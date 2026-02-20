Седьмые внеочередные парламентские выборы за последние пять лет пройдут в Болгарии 19 апреля 2026 года. Об этом стало известно на днях от новых президента и главы правительства балканской республики. При этом нет гарантии, что стартующая избирательная кампания подведёт черту под затянувшимся политическим кризисом.

Иван Шилов ИА Регнум Румен Радев

Ведь фрагментированный партийный спектр в условиях пропорциональной системы не позволяет сформировать парламентское монобольшинство. Президент же не может стабилизировать положение из-за очень скромного влияния на исполнительную власть.

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшие выходные, то наибольшее число голосов (от 25 до 33%) на них получила бы коалиция под руководством недавнего лидера Болгарии Румена Радева. Он досрочно покинул свой пост месяц назад, чтобы создать свой партийный проект и побороться за пост главы исполнительной власти. Именно успех этого начинания Радева даёт некоторую надежду на формирование устойчивой парламентской коалиции и стабильного правительства.

Бывший президент — политик с самым низким антирейтингом в стране. Он традиционалист, известен сдержанным отношением к евроинтеграции, во время безоглядной поддержки прозападными правительствами Украины Радев не боялся публично говорить об особых отношениях Болгарии с Россией и настаивать на сохранении деловых контактов с Москвой.

Западники зачастую называют Радева «русофилом», хотя ему гораздо ближе стиль премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — лавирование между геополитическими центрами силы для обеспечения суверенитета своей маленькой страны.

В борьбе за пост премьер-министра он опирается на евроскептического избирателя. Тем более что число болгар, разочарованных реалиями Евросоюза, растёт. Свежие социологические опросы говорят о том, что доля граждан, одобряющих выход своей страны из ЕС, за последнее время удвоилась и достигла 1/3. А среди потенциальных сторонников Радева столь радикально настроенные избиратели и вовсе в большинстве (50% против 41% желающих оставаться в Евросоюзе).

Год назад, во время возвращения Дональда Трампа к власти, Радев публично поддержал его миротворческие инициативы. Многое указывает на то, что у экс-президента есть прочные связи с Вашингтоном. Его учёба в американском институте ВВС (по основному образованию Радев военный лётчик) вряд ли прошла бесследно.

Тем не менее в условиях тотальной зависимости Софии от Брюсселя потенциальный партнёр Трампа на Восточных Балканах вынужден быть очень осторожным.

Вот и инициативу по присоединению своей страны к создаваемому американцами Совету мира перед досрочным уходом из президентского дворца Радев демонстративно не поддержал. Вероятно, такое решение принято, чтобы не злить евробюрократов, от которых сильно зависит самочувствие болгарской экономики. Впрочем, уже уходивший в январе 2026-го в отставку премьер-министр Росен Желязков устав Совета мира подписал.

Ратификацию этого документа предстоит осуществить уже новому законодательному корпусу. Однако это не помешало делегации болгарского МИД принять участие в прошедшем 19 февраля заседании Совета мира в американской столице.

В тот же день в Софии присягало новое правительство Болгарии. Этот орган получил статус служебного (временного) кабинета министров, то есть он будет работать до тех пор, пока новый парламент не утвердит постоянно действующий исполнительный орган власти.

Главой служебного правительства назначен Андрей Гюров, ранее занимавший пост заместителя главы Болгарского народного банка. Новый премьер — выдвиженец ориентированной на евроатлантистов коалиции «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» (ПП-ДБ).

О геополитической системе координат нового премьера говорит выбор им в качестве служебного министра иностранных дел Надежды Нейнски.

Образцом для подражания для неё является Мадлен Олбрайт, выдвинутая Демократической партией США. Поклонница американского госсекретаря уже являлась шефом болгарского МИД в конце 1990-х годов.

