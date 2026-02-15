За последние дни в России от падения снега и наледи с крыш погибли несколько человек, десятки ранены. Среди жертв — дети.

Артем Геодакян/ТАСС

МЧС бьёт тревогу, Следственный комитет заводит одно уголовное дело за другим, но снег по-прежнему продолжает убивать, а наступившая оттепель превращается в русскую рулетку для пешеходов.

Хроника несчастий

В Москву и Подмосковье после затяжных морозов пришла оттепель — температура поднялась до +2 °C. Накопленный за рекордно снежный январь (самый обильный за 203 года, по данным обсерватории МГУ) снег на крышах начал оседать, уплотняться и тяжелеть. Последствия не заставили себя ждать.

В пятницу, 13 февраля, на Щёлковском шоссе в Москве снег обрушился с самовольно возведённого балконного навеса на школьника 2011 года рождения. Медики с трудом добирались до мальчика — мешали новые обрушения наледи. Когда его достали, спасти ребёнка не удалось.

В тот же день в Новой Москве, в Бекасове, мужчину насмерть придавило снегом, сошедшим с крыши частного дома. Столичный СК возбудил уголовные дела по обоим фактам.

В подмосковном Ступине 10-летнюю девочку госпитализировали с переломом грудного отдела позвоночника после падения на неё наледи. В Солнечногорске снежная масса со льдом рухнула на 39-летнего мужчину.

В Нижнем Новгороде на Рождественской улице наледь обрушилась на группу детей — пострадали шесть школьников. На Трубной улице в Москве глыба снега пробила голову мужчине — его увезли в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

И это — только то, что касается людей.

Параллельно по Подмосковью и Москве шла волна разрушений. На Криворожской улице обрушился козырёк «Пятёрочки». В Ватутинках с крыши Дворца спорта и образования Ирины Винер сошла снежная лавина — повредила балконы смотровой площадки.

В Коломне ледяная глыба сорвалась с крыши, оборвала провода, придавила машину. В Пушкине снег дважды сходил с крыши жилого дома: во второй раз едва не придавил коммунальщиков, которые приехали разгребать последствия первого обрушения.

В ЖК «Новое Лыткарино» козырёк подъезда рухнул рядом с отцом, выходившим из дома с ребёнком. Во дворах от падающего льда пострадали автомобили — вмятины, разбитые лобовые стёкла, сорванные зеркала.

В Зеленограде глыбы с крыш повредили машины сразу у нескольких домов: огромные вмятины на капотах и крышах. Предупредительную ленту, по словам жителей, натянули уже после происшествия. В Серпухове на улице Ворошилова наледь с крыши обрушилась на пять припаркованных автомобилей.

Суббота принесла новые жертвы. В РЭУ им. Плеханова в Москве прямо во время лекции на первой паре обрушился подвесной потолок — из-за оттепели с крыши старого корпуса потекла талая вода, панели деформировались и рухнули в аудиторию. Студенты не пострадали и занятие решили не прерывать — несмотря на лужи на полу и капающую с потолка воду.

В Нижнем Новгороде под тяжестью снега рухнула трамвайная остановка на улице Генкиной — снежная лавина, сошедшая при обрушении крыши павильона, перегородила трамвайные пути. В Ивантеевке глыба льда сбила с ног девушку возле магазинов — ей пришлось зашивать голову, потребовалась операция.

В Котовске Тамбовской области под тяжестью снега рухнул козырёк на входе в хирургическое отделение городской больницы — прямо на людей. Под завалами погиб 70-летний пенсионер, повреждены припаркованные автомобили. Региональный СК возбудил уголовное дело о халатности, прокуратура устанавливает ответственных за уборку снега с кровли.

Вечером того же дня — трагедия в ХМАО. В поселении Лянтор Сургутского района снежная масса сошла с крыши крытого хоккейного корта «Штурм», когда рядом находились пятеро детей. По словам очевидцев, ребята кидали камни на крышу, чтобы сбить снег.

Двоих мальчиков 2013 года рождения засыпало. Десятки людей с лопатами бросились откапывать школьников. Одного доставили в больницу в состоянии клинической смерти — спасти не удалось. Второй попал в реанимацию с переломом ноги и переохлаждением. Трое других детей не пострадали.

Тем же вечером — Нижний Новгород, улица Варварская. С крыши многоквартирного дома рухнула наледь, 19-летняя девушка погибла на месте. Её спутница чудом отделалась незначительными травмами.

Крыши продолжали рушиться и дальше: многоквартирный дом по улице Горького в Тарусе, 16-квартирный дом в Торопце Тверской области, частные дома в Чехове, Раменском, Кашире. Во Владимирской области к 15 февраля насчитали минимум 10 случаев обрушения кровель. В деревне Бабаиха под Москвой ночью рухнула крыша «Пятёрочки» — к счастью, никто не пострадал.

Уголовные дела по всей стране

Вот цифры МЧС на 13 февраля — то есть ещё до трагедий в Лянторе, Нижнем Новгороде и Котовске. С начала 2026 года — 44 случая обрушения кровель из-за снеговой нагрузки. 15 пострадавших, из них 13 — дети. Двое погибших, в том числе один ребёнок.

И только за 13–14 февраля эти цифры выросли кратно. Погибли: подросток и мужчина в Москве, пенсионер в Котовске, ребёнок в Лянторе, 19-летняя девушка в Нижнем Новгороде. В один день 13 февраля пострадали не менее 11 человек.

А если считать не только обрушения кровель, но вообще все случаи падения снега и наледи на людей — с начала года их набралось уже под 50. Официальная статистика при этом учитывает далеко не всё: частные дома, случаи без вызова скорой — всё это остаётся за скобками.

МЧС выступило с экстренным обращением к региональным властям, в котором указало, что с приходом весеннего потепления неубранный снег на кровлях начнёт насыщаться влагой, нагрузка на конструкции резко возрастёт — а значит, обрушения продолжатся.

Особое внимание, подчеркнули в ведомстве, нужно уделить объектам социальной сферы и местам, где бывает много людей. Трагедия в Лянторе показала, что этого явно не делается.

Прокуратуры в регионах запустили массовые проверки управляющих компаний. По стране одно за другим возбуждаются уголовные дела — в основном по двум статьям: ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлёкшая смерть») и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть»). Максимум по последней — до шести лет колонии и штраф до 500 000 рублей.

Только вот уголовные дела — это всегда реакция постфактум. Тех, кто уже погиб, они не вернут. Вопрос — почему крыши не чистят до того, как люди оказываются под завалами, — так и остаётся без ответа.

Кто виноват и как отстоять свои права

Ответственность за содержание кровель зависит от типа здания. В случае с многоквартирными домами обязанность чистить крышу лежит на управляющей компании или ТСЖ. Постановление правительства РФ № 290 от 2013 года прямо включает очистку кровли от снега и наледи в минимальный перечень обязательных работ по содержанию дома.

Конкретный порог прописан в Правилах технической эксплуатации жилищного фонда (Постановление Госстроя № 170 от 2003 года): снег надо убирать при толщине покрова более 30 см. Нельзя допускать образования снежных навесов и сосулек. При оттепели следует сбрасывать и при меньшей толщине.

Если это коммерческое здание — торговый центр, офис — отвечает собственник или арендатор. Муниципальные объекты (больницы, школы, спорткомплексы) — органы власти и назначенные ими управляющие организации.

Важный момент: Верховный суд РФ в определении по делу № 74-КГ17-10 закрепил, что собственники квартир — это потребители услуг управляющей компании, а значит, на такие отношения распространяется Закон о защите прав потребителей.

На практике это даёт пострадавшим право требовать не только возмещения прямого ущерба, но и потребительский штраф — 50% от присуждённой суммы — плюс компенсацию морального вреда.

Что делать пострадавшим? Главное — фиксировать всё сразу, по горячим следам. Вызвать скорую и полицию: полиция составит протокол осмотра, и именно он станет ключевым доказательством в суде.

Параллельно нужно сделать фото и видео места, где упал снег, повреждения, состояние крыши, есть ли предупреждающие таблички и ограждения, взять контакты свидетелей. И сохранять все медицинские документы — справки из скорой, выписки, чеки на лекарства.

После установления ответственного за здание можно сразу направить виновнику досудебную претензию. Не заплатят добровольно — можно подать в суд. Суды такие иски удовлетворяют регулярно, если доказан сам факт падения снега и связь с ущербом.

Причём доказывать отсутствие вины должна управляющая компания — это именно она обязана удостоверить, что содержала кровлю как положено. В случае с многоквартирным домом управляющая компания указана в квитанциях за ЖКУ.

На следующей неделе во многих регионах обещают возвращение морозов — до минус 13–15. Снег, который не убрали сейчас, замёрзнет и встанет ледяным монолитом. Следующая оттепель — и ситуация рискует повториться.