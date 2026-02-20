Наперегонки со временем — примерно так можно охарактеризовать нынешнюю стратегию администрации Дональда Трампа, которая спешно пытается закрыть все свои гештальты внутри США и вовне. Дедлайны поджимают, причём на этот раз они носят уже не абстрактный, а вполне реальный характер. Впереди активная фаза электоральной гонки в рамках выборов в конгресс. Чем ближе день голосования третьего ноября 2026-го, тем сложнее будет Трампу продавливать свою повестку на всех направлениях.

Иван Шилов ИА Регнум

Состоявшиеся многосторонние переговоры в Швейцарии стали олицетворением того, как торопится сейчас администрация в Вашингтоне. Ради экономии времени всё решили провести в одном месте. Ведь спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу приходится одновременно вести коммуникацию в рамках и российско-украинского, и иранского треков. Уиткоффу буквально приходится разрываться, на его плечах сейчас держится внешняя политика США.

Возможно, закадычный друг Трампа и девелопер средней руки из Нью-Джерси заранее и не думал, сколько ему предстоит работать на дипломатической арене. Но теперь сдавать назад уже возможности нет. В Швейцарии Уиткофф постарался показать хоть какие-то подвижки сразу на всех направлениях.

На текущий момент американо-украинские отношения уже ввергнуты в состояние полномасштабного кризиса. Лоббисты Киева не готовы идти ни на какие уступки, даже самые минимальные. Они за всё торгуются, выбивают себе гарантии безопасности ещё до окончания конфликта и при этом жалуются, что США на них давят. В ответ на требования провести выборы киевские власти просят многомиллиардные транши и обещания добиться перемирия на время электоральной кампании.

Им приходится переигрывать не от хорошей жизни, ведь дела на Украине идут всё более плачевно. Но это вызывает явное раздражение американской стороны. Её же шантажируют и тем, что сценарий тотального проигрыша Киева и коллапса фронта будет означать уже политическое поражение администрации Трампа. А рейтинги действующего президента США обрушатся по тому же сценарию, что мы наблюдали летом 2021 года с Джо Байденом во время бегства американцев из Афганистана.

Команда Трампа в итоге оказалась в очень сложной ситуации. Белому дому приходится вновь усиливать давление на Киев, в первую очередь при помощи антикоррупционных расследований. Украинское лобби же надеется, что ей каким-то чудом удастся выскользнуть из нынешней тупиковой ситуации и «вырвать победу из пасти поражения», как говорят в Америке, хотя всем очевидно, что это уже давно нереально.

23 февраля состоится обращение Трампа к нации и конгрессу. Это ежегодное мероприятие, которое проводит каждый американский президент. В нём, как правило, декларируются успехи прошедшего года и объявляются планы на ближайшее будущее. Трампу очень хочется заявить хотя бы о минимальном прогрессе либо на украинском, либо на иранском треках. Впрочем, сделать это будет довольно проблематично в связи с отсутствием такового.

Многие аналитики в США опасаются, что свою речь Трамп может посвятить милитаристской повестке и де-факто объявить о начале кампании против Ирана. Не зря сейчас он стягивает значительные военные силы на пространство Ближнего Востока — две авианосные ударные группы, около десяти эсминцев с сотнями ракет «Томагавк» и очень большой авиационный флот. Военно-технических возможностей вполне достаточно, чтобы нанести удар. Беда лишь в том, что их может не хватить, если быстрой победы США достичь не удастся и война затянется.

Всё же с системами ПВО и ракетами для них у Пентагона имеются серьёзные проблемы со времён двенадцатидневной летней кампании. Защищать американские военные базы будет трудно. А любые потери среди военных вызовут крайне негативную реакцию внутри США. Опросы и так дают нерадостную картину для Трампа — его рейтинги падают, а более 70% американцев выступают против конфронтации с Ираном.

К тому же у Трампа уже нет запаса времени в пять-шесть месяцев, который он использовал в Венесуэле. Ведь весной и летом нынешнего года стартует подготовка к выборам в конгресс. И тогда устраивать войну будет крайне рискованно. Нужно действовать сейчас — либо дипломатически, используя силовое давление, либо военным путём. Давит на Трампа и череда недавних поражений — его капитуляция в борьбе с мигрантами в штате Миннесота и отступление в вопросе Гренландии. Если ещё и с Ираном не получится, то ситуация станет совсем печальной.

При этом Белый дом всё же нащупал одну тему, которую можно использовать как рычаг давления на своих «заклятых друзей» в стане европейской элиты. Это вопрос реформирования НАТО, которым заведует нынешний главный стратег Пентагона Элбридж Колби. Он давно предлагает превратить альянс в «спящий», переформатировать его повестку, отказаться от дальнейшего расширения и сократить участие США в делах блока. При этом НАТО ещё заставят меньше внимания уделять проблемам, выходящим за рамки общеевропейской тематики.

Пентагон будет постепенно передавать контроль за логистикой, разведкой и сухопутными операциями в Старом Свете европейским военным. Американцы оставят за собой только ядерный зонтик безопасности и военно-морское присутствие в Европе. Будут США сокращать и контингент, возможно, до показателей конца 2010-х годов в 50-60 тысяч солдат. Сейчас на территории европейских стран расквартированы в полтора-два раза больше американских военнослужащих.

Европейские «ястребы» воспринимают всё это очень болезненно. У них сейчас проявляется самое настоящее биполярное расстройство. С одной стороны, они сильно обижены на администрацию Трампа и всеми силами пытаются показать свою автономность от США. С другой — боятся реального ухода американцев, ведь тогда им придётся самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Они понимают, что оказываются в настоящей изоляции на фоне конфликта с Россией и кризиса в отношениях с США.

Впереди июльский саммит НАТО в Анкаре, на котором все противоречия между американцами и европейцами проявятся в полной мере. Ситуацию будет обострять и целая череда предстоящих выборов в Европе, которые начинают большой электоральный цикл 2026–2027 годов. В апреле отгремят парламентские выборы в Венгрии, на которых команда Трампа поддерживает Виктора Орбана, а евробюрократия — его основного оппонента Петера Мадьяра. Кто бы ни выиграл, одна из сторон трансатлантического противостояния останется недовольна исходом.

Европейцы будут пытаться вмешиваться во внутренние дела США и поддерживать Демпартию на ноябрьских выборах в конгресс. Либеральные элиты Европы надеются на возвращение демократов и откат к некой «старой нормальности», которая была раньше. Впрочем, всем очевидно, что вернуть всё назад уже нереально. Возможный проигрыш сторонников Трампа на промежуточных выборах усугубит раскол внутри США. Но это вряд ли как-то поможет Европе, которая всё равно будет восприниматься американской администрацией как враждебная сторона.

Так что состоявшиеся переговоры в Женеве стали настоящей сверкой швейцарских часов для всех участников. Очевидно, что общий тренд на дестабилизацию в отношениях будет сохраняться. До катарсиса в рамках противостояния США с Европой ещё очень далеко. Но определённая ясность уже начинает проявляться. И очевидно устаревшие концепты вроде трансатлантического единства теперь вполне официально уходят в прошлое.