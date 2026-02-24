В сети — свежие кадры, цепляющие за живое любого киевлянина: на месте огромного цеха завода «Большевик» — груды битого кирпича, работают экскаваторы. Якобы здесь будет новая транспортная развязка — так гласит официальная легенда.

Иван Шилов ИА Регнум

Но те, кто знает, что съезд с проспекта Победы, ныне переименованного, как всё остальное, должен выводить на несчастный и уже один раз почти разрушившийся мост, качают головой.

Городские власти давно уже строили планы по поводу лакомого куска, каким является территория этого предприятия, да никак не знали, с какой стороны к нему подойти. Майдан открыл для этого все возможности, а спустя 12 лет руки дошли и до безжалостного сноса одного из старейших киевских предприятий, городской легенды, с которой связано множество событий.

До революции «Большевик», конечно, назывался по-другому.

Киевский чугунолитейный и механический завод был построен на западной окраине города, Шулявке, в 1882 г. швейцарским предпринимателем Яковом Гретером и немецким инженером Филиппом Мозером.

Изначально на предприятии трудились около 30 рабочих, которые изготовляли фильтр-прессы, рафинадные формы, болты, гайки, скобы, железные кровати. Вскоре Мозер уехал на родину, и Гретер, не особо сведущий в производственных вопросах, пригласил в компаньоны чеха Иосифа Криванека и пару денежных поляков.

Так возникло акционерное общество «Киевский машиностроительный и котельный завод Гретера, Криванека и K°».

В новое предприятие, помимо иностранных инвесторов, стали вкладываться и российские. В результате было возведено целых шесть цехов, приехали десятки опытных инженеров. К 1894 г. штат завода вырос до 930 рабочих.

Гретер видел, что в Российской империи интенсивно строятся железные дороги, и организовал производство рельсов и мостоконструкций для Московско-Киево-Воронежской, Польской и Николаевской железных дорог.

Заодно делали и рельсы для киевского трамвая, в котором значительная доля принадлежала бельгийцам. В связи с этим посольство Бельгии в Санкт-Петербурге предложило Гретеру стать консулом, дипломатическая неприкосновенность для бизнеса — очень полезная штука.

В 1896 году на знаменитой Нижегородской ярмарке за свою паровую машину завод был награждён золотой медалью — а их в павильоне промышленности демонстрировалось 25.

И здесь постоянно занимались модернизацией.

В 1903 году были внедрены свежие немецкие технологии, появилась мартеновская печь, монтажный цех. Незадолго до этого, в 1902 году, Гретер и Криванек благодаря своим блестящим техническим возможностям и лобби высоких чиновников выиграли тендер на изготовление конструкций крыши для строящегося здания Киевской конторы Государственного банка — ныне в ней заседает Национальный банк Украины.

Во многом благодаря усилиям хозяев завода в Киеве возник Политехнический институт, поскольку предприятие нуждалось в квалифицированных инженерах. Иностранные менеджеры всегда стоили дорого, так что хозяева раскошелились на подготовку кадров: главный корпус КПИ возвела в 1898 году варшавская фирма «Кукш и Лидке», чьи собственники являлись одновременно акционерами завода Гретера и Криванека.

На ком экономили — так это на рабочих.

РИА Новости В одном из цехов завода «Большевик»

«Рабочий день на заводе устанавливается с 6 часов утра до 6 часов вечера, — гласило в 1901 году правило внутреннего распорядка, — с перерывом на обед на один час… Машинисты и смазчики паровых машин должны быть на работе за час раньше, т.е. в 5 часов утра, а вечером уходить на 0,5 часа позже… За ночную работу никаких доплат не производится».

Согласно сведениям Киевской фабричной инспекции за 1899 год, около 57% всех работников отработало по 209 дополнительных часов.

Так что нет ничего удивительного в том, что в 1905 г., на волне революции, рабочие подняли восстание и даже создали так называемую Шулявскую республику, которая просуществовала менее недели — власти бросили на подавление бунта жандармерию и солдат. Около 80 восставших арестовали, несколько сотен уволили.

Однако революция не поставила на заводе крест — уже в 1909 г. он выпустил одни из первых в России дизельные двигатели.

Куда более серьезным испытанием стала Первая мировая война — часть рабочих мобилизовали, заказы сократились. Предприятие пережило революцию, Гражданскую войну со сменами власти — Центральная рада, немцы, белые, поляки, красные…

В 1922 г. в Киеве окончательно закрепились последние — предприятие национализировали, и оно сменило свое название на «Большевик».

При участии будущего академика Евгения Патона здесь стали внедрять электросварку, сварку под флюсом, автоматическую сварку. В 1935–38 гг. главным инженером предприятия трудился Николай Доллежаль — будущий главный конструктор первого советского атомного реактора.

