общественный раскол, идея вечной войны. Весьма далёкие от провозглашённых демократических идеалов.

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов