Прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности стала олицетворением усугубляющегося раскола как внутри США, так и по другую сторону Атлантики.

Иван Шилов ИА Регнум

За неполный один месяц в Европе прошли сразу два знаковых саммита, первый в Давосе, а вторым и был Мюнхен. И оба скорее лишь усугубили нынешние трансатлантические баталии.

Хотя собравшиеся там элитарии и пытаются выбраться из тупика, в который сами себя загоняли в прошедшие годы.

Конференция в Мюнхене проходит регулярно с 1963 года. Изначально она создавалась именно для укрепления атлантистского консенсуса в Европе. Туда приезжали представители всех американских администраций и учили жить европейцев.

Как правило, все встречи проходили в режиме полного консенсуса и «одобрямса». За редкими исключениями — речи Владимира Путина в 2007 году с критикой однополярного мира.

В дальнейшем организаторы мюнхенских форумов старались не допускать таких моментов и не приглашать никого с альтернативной позицией.

Однако ситуация резко изменилась после второй инаугурации Дональда Трампа. В 2025 году вице-президент США Джей Ди Вэнс устроил на конференции настоящую выволочку европейцам, уличая их в отходе от собственных принципов, уничтожении основ демократии и свободы слова.

Шок от выступления Вэнса, одного из фаворитов на американских выборах 2028 года, ощущается в Старом Свете до сих пор. И многие европейские политики боялись повторения того травматического опыта на нынешней конференции.

В преддверии Мюнхена был опубликован традиционный отчёт о состоянии безопасности в современном мире. В основном он был посвящён критике Трампа, которого там называли буквально «поджигателем» основ старого миропорядка.

При этом, однако, либеральные политики признавали кризис собственной уходящей в прошлое системы с колоссальным уровнем неравенства, политической поляризацией, расколом и экономическими неурядицами. Судорожно держаться за старое для них — точно не вариант.

Любопытно, что на каждой конференции упоминаются основные угрозы, актуальные как для стран «Большой семёрки», так и для Глобального Юга.

С 2022 по 2024 год тема России была номер один для G7. В 2025-м она уже скатилась вниз, а к 2026 году упала до седьмой строчки.

В топе же — угрозы финансового и долгового кризисов, кибератаки, климатические катастрофы и торговые войны. То есть иносказательно — последствия политики Трампа.

И впервые за долгое время список угроз у западных и незападных стран стал довольно похожим. Проявлялось стремление организаторов конференции поактивнее завлекать делегации из других уголков мира.

Хотя и это не обошлось без инцидентов вроде серьёзного конфликта, который разразился между представителями Китая и Японии в контексте Тайваня.

Основное же внимание было приковано к выступлениям американской делегации. Её в этот раз возглавлял госсекретарь Марко Рубио — персонаж более системный, чем вице-президент Вэнс. С Рубио европейцы уже привыкли работать. Он с ними обращался помягче, но от критики в адрес Старого Света не отказывался.

В рамках своей изначальной речи Рубио ни разу не упомянул ни Россию, ни блок НАТО. Зато он посвятил немало времени констатации цивилизационного упадка Европы из-за отсутствия стремления развиваться, наплыва мигрантов и экономического спада.

Рубио вместе с остальными представителями команды Трампа постарался заверить европейцев в нежелании идти на полный разрыв трансатлантических связей. Однако одновременно он требовал от Европы начать самостоятельно заниматься вопросами обороны и безопасности и больше не полагаться на поддержку США.

Политику предыдущих администраций Рубио называл «присмотром над процессом управляемого упадка западной цивилизации», что он теперь пытается изменить.

На мюнхенской конференции отметился и главный стратег Пентагона Элбридж Колби, представивший свой концепт «НАТО 3.0».

Предполагается, что в первой итерации альянс ориентировался на противостояние с Советским Союзом. Затем, после распада социалистического лагеря из НАТО пытались выстроить нечто новое, вроде блока с ориентацией на борьбу с терроризмом.

Теперь же пришло время третьей версии НАТО, которое должно стать более автономным от США в военной сфере.

Как раз в преддверии Мюнхена Пентагон начал передавать полномочия по контролю за отдельными логистическими хабами НАТО европейским офицерам. Впереди и публикация обещанной стратегии по сокращению военного присутствия США в Старом Свете.

Полного вывода американских солдат из Европы, безусловно, ждать не стоит. Но их контингент вполне могут уменьшить с нынешних 100 тысяч до 50–60, то есть до показателей уровня 2020 года и ранее.

Именно Колби ещё с 2024 года предлагает превратить НАТО в некий «спящий альянс». США будут всё меньше внимания уделять работе внутри блока. Он сохранит свой статус как некий формальный институт, к инструментам которого можно будет время от времени прибегать.

При этом европейцам понадобится резко нарастить свои военные траты и хотя бы отчасти попытаться нагнать США. Сделать это будет сложно — сейчас две трети военного бюджета НАТО приходится на Америку.

Отдельная тема — это бесконечные метания украинских лоббистов, которые агрессивно навязывались американской делегации. Перед саммитом Киев даже пытался торговаться с Вашингтоном, требуя получить гарантии безопасности перед какими-либо уступками со своей стороны.

Прямо сейчас ни о чем договориться с Рубио украинцы так и не смогли, на очередной раунд переговоров в Швейцарию им придётся ехать с пустыми руками.

Однако кроме официальной делегации Белого дома в Мюнхене успели высадиться и оппоненты действующего американского президента.

Активнее всех выступал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, фаворит на президентских праймериз демократов в 2028 году. Он произносил свои привычные мантры, которые привёз в Мюнхен из Давоса, — мол, нужно дождаться завершения эпохи MAGA, что уже не за горами.

Впереди выборы в конгресс, на которых демократы могут победить и начать блокировать любые инициативы Трампа внутри Америки. Европейцам же нужно лишь дождаться возвращения к власти Демпартии, и тогда всё снова будет замечательно.

Хотя очевидно, что прокрутить назад фарш явно не получится. Даже в случае прихода Ньюсома в Белый дом США вряд ли сделают Европу приоритетным направлением своей политики. Фокус внимания всё равно будет перемещаться в Индо-Тихоокеанский регион.

Кроме Ньюсома, в Мюнхен заявились и другие претенденты на пост американского президента из стана демократов. Это даже вызвало волну насмешек со стороны части европейцев — дескать, мюнхенская конференция превращается в какой-то предвыборной митинг в Айове, первом штате на голосовании в рамках президентских праймериз.

Наибольший резонанс вызвало выступление представительницы левых Александрии Окасио-Кортес. Эта конгрессвумен из Нью-Йорка тоже считается потенциальным кандидатом в президенты или вице-президенты.

В Мюнхене она предложила своё видение внешней политики в интересах «рабочего класса США и Европы». Окасио-Кортес предлагает устроить деолигархизацию в мировом масштабе, ограничить ИИ-пузырь и отказаться от практик военных интервенций.

Мировые элиты она обвинила в установлении автократии под видом демократии. Причём говорилось об этом на той самой конференции, где представители элитных кланов и собираются. Им практически в лицо обещали устроить революцию.

Но подобную риторику собравшиеся в Мюнхене наверняка рассматривают как меньшее зло в сравнении с доктриной Трампа.

Теперь уже ни о каком единстве не приходится говорить даже в контексте иной возможной политики США, которую де-факто представляли альтернативные делегации в рамках своеобразного двоевластия.

Определённые симптомы болезни, с которой столкнулся западный мир, участники Мюнхена действительно смогли определить. Но по вопросу о том, куда двигаться, ответа нет, и с учётом нынешних расколов вряд ли он появится.