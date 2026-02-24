В результате операции по захвату (который в итоге обернулся ликвидацией) лидера мексиканского картеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеры Сервантеса, известного в криминальном мире под прозвищем Эль Менчо, уже погибли более шестидесяти человек.

Иван Шилов ИА Регнум Эль Менчо

Закрыть этот счет пока не получается, поскольку в штатах Халиско и Мичоакан до сих пор поджигают автомобили, стреляют и подкладывают взрывчатку к зданиям государственных учреждений. Особенно интересен в этом отношении Мичоакан, где Эль Менчо, как сообщает часть источников, родился. Такие места и без того обладают для определенных лиц культовым статусом, а уж после смерти их важность возрастает еще сильнее — члены ОПГ питают слабость к бытовому символизму.

Кто-то из боевиков требует от федеральных властей вернуть тело Эль Менчо картелю, кто-то — отпустить его, не веря в сам факт смерти, другие желают отомстить, но все вышеуказанные категории, как видится со стороны, действуют в рамках заранее отведенных для них ролей.

Доказательства смерти

Большая часть СМИ — особенно за пределами Мексики — восприняла события в Халиско и окрестностях как некую форму вооруженного мятежа картеля, демонстрации неподчинения федеральному правительству. Однако подробности спецоперации позволяют сделать выводы о том, что дело обстоит несколько иначе.

В военном и силовом руководстве Мексики на данный момент официально подтвердили смерть Немесио Осегеры Сервантеса, подкрепили это утверждение генетическим тестом, а также рассказали, как прошла ключевая часть операции.

Как оказалось, отследить местоположение наркобарона удалось из-за того, что в поле зрения разведки попала одна из его любовниц, 20 февраля прибывшая на ранчо в Тапальпе, где скрывался Эль Менчо, и покинувшая его 21-го. Благодаря координатам ее перемещений мексиканские силовики начали срочно планировать операцию — и уже 22 февраля прибыли в Тапальпу.

Эль Менчо оказывал активное сопротивление, оставил четырех боевиков отбиваться от правоохранителей и с двумя охранниками попытался скрыться в лесу. Их догнали, ранили и до больницы уже не довезли. Всего на злополучном ранчо были семь-восемь человек из числа членов картеля.

Тот факт, что операцию и впрямь пришлось планировать меньше чем за сутки, намекает на то, что все-таки к такому повороту событий в руководстве Мексики были не совсем готовы. Конечно, они разыскивали Эль Менчо, но делали это в относительно вялотекущем режиме, лишний раз не трогая губернатора штата Халиско, вынужденного поддерживать с картелем определенные сношения (без них, например, сложно было бы претендовать на организацию матчей будущего чемпионата по футболу и строительство спортивных объектов).

О слабой готовности властей к происходящему говорит и то, что не был дан оперативный ответ на мобилизацию ячеек картеля чуть ли не по всей стране и блокировку федеральных трасс — и все это под заявления о том, что «ситуация находится под полным контролем».

Показательным выглядит и огромное количество видео и комментариев в социальных сетях, где обычные граждане Мексики, США и Канады сообщают, что не могут покинуть самолет или вылететь из аэропортов в штат Халиско. Некоторые бегом покидают авиагавань, паникуя из-за звуков стрельбы.

Какой ответ на это дали в Мехико? Что все сообщения о нападениях на аэропорты не соответствуют действительности. Потом, правда, пошли уточнения, что где-то рейсы приостанавливаются, где-то возобновляются. Может быть, на аэропорты организованной атаки и не было, а стрельба велась в ближайших районах, может быть — и вовсе полицией, но отсутствие координации налицо.

Отдельно стоит обратить внимание, что в мексиканском руководстве поблагодарили США за помощь с предоставлением разведывательных данных, необходимых для поимки Эль Менчо. Американцы во главе с Дональдом Трампом проявили диковинную скромность, практически все лавры отдали коллегам из Мехико и объявили, что полностью поддерживают их действия.

