Канцлер Германии Фридрих Мерц среду и четверг провел в Китае со своим первым официальным визитом в эту страну.

Иван Шилов ИА Регнум

Сначала немецкого коллегу принял премьер-министр Ли Цян. В тот же день канцлер наедине встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить тет-а-тет наиболее щекотливые моменты двусторонних отношений.

Как подчеркивают немецкие СМИ, глава германского правительства прибыл в Китай в качестве «коммивояжера немецкой промышленности» в сопровождении тридцати представителей бизнеса, среди которых были главы BMW, Mercedes и Volkswagen.

Главной задачей канцлера было по возможности избегать всего, что могло расстроить влиятельных хозяев в Пекине. Тем более что печального опыта в данной области у правительства ФРГ хоть отбавляй. Чего стоит одна недоброй памяти глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пытавшаяся с фирменным апломбом невежды учить китайских товарищей, как вести себя с Тайванем, какую политику проводить в Тибете и Синьцзяне — и как вообще строить демократию цивилизации с историей, насчитывающей 5000 лет.

Около года назад, во время предвыборной кампании, канцлер тоже допустил серьезную ошибку, назвав Китай и Россию странами, которых «следует опасаться».

Бербок благополучно канула в политическое небытие, отправившись на синекуру в ООН, а новый канцлер попытался учесть негативный опыт и, возможно, даже постичь мудрость и практический смысл китайской народной пословицы «Язык — это лестница, по которой беда приходит в дом».

Экономика ФРГ не может выйти из рецессии уже третий год. И Китай — одно из немногих государств на планете, обладающих ресурсами, которые способны вдохнуть новую жизнь в потрепанного рецессией индустриального гиганта Европы. Поэтому Мерц, как бы ни горько это звучало для поборников либеральной демократии, приехал в Китай в качестве почтительного просителя.

Нарративное мышление и либеральный пафос уместны лишь когда национальный бюджет регулярно верстается с профицитом. В момент кризиса приходится возвращаться к старой доброй реальной политике.

От безопасности до паранойи — один шаг

Примечательно, что федеральный канцлер и вся его делегация в ходе визита в Поднебесную из-за опасения шпионажа решили пользоваться только телефонами экстренной связи.

По сообщениям германских медиа, команде и помощникам канцлера накануне поездки вручили одноразовые смартфоны, чтобы избежать риска использования шпионского программного обеспечения.

Для самого Мерца IT-отдел федеральной канцелярии создал специальное устройство с активными номерами самых важных сотрудников на время поездки в Китай.

Однако гостиничный номер канцлера не удалось обыскать на предмет подслушивающих и подглядывающих устройств.

Сообщается, что сотрудники службы безопасности Мерца не смогли сорвать потолочную обшивку в отеле.

Сложно сказать, насколько осложнило государственный визит главы правительства ФРГ столь явно проявление немецкой шпиономании, которое наверняка не осталось без внимания китайской стороны. Скорее всего, в Пекине к подобным предосторожностям отнеслись иронически.

Партнеры и соперники

На встрече с Си Цзиньпином канцлер ФРГ старался вести диалог в максимально дипломатичном и дружеском тоне, утверждая, что «стратегическое партнерство» должно быть расширено и существует «большой потенциал для дальнейшего роста обеих экономик».

И это — несмотря на то, что отношения Берлина и Пекина омрачает множество противоречий как политического, так и экономического характера.

Реальные же корректировки курса в отношении КНР делаются осторожно, зачастую — только на словах или в стратегических документах. В 2019 году ЕС объявил Китай «системным конкурентом», а в 2023 году правительство Германии опубликовало свою новую «китайскую стратегию», поставив перед экономикой задачу снижения зависимости от Пекина.

Тем не менее прямые инвестиции немецких компаний в Китай растут: в прошлом году туда поступило €7 млрд, что примерно на 50% больше, чем годом ранее. Импорт из КНР вырос почти на 9%, в то время как экспорт из ФРГ резко сократился.

Китай вновь заменил США в качестве важнейшего торгового партнера Германии в 2025 году, объем торговли составил €251,8 млрд. Это следует из недавно опубликованных данных Федерального статистического управления.

Однако за этим скрывается «дисбаланс», как выразился канцлер. Китай экспортирует значительно больше, чем импортирует из Германии. Положительное сальдо экспорта выросло до €89,3 млрд — почти на 28% по сравнению с предыдущим годом. Волна экспорта вызывает беспокойство у немецкого правительства. Оно опасается сокращения рабочих мест в стране.

В ходе дискуссии Мерц поднял целый ряд вопросов, которые, с точки зрения Германии и Европы, определяют и вместе с тем усложняют конкуренцию с Китаем. Это торговые ограничения и быстро растущий дефицит торгового баланса ФРГ, а также валютный вопрос, связанный с искусственным занижением курса юаня и его влиянием на внутренний спрос в КНР. К этому добавляются правила обработки данных и законодательство о борьбе со шпионажем, которые ограничивают деятельность немецких инвесторов в Поднебесной. Плюс ставшая притчей во языцех государственная поддержка китайских экспортных отраслей.

