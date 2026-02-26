C начала года Вооруженные силы РФ нарастили темпы наступления на ряде направлений, а также нанесли серию эффективных ударов по тыловой инфраструктуре противника.

Иван Шилов ИА Регнум

Несмотря на тяжелые погодные условия и упорное сопротивление Вооруженных сил Украины (ВСУ), за последние месяцы по всем трем направлениям были достигнуты существенные успехи.

Охват с востока и запада

После того, как в конце 2025 года был освобожден город Гуляйполе, российские войска получили возможность полностью освободить территорию Запорожской области.

При сложившейся конфигурации фронта стратегическое значение приобретает город Орехов, расположенный в 45–50 км юго-восточнее Запорожья.

Учитывая преимущественно равнинный характер местности, который не позволяет организовать оборону «в открытом поле», командование Вооруженных сил Украины стремится выстраивать оборону вокруг населенных пунктов. Наступление на Орехов продолжается сразу с нескольких направлений: с юга, запада — из района Степногорска и востока — со стороны Гуляйполя.

В последние недели подразделения группировки войск «Восток» продолжают наступление к западу и северо-западу от города, наступая по направлению на населенных пунктов Ридзвянка, Воздвижевка, Верхняя Терса, Горькое и Комсомольское (Гуляйпольское).

Эти сёла находятся на возвышенностях, что придаёт им важное тактическое значение. Противник создал здесь серию мощных укрепрайонов. Более того, командование украинской армии, осознавая стратегическую важность сохранения контроля над Ореховом, перебрасывает на это направление резервы.

Используя свежие силы, вооруженные украинские формирования на этом участке фронта регулярно предпринимают попытки перейти в контратаку. Однако некоторые локальные успехи ВСУ развить не могут, отчего попытки постепенно выдохлись.

Особую роль в отражении контратак противника играет артиллерия. Накануне ресурсы Минобороны РФ опубликовали ролик, где расчет самоходной установки «Мста-С» одним выстрелом снаряда «Краснополь-М2» уничтожил опорный пункт противника.

Комментируя видео, в госкорпорации «Ростех» отметили, что новейшие боеприпасы этой модели ускоряют цикл «обнаружение — удар — маневр», а мобильность «Мсты-С» позволяет выполнять задачу за 2–3 минуты. Это особенно важно в условиях высокой активности дронов противника, которые ведут охоту за артиллерией.

По оценке разработчиков, «Краснополь-М2» превращает артиллерию из средства площадного поражения в инструмент точечного удара, востребованный в контрбатарейной борьбе и при поражении техники и командных пунктов.

Несмотря на все усилия ВСУ, российское наступление на этом направлении продолжается.

На минувшей неделе штурмовые формирования российской армии освободили населенные пункты Цветковое и Криничное западнее Гуляйполя. Линия соприкосновения постепенно смещается в сторону населенного пункта Верхняя Терса, который противник превратил в мощный узел обороны.

За минувшую неделю подразделения группировки войск «Днепр» освободили населенные пункты Магдалиновка, Запасное и Приморское северо-западнее Орехова. Этот успех позволил взять под огневой контроль трассу Н-08, основной маршрут снабжения формирований ВСУ в городе.

Ключ к северу Донбасса

Параллельно с продолжающимися боевыми действиями в Запорожской области Вооруженные силы РФ развивают успехи, достигнутые после освобождения Красноармейска (Покровска) в Донбассе.

Ключевой задачей на этом направлении остается освобождение Славянско-Краматорской агломерации, превращенной в один сплошной укрепрайон. Формирования группировки войск «Центр» стремятся рассечь оборону противника, изолировав отдельные очаги сопротивления друг от друга.

На минувшей неделе штурмовые подразделения смогли занять позиции на юго-западной окраине города Константиновка, войска продвинулись вдоль улиц Карагандинская и Херсонская. Фронт в этом районе проходит вдоль улицы Героев Труда и по линии прудов.