Тогда она, кстати, сыграла ключевую роль в печально и скандально известной операции «Подкова», открывшей путь к военной операции НАТО против Югославии. В 1999 году Нейнски, по её собственному признанию, передала своему германскому коллеге якобы секретный сербский документ, предусматривавший этническую чистку албанцев в Косове. Подлинность этого плана, приписанного бывшему сербскому руководству, не установлена и по сей день. Однако его своевременное появление позволило западным столицам разорвать переговоры с Белградом и приступить к силовым действиям. «Пробирка Пауэлла» на балканский манер.

Временный кабинет Гюрова получил полномочия из рук президента. С января эту должность занимает Илияна Йотова — первая женщина-глава государства в истории Болгарии. Ранее она являлась вице-президентом, но автоматически заменила Радева после его отставки.

Тесный политический союз Радева и Йотовой существует без малого десятилетие. Таким образом, назначение сторонника глобалистов в качестве премьер-министра не мог произойти без согласия Радева.

Логика столь, казалось бы, экстравагантного решения объясняется следующим.

Во-первых, это очевидная уступка евробюрократии, стремление заключить с ней своеобразный «пакт о ненападении» на время выборов. Тем более что у Радева и радикальных западников есть общий противник, речь о котором впереди.

Во-вторых, назначение выдвиженца блока ПП-ДБ главой исполнительной власти в период выборов ставит эту политическую силу в положение партии власти, а значит — и объекта для критики оппозицией. Радев уже поспешил выступить с заявлением о том, что партия Гюрова будет нести политическую ответственность за работу его кабмина.

И первый скандал в правительстве под эгидой ПП-ДБ уже произошёл. Вице-премьером, ответственным за проведение парламентских выборов, назначен Стоил Цицелков, ранее привлекавшийся к ответственности за пьяное вождение автомобиля и хранение наркотических средств. А самое главное — организатор судьбоносной избирательной кампании до недавнего времени имел пятилетний запрет на участие в миссиях ЕС по наблюдению за выборами.

В-третьих, передав премьерские полномочия Гюрову, альянс Радева и Йотовой ушёл от почти неизбежной передачи служебного правительства под контроль политической коалиции во главе с аксакалом болгарской политики Бойко Борисовым. Последний уже не раз являлся премьер-министром и возглавляет пока самую большую парламентскую фракцию — от партии ГЕРБ (Граждане за европейское будущее Болгарии).

ГЕРБ стоит на праволиберальных и проевропейских позициях, но отличается очень тесными связями с местным олигархатом. Слишком сильное влияние болгарских магнатов на процессы в стране уже давно беспокоит и чиновников в Еврокомиссии. Существует мнение, что развал прошлого парламентского большинства, неформально возглавляемого Борисовым, который случился в конце 2025 года, произошёл не без участия Брюсселя.

Во многом благодаря стараниям Борисова законодательство обязывает президента делать выбор служебного премьер-министра из числа ограниченного перечня должностных лиц. И к началу 2026 года абсолютное число таковых являлись ставленниками Борисова. Находившийся на стадии увольнения вице-председатель ЦБ Гюров давал едва ли не единственную возможность оттеснить людей Борисова от контроля над ключевыми министерствами.

От исхода противоборства Радева и Борисова зависит конфигурация Народного собрания (парламента) следующего созыва. Если политическая сила бывшего президента сможет перетянуть к себе часть осторожных сторонников евроинтеграции (европрагматиков) из ГЕРБа, используя болезненную для Борисова антикоррупционную тематику, это позволит Радеву создать в парламенте устойчивую коалицию и даже замахнуться на формирование конституционного большинства. Последнее же значительно ускорило бы трансформацию политической системы страны для преодоления перманентного кризиса, в котором она пребывает с 2021 года.

Вот только исход будет зависеть не только от хитрости и расторопности местных политиков. Не захочет ли Брюссель сыграть силами своей клиентелы собственную партию, чтобы в корне задушить всякий намёк на «орбанизацию» Болгарии? Ответ мы узнаем уже в скором времени.