Мерц призвал отменить «субсидии, искажающие рынок», чтобы «консолидировать рынок, на котором мы видим избыток мощностей». Правительство Германии не хочет протекционизма, а для этого необходима «честная конкуренция».

Еще один момент — поставки редкоземельных металлов. Эти важнейшие сырьевые материалы имеют ключевое стратегическое значение для европейской промышленности. Китай же может легко оборвать логистическую цепочку поставок, если сочтет, что его интересы в Европе несправедливо ущемляются. Как, например, случилось в прошлом октябре, когда голландское правительство под американским давлением взяло под контроль производителя полупроводников Nexperia.

В то же время Пекин активно поощряет немецкие инвестиции в области искусственного интеллекта, робототехники, биомедицины и точного производства. Только в Тайцане уже работает около 560 немецких компаний (всего в Китае — порядка 5000), а также масштабный проект BASF, первые заводы которого уже производят продукцию. BASF с 2022 года постепенно сворачивает производственные мощности в Германии и переносит их в КНР из-за спровоцированного конфликтом с Россией роста цен на энергоносители и непредсказуемой налоговой политики немецкого правительства.

В ближайшие пять лет объем экономического производства в КНР превысит отметку в 170 трлн юаней, что эквивалентно примерно €22 трлн.

Мерц благоразумно не стал гнуть антироссийскую линию

Ожидалось, что Мерц в ходе своего визита попытается повлиять на Китай в контексте его партнерских отношений с Москвой и постарается перетянуть Пекин на свою сторону. На Западе искренне уверены, что драконовские санкции до сих пор не повлияли на Россию лишь потому, что Поднебесная поставляет ей всю необходимую электронику. И что для завершения конфликта на Украине «достаточно всего лишь одного звонка в Кремль от председателя Си».

Вежливая — если не заискивающая — просьба канцлера «воздействовать на Москву» ничуть не напоминала ультимативные формулировки Анналены Бербок. Но в ответ он получил лишь обтекаемое напоминание о «необходимости поиска решения конфликта на Украине путем диалога».

Не стал Мерц гневить китайских оппонентов и в контексте «тайваньского вопроса», лишь отметив заинтересованность Германии и вообще ЕС в стабильности в проливе. Канцлер подчеркнул, что поддержка Германией политики одного Китая остается неизменной, но сближение Пекина и Тайбэя может быть достигнуто только мирным путем и без использования военных средств.

Если кто-то рассчитывал, что из КНР Мерц вернется с россыпью соглашений на десятки миллиардов евро, он, конечно, просчитался. Пекин прекрасно понимает, что Европа заинтересована в Китае гораздо больше, чем он в ней, а потому не спешит разыгрывать все козыри уже в первой партии.

По ключевым пунктам экономических разногласий, таким как китайские ограничения на экспорт важнейших видов сырья или требования справедливых конкурентных условий для немецкой промышленности, прогресса, очевидно, не было.

Есть, однако, и то, что можно назвать достижением. Во время ужина с китайским лидером Мерцу сообщили, что Пекин хочет заказать 120 самолетов Airbus. Впрочем, пока что речь идет не о контракте, а лишь об устном обещании.

Китайские медиа торжествуют, немецкие бюргеры негодуют

Лейтмотивом СМИ Китая, освещавших визит Мерца, стала следующая мысль: смотрите, после британца Кира Стармера и француза Эммануэля Макрона к нам едет еще один глава европейского правительства, «разбуженный» издевательствами главы Белого дома Дональда Трампа и его нестабильной политикой, стремящийся найти в Китае могучую альтернативу американскому рынку.

Газета Beijing Daily пишет, что Европа больше не может полагаться на своего старого союзника — США, и называет поездку Мерца «освободительной» для Германии, «новаторским» шагом на пути к большей независимости от США.

В Германии читатели национальных СМИ восприняли визит канцлера в Поднебесную вовсе не так благодушно.

«Мерц забавный и наивный. Профицит экспорта Китая — это плохо, а вот профицит экспорта Германии — это хорошо. И пока не подкрался призрак деиндустриализации, нам было просто наплевать на то, что торговые партнеры Германии уже много лет страдают от наших профицитов», — пишет читатель газеты Die Zeit.

Читатель газеты Süddeutsche Zeitung надеется на дальнейшее изменение поведения германских политиков с китайской элитой, отмечая: «Именно высокомерие и невыносимая заносчивость Анналены Бербок неоднократно оскорбляли не только Китай, но и многих людей здесь, в этой стране».

«Процветание Германии в последние десятилетия основывалось на дешевой энергии, китайском рынке сбыта и упорном труде сотрудников немецких компаний. Теперь ни одного из этих трех столпов не существует. Это дает ответ на вопрос о будущем экономическом развитии ФРГ», — замечает один из читателей газеты Die Welt.