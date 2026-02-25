Кадры обращения Владимира Зеленского по случаю четырехлетней годовщины начала СВО наконец-то вызвали ажиотаж. Потому что в ролике «засветился» правительственный подземный бункер, из которого «лидер нации», по его словам, и управлял страной первые два года.

Иван Шилов ИА Регнум

Правда, нелегкое признание было сделано накануне, 23 февраля, в интервью французскому информагентству France Presse. Как заверил журналистов Зеленский, он ночевал в укрытии с самого 24 февраля 2022 года и выбирался исключительно в своей кабинет в здании офиса президента.

Но теперь ничего не боится и даже не спускается в бомбоубежище, если в Киеве объявляют воздушную тревогу.

Резонанс вызвало не само обращение, а кадры уникального сооружения советской постройки, поражающего воображение своей основательностью, а также массой слухов, которые с ним связаны. Фактически видео подтверждает многие из них.

Ведь «ядерный бункер» — самое настоящее наследие «советской оккупации», от которого Украина якобы мечтает избавиться. Но в итоге жить без него не может.

Застройка правительственных кварталов Киева началась во второй половине 30-х годов прошлого века.

В 1934 году столица УССР переехала из Харькова в Киев. К тому времени на новой границе, в 250 километрах западнее Киева, была возведена почти сплошная линия укрепрайонов (УРов). Она прикрыла советскую правобережную Украину от возможного нападения наиболее потенциального на то время противника СССР — Польши.

Укрепрайон под номером первым — Киевский — прикрыл непосредственно новую столицу УССР. Его ДОТы и другие бетонные сооружения расположились в 15-25 километрах от города, по берегам рек и древних оборонительных валов. И на самом деле проект сооружения больших и малых крепостей (некоторые из них имели подземные ходы длиной в сотни метров) по масштабам своим был сопоставим со строительством ДнепроГЭСа.

Когда Киев сочли относительно защищенным, масштабная стройка была перенесена непосредственно на территорию города.

Именно в 1930-е годы было построено большинство зданий, в которых располагаются современные ветви украинской власти. Например, офис президента занимает здание штаба Киевского особого военного округа. Когда его бывший командующий, командарм 1-го ранга Иона Якир заказывал архитекторам проект, ему сначала спроектировали четыре этажа.

Но амбициозный военачальник не хотел, чтобы его штаб был ниже, чем шестиэтажная махина республиканского НКВД, которую под себя строил главный чекист Украины Всеволод Балицкий. В этой гонке сначала победило НКВД — для него «отгрохали» 10-этажный дом, но потом забрали его в пользу Совнаркома (так тогда назывался кабинет министров УССР). Правительство Украины заседает в нем и по сей день.

В те же годы было возведено здание современной Верховной рады, примкнувшее к елизаветинскому Мариинскому дворцу.

Håkan Henriksson Здание офиса президента Украины на Банковой. Киев

А поскольку на носу была Вторая мировая война, в неизбежности которой никто не сомневался, под всем комплексом зданий правительственного квартала были заложены различные подземные коммуникации и бункеры — на основе опыта, полученного при строительстве КиУР.

В первую очередь в районе современной улицы Верховинная, на глубине 60 метров был построен бункер с двумя выходами. Из него в случае опасности советские чиновники могли эвакуироваться вглубь СССР со Святошинского аэродрома.

Связан ли он с центром города — неизвестно. Для украинских народных депутатов, их помощников и прессы было открыто единственное место из этой сети — подземный проход под улицей Грушевского, который соединяет кабинет министров Украины и Верховную раду.

Народные избранники обычно пользуются им, чтобы попасть в зал заседаний и не встречаться со своим благодарным народом. Особенного если он, как в прошлые годы, блокирует парламент и чего-то требует.

Помимо этого перехода от кабмина ведёт ещё один — в парламентские комитеты в здании по адресу Садовая, 3а. По рассказам некоторых депутатов и чиновников, это только малая часть того, что скрывается под правительственными кварталами. Но рассказывать всё они не имеют права, так как подписывали документы о неразглашении.

Вообще Киев и подземелья — понятия тесно связанные.

Мировую известность городу, особенно в православном мире, принесли Дальние и Ближние пещеры Киево-Печерской лавры, которые и дали ей имя.

Также имеются более древние Зверинецкие пещеры, огромное количество коммуникаций, проложенных в свое время царскими саперами, и коллекторы, в которых текут подземные реки.

Так что новая сеть тайных ходов отлично легла в легенду.

По случаю можно упомянуть и амбициозный проект сооружения двух подземных железнодорожных тоннелей, которые решили бы вопрос уязвимости Киева из-за его мостов — вражеская авиация не могла бы разбомбить идущую под рекой бетонную кишку.

До войны этот план реализовать не успели, а потом уже было не до него, так что на память остались только огромные железобетонные блоки въездов в тоннель на Оболони и небольшой затопленный водой участок тоннеля на Жуковом острове.

А из невидимого, но живущего своей жизнью в городских байках, имеется отдельная правительственная ветка метро. Ходят слухи и про секретную ветку метро между станциями «Майдан Независимости», «Крещатик» и «Кловская» — хотя на самом деле там существует служебная соединительная ветка.

Ходит молва и про секретные подземные сооружения на самых глубоких станциях метро Киева: «Арсенальной» (105,5 метра — до 25 января 2022 года мировой рекордсмен), «Золотые ворота» (80 м), «Университет» (78 м).

Некоторые исследователи подземелий украинской столицы утверждают, что отдельное укрытие есть под зданием главпочтамта на Крещатике, которое соединяется со зданиями минагрополитики, киевской горадминистрацией и станцией метро «Крещатик».

Лет восемь назад некий офицер СБУ анонимно рассказал украинским СМИ, что подземные объекты 30-х годов были усилены при генсеке Никите Хрущеве — на случай ядерной войны.

«Все они оснащены вентиляцией, автономной системой очистки воды, автоматическими перекрытиями, которые блокируются в случае угрозы заражения радиацией. Такие объекты — не уникальны, они есть не только на Украине. С началом ядерной гонки они были возведены по всему бывшему СССР, и за океаном тоже. В Штатах на спуск по тревоге в подземный бункер президента и госсекретаря предусмотрено пять минут. У нас — до семи минут на случай запуска ракет с подводных лодок Атлантики и 14 минут — с континента. Естественно, это устаревшие расчеты», — рассказывал таинственный специалист, не поведавший, в общем-то, ничего конкретного.

Только указавший на неподтвержденный факт, что сеть подземных бункеров и ходов в Киеве достигает 50 километров. И что под гостиницей «Украина», тоже связанной со всеми ключевыми зданиями на «правительственной горе», существует многоэтажная разветвлённая подземная система хранилищ с госрезервом и запасами продовольствия на нижнем ярусе.

И эти секретные коммуникации остаются в рабочем состоянии.

В общем, одним махом, как он это любит, Зеленский «спалил» то, что долгие-долгие годы было скрыто от любопытных глаз. Заодно признав и тот факт, от которого его пропагандисты всячески открещивались: он фактически прописался в бункере. Если кто-то хотел узнать, где он прятался вместе с Ермаком — теперь он знает доподлинно.

Возможно, сейчас он переехал в какой-то другой бункер. А может быть, Зеленский рассчитывает, что ему больше ничего не грозит. Но очередной случай, подтверждающий, что от советского наследия на Украине зависит практически всё — это новый виток иронии. Жаль только, до конца не оцененной.