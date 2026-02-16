17 февраля в Женеве начинается новый раунд российско-украинских переговоров. Со стороны Киева все те же лица — глава администрации Кирилл Буданов*, руководитель СНБО Рустем Умеров и другие.

Иван Шилов ИА Регнум

А в российской делегации произошла рокировка. На должность главы вернулся помощник президента России Владимир Мединский, который отсутствовал на прошлом раунде переговоров в Абу-Даби (где делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков).

Официальные российские власти не считают эти перемены каким-то эпохальным событием. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Мединский был и оставался главой российской переговорной группы.

«Это заявление Владимир Путин делал до первого раунда в Абу-Даби, во время и так далее», — пояснил он. И добавил, что Мединского не было в Эмиратах лишь потому, что там обсуждались вопросы безопасности. Поэтому делегацию и возглавил Костюков.

Однако на Украине возвращение Мединского непосредственно за стол восприняли в штыки. «Оно свидетельствует о потенциальном ужесточении позиции Москвы в ходе переговоров, учитывая его бескомпромиссную риторику в предыдущих раундах», — пишет издание Kyiv Independent.

На самом деле это заявление не имеет ничего общего с реальностью. Возвращение Мединского является вполне логичным шагом в сторону развития переговорного процесса — того развития, в котором он должен идти, если, конечно, Киев хочет прекратить боевые действия.

Во-первых, Россия возвращается к обсуждению глобальных, в какой-то степени даже системных вопросов безопасности и будущего Украины.

Столкнувшись с нежеланием Киева обсуждать это на предыдущих раундах, на встрече в Абу-Даби Москва попыталась организовать какой-то прорыв в дискуссиях за счет привлечения военных профессионалов во главе с Игорем Костюковым, которые должны были обговаривать детали будущего соглашения.

Обеспечение безопасности после возможного завершения боевых действий, создание механизма контроля ситуации на границе — проще говоря, создать какой-то опыт позитивного решения проблем для того, чтобы на его основе затем вернуться к основополагающим вопросам.

Однако киевский режим ответил на этот конструктивный подход покушением на заместителя Игоря Костюкова, генерала Владимира Алексеева. Исполнитель и его сообщники были пойманы и дали признательные показания о своих связях с украинской разведкой.

Отчасти поэтому сейчас Москва намерена вернуться к основополагающим вопросам, включая вывод украинских войск с российских территорий и признание их российскими.

Вероятно, поэтому в украинской делегации сейчас вновь присутствует Давид Арахамия — он обязан будет гарантировать положительное голосование по принятым решениям в Верховной раде.

Чтобы не было никакого саботажа или срыва — как сейчас это происходит с голосованием по требованиям МВФ, когда часть украинских депутатов отправилась по командировкам, а часть «отравилась», в результате чего в сессионном зале не было кворума.

Во-вторых, все разговоры о какой-то «неконструктивной позиции» и «ужесточении» являются вымыслом. Киевский режим и его адвокаты подменяют понятия, намеренно выдавая конструктив за «неконструктивность». Называя черное белым. Помощник президента, находящийся глубоко «в теме», — это серьезный переговорщик, имеющий все полномочия.

Состав нашей делегации показывает, что Россия нацелена не на политическую показуху, а на конкретные договоренности.

Именно Мединский возглавлял российскую делегацию на Стамбульских переговорах весной 2022 года, и именно на этих переговорах был выработан проект мирного соглашения, который мог бы сохранить за Украиной ее экономику, энергетику, сотни тысяч жизней погибших впоследствии на полях СВО военных, а также ряд уже бывших областей.

Более того, на возглавляемых им последующих переговорах Владимир Мединский настаивал как раз на реанимации этого плана, предполагающего создание нейтральной, никому не угрожающей Украины.

Неконструктивную же позицию занимали как раз украинские и европейские представители. Именно они раз за разом презентовали фантастические «планы победы», суть которых сводилась к требованию побеждающей в войне России подписать свою капитуляцию, передать под контроль Киева российские территории, перейти под внешнее управление Запада, а также восстановить Украину за свой счет.

*Внесен в список террористов и экстремистов.