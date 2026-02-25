Президент США Дональд Трамп выступил с традиционным обращением к нации и конгрессу. Подобные выступления американских лидеров проходят почти безостановочно с 1790 года.

Иван Шилов ИА Регнум

В XX веке со времён каденции Гарри Трумэна их начали транслировать по телевидению. Аудитория у президентских обращений довольно большая, этим поводом пользуются, чтобы похвастаться своими достижениями за прошедший год и очертить приоритеты работы на ближайшее будущее.

Как правило, президентские выступления в конгрессе длятся около часа. Но Трамп любит выходить за рамки любых политических традиций Вашингтона. Его обращения часто достигали полутора часов. В этом же году он и вовсе наговорил более чем на два часа, поставив исторический рекорд. Хотя к содержанию речи имеется много вопросов.

С самого начала Белый дом оказался в смысловой ловушке. Есть понимание, что нужно делать упор на внутренней повестке. До выборов в конгресс остаётся всего лишь восемь месяцев, они пролетят незаметно.

Подавляющее большинство американцев недовольны тем, как Трамп с головой погрузился в геополитику и забыл о проблемах самих США. Теперь приходится делать разворот в сторону внутренних дел. Только вот справиться со всеми кризисами в Америке за год президентства не удалось.

В ходе выступления Трамп щеголял падением цен и стоимости жизни (хотя это не подтверждается официальной статистикой), снижением безработицы (хотя она выросла до 5% во многих штатах) и доступностью ипотеки (хотя реальные ставки по кредитам остаются высокими). В данном случае проявлялся эффект политического «газлайтинга» — мол, верьте словам Трампа, а не своим глазам.

По последним опросам, целых две трети американцев сейчас негативно воспринимают состояние экономики США и уверены, что страна движется неправильным курсом. Как раз за несколько дней до выступления Трампа Верховный суд принял знаковое решение по отмене многих составляющих тарифной политики нынешней администрации.

Трампу же ничего не оставалось, кроме как требовать от других стран соблюдать условия заключённых с США торговых сделок и угрожать введением ещё более жёстких тарифов в ином случае. Впрочем, возможности Белого дома теперь ограничены. Вводить тарифы в обход конгресса всё ещё возможно, но с ограничениями по размеру пошлин и сроку их действия. Переговорной позиции США нанесён сильнейший удар, после которого администрация в Вашингтоне вряд ли уже оправится.

Про реиндустриализацию и возвращение промышленности в Америку приходится забыть. Трамп почти не упоминал свой концепт «золотого века» США, который он часто любил озвучивать в речах годовой давности. Видимо, уж слишком сильно эта утопия расходится с реальным положением дел внутри Америки. Хотя Трамп вновь констатировал, что отодвинул Штаты от края пропасти, где страна находилась в эпоху Джо Байдена.

Время от времени всё же приходилось переключаться на внешнюю политику. В конгрессе наградили американских военных, участвовавших в рейде на Каракас и захвате Николаса Мадуро. «Пара ласковых» была сказана в отношении Ирана, который Трамп обвинил в попытке создать баллистические ракеты, способные достичь территории США. Упоминались мельком сектор Газа и Украина, но уже реже, чем год назад. И намного меньше в сравнении с речами Байдена — у того тема Украины была чуть ли не ключевой во всех обращениях к нации.

Американские избиратели уже крайне негативно воспринимают зацикленность Трампа на геополитике, ведь его выбирали за обещания заниматься внутренними проблемами США. Поэтому долго рассуждать о внешней политике было просто рискованно. Да и не так-то много реальных достижений есть на международной арене, хотя президент и любит всегда вспоминать про «восемь остановленных войн».

Первые опросы, вышедшие сразу после речи, показали, что большинство американцев не получили вразумительных ответов на вопросы об экономике и дальнейших действиях на иранском направлении. Более 70% населения выступают против втягивания США в очередную ближневосточную войну.

Серьёзный раскол проявляется и внутри американской администрации. Никакого вменяемого плана нажима на Иран нет, «ястребы» надеются лишь на то, что удастся каким-то чудом устроить операцию по смене режима. А все возможные последствия толком не просчитывают.

Но были в речи Трампа и более приятные для него темы. Это уже вполне привычные культурные войны, которые продолжают свирепствовать в США. Президент призвал бороться с трансгендерным* лобби, что уже на уровне Белого дома и осуществляется: перекрыты федеральные гранты, что привело к банкротству многих госпиталей, специализирующихся на операциях по «смене пола» несовершеннолетними. На выступление пригласили жертв гормональной терапии, которые подростками пытались «поменять пол».

Но особый резонанс вызвали ремарки Трампа в отношении сомалийской диаспоры, оказавшейся в эпицентре большого скандала о мошенничестве. В штате Миннесота сомалийцев уличили в воровстве миллиардов долларов в рамках осваивания денег, выделенных на социальную поддержку в период пандемии. Средства якобы тратились на предоставление помощи детям из неблагополучных семей, в реальности же они просто выводились за рубеж.

Трамп назвал мошенников «сомалийскими пиратами», которые грабят либеральные штаты Америки вроде Миннесоты, Мэна и других, где проживает много африканцев. Им с трибуны конгресса объявляется война, заведовать ею будет нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс. Правда, не совсем понятно, что же в итоге предпримут власти. В Миннесоту уже попытались ввести федеральные силы, дело закончилось масштабными столкновениями, гибелью двух левых активистов и фактическим поражением Трампа с выводом войск.

Присутствовавшие на выступлении демократы ничего не забыли, они постоянно перебивали президента и кричали, что он убивает людей. Президенту не раз припоминали и хаотичную публикацию материалов по делу Джеффри Эпштейна. Представители Демпартии начали демонстративно покидать мероприятие ещё до завершения речи. Они всеми силами показывали, что не могут воспринимать её всерьёз.

В целом подобное происходит не впервой. Можно вспомнить, как в 2020 году Нэнси Пелоси, тогдашний спикер палаты представителей, даже рвала страницы с текстом выступления Трампа прямо у него за спиной. Да и в прошлом году демократы приходили на его речь с импровизированными плакатами и пытались устраивать своеобразные пикеты. В общем, типичный день в политическом балагане Вашингтона.

Находящаяся в оппозиции партия традиционно выбирает кого-то из своих молодых политиков для выступления с альтернативной речью. В этот раз её озвучила новоиспечённый губернатор Виргинии Эбигейл Спанбергер, победившая на выборах в ноябре 2025 года.

Губернатор уличала команду Белого дома в попытках озолотиться на разных криптовалютных схемах и инсайдерской торговле. Основная идея ее выступления: Трамп на посту президента работает в интересах только самого себя, а не всей страны. Этот лейтмотив будет одним из главных в электоральной программе Демпартии на приближающихся выборах в конгресс.

Что же касается самого выступления, то вряд ли оно как-то существенно повлияет на нынешние тренды падения уровня поддержки администрации в Вашингтоне. По итогам хаотичного дня в конгрессе все остались при своих.

Но демократы уверены, что им уже удалось пережить «пик трампизма» и перехватить инициативу, кульминацией чего станет возможная победа Демпартии на скорых выборах.

*Движение ЛГБТ+ признано в России экстремистским и запрещено