Отдельные источники также сообщают о прорыве российских войск к бульвару Космонавтов в северной части города, где расположен крупный жилой массив.

Самолеты тактической авиации ВКС России уничтожили несколько мостов через реку Кривой Торец, которая разделяет Константиновку на восточную и западную части, что усложнило логистику и взаимодействие украинских подразделений в разных частях города.

Также штурмовые формирования российской армии выбили ВСУ из населенного пункта Степановка, расположенного юго-западнее города. Этот успех существенно осложняет положение украинских войск в Константиновке и создает предпосылки для охвата города.

Границу на замок

Также в последние недели российская армия развернула наступление на территории Сумской области. Юго-восточнее Сум были последовательно освобождены населенные пункты Грабовское и Поповка в Краснопольском районе.

Еще один участок фронта открылся в районе города Глухова севернее Сум. 18 февраля Министерство обороны России объявило об освобождении населенного пункта Харьковка. До этого российские войска освободили соседние населенные пункты Комаровка и Сидоровка.

Последовательное освобождение ряда населенных пунктов на краснопольском и глуховском участках направлено на расширение контролируемой буферной зоны и обеспечение безопасности приграничных территорий России.

Итоги зимней кампании

С начала 2026 года Вооруженные силы России взяли под контроль 900 квадратных километров территории и выбили противника из 42 населенных пунктов в зоне СВО. Об этом 20 февраля сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

По его словам, только на территории Сумской области подразделения российской армии выбили противника из 26 населенных пунктов.

В то же время, по информации с мест, с начала года в Запорожской области формирования ВСУ были выбиты из более чем 10 населенных пунктов.

Войны дронов

Успех зимней кампании во многом стал возможен благодаря интенсивным ударам по объектам в тылах ВСУ. При этом российская авиация задействует новые технические решения, которые меняют тактику нанесения ударов.

В Сети появились видео, на которых запечатлен сброс малых FPV-дронов с беспилотников типа «Герань».

Ранее сообщалось о креплениях для переноски FPV на БПЛА типа «Молния» и «Гербера». Большие беспилотники, таким образом, выступают в качестве носителя, доставляя малые дроны на длинные дистанции, что позволяет операторам наносить более точные тактические удары.

Во многом именно использование новой тактики применения дронов позволило нарушить ротацию украинской армии и концентрацию сил для организации контратак.

Украинские источники жалуются, что перехватить многие беспилотники средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) практически невозможно.

Опыт использования беспилотников в зоне СВО также ложится в основу разработки новых вооружений. 25 февраля концерн «Калашников» представил тактический дрон-камикадзе КУБ-10МЭ с дальностью полета более 100 км.

Он оснащен оптико-электронной системой наведения для поражения движущихся целей, имеет повышенную устойчивость к средствам ПВО и РЭБ, а также оборудован системой аэрофото — и видеосъемки с записью данных.

По информации разработчика, КУБ-10МЭ предназначен для точечного удара по небронированной и легкобронированной технике, бронетранспортерам, элементам командных пунктов, объектам ПВО и РЭБ, инфраструктуре тыла и позициям запуска беспилотников.

Также на минувшей неделе стало известно об испытаниях стратосферной платформы «Барраж-1». Аппарат способен подниматься на высоту около 20 километров и находиться там продолжительное время. Проект рассматривается как более экономичная альтернатива спутниковым группировкам.

В числе приоритетных направлений — тестирование связи стандарта 5G NTN. В теории эта технология также может использоваться и в военных целях, в том числе — для обеспечения коммуникации между подразделениями.

В Киеве полагали, что затягивание переговоров и просьбы к Западу организовать давление на Россию позволят стабилизировать ситуацию на фронте, но этот расчет себя не оправдал: площадь освобожденных территорий лишь увеличивается.

Западные СМИ полагают, что российское наступление на ряде стратегических направлений может перейти в решающую фазу в то время, как у Украины по сути не остается способов предотвратить грядущий крах и тем более получить какие-то преимущества.