Как оказалось, помимо Северного командования ВС США, к делу подключили и Интерпол, и Европол, и другие организации, забыв, однако, упомянуть и американское Управление по борьбе с наркотиками, и ЦРУ (без двух последних ведомств такие события практически не обходятся). Почему так?

Как вариант — потому что все вышеуказанные персоны принимали в происходящем минимальное участие и присутствуют лишь ради одной цели: подтверждения готовности Мексики самостоятельно бороться с наркоторговцами на своей территории. Нужно это скорее для укрепления влияния правящей партии MORENA, поднявшейся в свое время на риторике о сохранении суверенитета и равном партнерстве с северным соседом, а не для решения конкретных проблем.

Таким образом, получается, что планировали все мексиканские силовики впопыхах, с точечной помощью американцев — и неожиданно добились успеха, ювелирно уничтожив не только самого Эль Менчо, но и все его ближайшее окружение?

Выглядит сомнительно — и откровенно попахивает «шекспировским» предательством.

Семейный вопрос

Наследником Эль Менчо в последние годы называют его пасынка Хуана Карлоса Валенсию Гонсалеса — Эль 03. Он — сын женщины по имени Розалинда Гонсалес Валенсия, происходящей из влиятельной семьи, которая курирует организацию «Лос Куинис», в своей время построившую всю финансовую систему картеля «Новое поколение Халиско».

Именно Эль 03 в последние годы все больше занимался делами картеля, получая возможность расставлять своих людей на ключевых должности в силовом аппарате ОПГ.

Кроме того, региональные наркодеятели не раз призывали Эль Менчо как можно меньше верить своему пасынку, который явно не намерен удовлетвориться имеющимся и пойдет дальше.

И тут вновь всплывают интересные детали — например, исследователь мексиканских ОПГ из русскоязычного Telegram-канала LCN latinoscrime подмечает, что мать нового фактического лидера картеля — та самая Розалинда — была неожиданно отпущена из тюрьмы несколько месяцев назад и не попала в списки наркоторговцев, экстрадированных в США. В прошлом и позапрошлом годах также были освобождены два дяди Эль 03. Все из одной семьи.

Не многовато ли совпадений? Учитывая, что сейчас именно этого человека называют главой «Нового поколения Халиско», весьма велика вероятность того, что сдал своего отчима именно он.

И сделал это, когда появилась удобная возможность.

Демонстрация власти

Возникает вопрос — зачем же тогда устраивать такую катавасию по всей стране?

Ответ напрашивается сам собой — для демонстрации того, что картель находится в полной оперативной готовности и намерен дать отпор каждому, кто попытается вступить в войну за наследство Эль Менчо. Погромы магазинов и государственных банков, блокировка федеральных дорог и беспорядки были в большей степени направлены на создание локального хаоса и лишение возможности сторонних структур вмешаться в происходящее.

При этом массового мародерства, убийств мирного населения и туристов, силовых захватов объектов инфраструктуры и даже ограбления банков (хоть и разгромленных) не было. Будь это реальной местью картеля центру, без этих действий вряд ли бы обошлось.

При этом действующее мексиканское руководство от сложившегося положения дел лишь выигрывает — в результате операции погибли в основном бойцы региональных структур, а силовики, верные центру, в большей сохранности. Кроме того, убитый Эль Менчо являлся персональным врагом министра общественной безопасности Мексики, стороны явно не смогли бы сотрудничать.

При этом президенту Клаудии Шейнбаум есть что продемонстрировать Белому дому, так как Немесио Осегера Сервантес давно находился в топе разыскиваемых США преступников и вполне подходит для списка «достижений» Дональда Трампа, который припишет его убийство своим успехам в борьбе с наркотрафиком.

Неизвестно, как скажется происходящее на судьбе мартовских футбольных матчей плей-офф чемпионата мира по футболу, которые должны были пройти в Мексике, но если их все же получится провести и конфликт в итоге сведется к локальным потасовкам, можно будет смело говорить о том, что переход власти внутри «Нового поколения Халиско» прошел без особых проблем.