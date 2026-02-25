24 февраля президент России Владимир Путин провел заседание коллегии ФСБ. В своем выступлении он рассказал об угрозах, которые стоят перед Россией, — и о том, что нужно делать для их предотвращения.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, по словам президента, основные угрозы сейчас исходят от тех, кто не готов смириться с провалом своих планов по нанесению России стратегического поражения. «Ну, никак не получается. А так хочется! Жить без этого не могут. Или полагают, что не могут», — говорит президент. И под этими силами он понимает как украинские спецслужбы, так и европейские страны.

Интересы этих игроков, по сути, схожи. Во-первых, сеять страх среди российского населения. «Поэтому противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор. Здесь и обстрелы городов, и диверсии на инфраструктуре, и покушения на представителей государственных и военных властей», — говорит Владимир Путин.

Враги не понимают, что каждый такой теракт лишь укрепляет у населения осознание необходимости довести до конца все цели СВО, поэтому в какой-то момент те же украинские спецслужбы перешли к тактике «убийства ради убийства».

Во-вторых, бить по ключевым объектам международного значения. «Сейчас наша оперативная информация идёт тоже в СМИ, сегодня должна быть, наверное, уже есть, не успел ничего посмотреть — речь идёт о возможном взрыве наших газовых систем по дну Чёрного моря. Это так называемый «Турецкий поток» и «Голубой поток»», — рассказал Владимир Путин.

Тем самым российские противники хотят показать, что отказ Москвы завершать конфликт на условиях Европы и Украины может дорого стоить и партнерам России. А значит, партнеры эти, мол, должны помочь Брюсселю и Киеву нанести РФ стратегическое поражение.

Наконец, в-третьих, Европа прибегает к методам, которые угрожают уже не только России и даже не только континенту, а всему миру. «Использует ядерный компонент», — говорит Владимир Путин.

То есть, как сообщает Служба внешней разведки, рассматривают возможность передачи киевскому режиму ядерной бомбы — видимо, для того чтобы глава этого режима Владимир Зеленский пригрозил ее применением и тем самым попытался принудить Москву принять какие-то его условия.

Все вышеописанные действия — и в особенности последнее — показывают политическую и государственную незрелость антироссийских сил, которые не видят последствий своего отказа признавать собственное поражение.

И речь тут идет не только о срыве дипломатического процесса, о попытке, как выразился Владимир Путин, «сломать всё, что, так аккуратно скажем, достигнуто на этом переговорном треке».

Речь о возможных ответных российских шагах на пересечение западными и украинскими противниками «красных линий». Например, в случае даже начала передачи киевскому режиму ядерного оружия. «Сами себя доведут до какой-то крайней черты, потом пожалеют», — резюмирует Владимир Путин.

Жёсткие формулировки президента являются, по всей видимости, одной из последних попыток вразумить хотя бы европейские элиты. Дать им понять, что одержимость идеей нанесения России поражения может погубить Европу как в переносном, так и в прямом смысле.

А пока европейцы и украинцы думают, российские власти обязаны защищаться от их безумных терактов и деструктивных действий. Для этого, по словам президента Путина, нужно выполнить несколько задач.

Во-первых, говорит президент, «реализовать комплекс дополнительных мероприятий, в том числе усилить антитеррористическую защищённость энергетической и транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания граждан, максимально прикрыть критически важные объекты, при необходимости оснастить их дополнительными средствами защиты».

Придумывать велосипед тут не нужно — у России есть технические средства для такой защиты, да и опытом других стран (постоянно живущих под угрозой теракта) не грех воспользоваться.

Во-вторых, как отметил российский президент, «вместе с другими силовыми ведомствами ФСБ нужно повысить уровень защищённости должностных лиц Министерства обороны, оборонно-промышленного комплекса, представителей государственной и муниципальной власти, работников образования, социальной сферы, особенно в наших исторических и приграничных регионах».

И добавил, что в полной мере это относится и к лидерам общественного мнения, журналистам, волонтёрам, которым постоянно угрожает киевский режим. Это абсолютно логично и справедливо — люди, которые защищают страну на фронте, в тылу и в информационном поле, должны быть страной тоже максимально защищены.

В-третьих, поясняет Путин, «должно быть продолжено совершенствование системы управления органами безопасности в зоне специальной военной операции, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях, в приграничных районах».

По словам президента, они должны комплектоваться высокопрофессиональными опытными сотрудниками, готовыми действовать в любой нестандартной, сложной, опасной обстановке.

И здесь тоже всё, в общем-то, понятно. Киевские террористы уже пытаются создавать на освобождаемых территориях как схроны оружия, так и «спящие ячейки» для проведения последующих терактов. Идут, так сказать, по следам идейных предков — террористов и пособников нацистов, которых отлавливали и обезвреживали советские спецслужбы после освобождения Западной Украины.

Также Владимир Путин говорил и об усилении охраны границы, контрразведывательной работы, защиты конфиденциальной информации — в общем, о тех мерах, которые должны реализоваться в условиях продолжающейся угрозы со стороны украинских террористов и их европейских спонсоров.

И «перебдеть» тут не получится — практически любые меры, по сути, оправданы текущим моментом. Ни одна страна мира ещё не сталкивалась с таким давлением со стороны такого количества противников с таким безумным, самоубийственным стремлением любой ценой нанести России поражение. Хоть тушкой, хоть чучелом, хоть через теракты, хоть через раскачку ситуации внутри России через внесение розни между ее народами.

Поэтому Владимир Путин говорит не только о защите границ, но и о защите нашей идентичности, исторической памяти и тех принципов, которые позволяют представителям почти 200 народов внутри одной большой России жить в мире и во взаимоуважении.

«Актуальной задачей ФСБ остается борьба с экстремизмом. За последние годы на этом направлении достигнуты весомые результаты. Надо и впредь жестко пресекать преступную деятельность тех, кто пропагандирует идеи русофобии, ксенофобии, религиозной нетерпимости и тем самым пытается расколоть наше общество», — сказал президент.

И все эти задачи сотрудники ФСБ, по словам Владимира Путина, выполняют достойно и с героизмом. Более двух тысяч бойцов Службы получили в 2025 году государственные награды, а четверо были удостоены звания Героя России.

В этом году, когда ситуация не только на фронте, но и на дипломатическом поприще стремительно развивается не в пользу европейцев и украинцев, сотрудникам спецслужбы предстоит проявить еще большую собранность и концентрацию, консолидировать весь свой потенциал.

Система национальной безопасности должна и будет адаптироваться к любым вызовам современности, что обеспечивает успех нашей страны по всем фронтам идущей ныне войны.