Номенклатура изделий «Большевика» по-прежнему оставалась гражданской: металлоконструкции для строительства, железнодорожного транспорта и сахарной промышленности.

Летом 1941 г. нацистская Германия и ее союзники атаковали Советский Союз.

25 июня 1941 г. во время массированных немецких бомбежек досталось и заводу, погибли 16 рабочих ночной смены чугунно-литейного цеха. Однако предприятие не остановилось. В его цехах стали выпускать первые отечественные противотанковые ежи (их разработал на основе чешского изобретения начальник Киевского танко-технического училища генерал майор Михаил Горрикер).

На «Большевике» ремонтировали танки, автомобили, орудия, изготавливали приборы, позволявшие поднимать и опускать в ДОТах казематные перископы. Рабочие массово вступали в ряды народного ополчения и отряды местной ПВО, участвовали в строительстве Киевского укрепрайона (КиУР), обороняли подступы к заводу и сооружали баррикады.

А после эвакуации в Свердловск (современный Екатеринбург) было развернуто производство снарядов, 120-мм минометов и мин.

В ноябре 1943 г. Красная армия выбила немцев из Киева, но те перед уходом смогли разрушить «Большевик», взорвав даже фундаменты его цехов. Завод пришлось отстраивать заново, но уже в 1948 г. он вышел на довоенные показатели. На его базе создали Специальное конструкторское бюро полимерного машиностроения и НИИ «УкрНИИпластмаш», ставшие ведущими разработчиками полимерного оборудования.

В 80-е гг. здесь разрабатывается и изготавливается комплекс оборудования для производства крупногабаритных шин диаметром до 5 м для автосамосвалов и автопоездов грузоподъемностью до 220 тонн. Продукция поставлялась по всему Союзу на более чем 150 различных предприятий, в том числе 19 шинных комбинатов и 21 химкомбинат, шла на экспорт, и не только в страны Восточной Европы, но и в Германию, Индию, Китай, США и множество других стран.

Однако затем с «Большевиком» случилась более страшная вещь, чем революция или война, — наступила независимость Украины.

Отчаянные попытки выжить, выпуск новых видов продукции (например, проходческой техники для шахт или эскалаторов в метро) предприятию не помогли. Поставки в Россию встали, рабочих массово увольняли, кусок за куском, стали отбирать землю.

По состоянию на 2014 г. большинство его зданий были увешаны громадными рекламными баннерами — таким образом пытались спрятать полуразрушенные стены, чтобы те не портили внешний вид. Но, не выдержав большого веса каркасов рекламы, карнизы и кирпичная кладка начали еще быстрее разрушаться.

Чтобы никого не убило, их обнесли деревянными заграждениями.

На месте одного из цехов открыли один из крупнейших в Киеве магазинов секонд-хенда. Строения завода сдавались в аренду различным коммерческим предприятиям, в частности там оборудовали склады одежды Шулявского вещевого рынка. Почти половину территории предприятия отдали под торгово-развлекательный комплекс «Большевик» — его владельцы использовали название завода, чтобы заработать на коммунистической тематике, и даже эмблему ТРК сделали в виде стилизованного смешного красноармейца.

Однако уже в мае 2018 г. в рамках «декоммунизации» название завода сменили на АО «Первый киевский машиностроительный завод». Что, впрочем, ничего не изменило: по состоянию на 2021 г. здесь числились порядка 200 рабочих (вместо 6000 при СССР и 1000 при царизме), на предприятии висели громадные долги, а единственным доходом стала сдача помещений в аренду.

Завод несколько раз пытались продать с разными скандалами — и в итоге продали. Хотя это уже был не завод, а пустые цеха, где все порезано на металл, и запущенная территория.

Девелоперская компания UDP планировала построить здесь огромный жилой квартал, но в ноябре 2024 г. объявила о заморозке проекта.

В 2023 г. городские власти Киева выкупили пятый цех «Большевика» за 113 млн гривен специально для реализации проекта Шулявской транспортной развязки. Но пока решали, кто же из «своих» его будет сносить, — цена этого сноса превысила стоимость покупки.

А дальше у мэра Виталия Кличко планируют освоить 2 млрд гривен на строительство развязки, которая никак не поможет разгрузить дороги — все вокруг не ремонтировалось и не расширялось с советских времен. Один новый съезд ничего не решит — да все и так понимают, что дело не в нём.

В этой точке символически сошлись два направления исторического развития.

Одно — легендарное предприятие, неразрывно связанное с Киевом, с его превращением в крупный промышленный центр, символ развитой экономики, технического образования, сложных профессий. Второе — современный украинский «патриотизм», превративший Украину в то, чем она и являлась до присоединения к Российской империи, — малоразвитую окраину Европы.