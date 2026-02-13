«Мы понимаем, что придёт ещё много обожжённых войной людей. У региональной власти есть полномочия и ресурсы для помощи и всестороннего содействия им. Но есть вещи, которые мы не сможем решить эффективно без вашей помощи», — этими словами глава Башкирии Радий Хабиров открыл начавшиеся 12 февраля в Уфе всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО.

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Это крупнейшее объединение участников спецоперации, которое появилось почти три года назад, ставит целью социальную и психологическую поддержку людей, вернувшихся с передовой. Проекты Ассоциации направлены не только на сохранение «на гражданке» боевого братства ветеранов всех родов войск, но и на патриотическое воспитание молодёжи.

В прошлом, 2025 году отделения Ассоциации, консолидирующие работу всех ветеранских организаций, заработали во всех без исключения российских регионах. Об этом на предыдущих всероссийских сборах (которые прошли в декабре в Москве) сообщил исполнительный директор объединения, участник СВО в составе батальона «Спарта» Дмитрий Афанасьев.

Сейчас ассоциации активно создаются на уровне муниципалитетов — в городах, муниципальных округах и районах. «Десятки тысяч человек влились в наши ряды», — подчеркнул тогда Афанасьев.

«Должны быть в прямом контакте»

На нынешней встрече в Уфе, куда приехали более 200 делегатов из всех 89 регионов, главными вопросами стали возвращение недавних бойцов к мирной жизни, помощь с работой, поддержка родных и близких.

Эти вопросы острее всего волнуют ветеранские организации на местах. Об этом, выступая 12 февраля, говорил и глава Башкирии Хабиров. Он отметил: с фронта уже вернулись 3 тысячи жителей республики, и региональные власти прикладывают все усилия, чтобы помочь им в пределах своей компетенции: так, 76% ветеранов уже вернулись к прежней специальности или нашли новую, 80% фронтовиков прошли необходимые медицинские обследования.

Ассоциация ветеранов СВО

Но вовлечение демобилизовавшихся бойцов в помощь семьям погибших товарищей и в поддержку раненых в госпиталях — все эти задачи берут на себя местные ветераны-активисты. Их зачастую небольшие организации объединила во всероссийскую сеть Ассоциация. Объединение, работающее по всей стране, «подхватывает» инициативы ветеранов — от спортивных состязаний до работы со школьниками.

«Когда к нам приходят дети, они просто хотят чем-то заниматься, чтобы дома не сидеть. Потом втягиваются, а через месяц-два уже начинают ходить, потому что им это нравится», — делится глава отделения Ассоциации ветеранов в Ставропольском крае, ветеран спецназа Виталий Коновалов.

За его плечами — участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе и годы спустя служба по частичной мобилизации на СВО. Коновалов делился опытом с молодыми бойцами, сейчас работает с молодежью в мирной жизни.

Ребята уже хотят стать кем-то в жизни, подчёркивает ветеран, добавляя: «Мы учим не просто военному искусству, мы их учим быть разносторонней личностью».

Ассоциация ветеранов СВО

А Ассоциация помогает таким начинаниям. Ресурсы и авторитет этой организации облегчают ветеранам контакт с нужными инстанциями — от педагогических и медицинских структур до властей местных и региональных.

С другой стороны, при помощи Ассоциации ветеранов чиновники различного уровня, работодатели, врачи, волонтёры легче и быстрее могут узнать, что волнует ветеранов здесь и сейчас.

«В республике 63 муниципалитета, Ассоциация должна быть в каждом из них, а люди, которые возглавляют отделения, должны быть на прямом контакте с главами своих городов и районов», — подчеркнул Хабиров.

«Все мы — братья»

Ассоциация объединяет ветеранов СВО вне зависимости от региона, где они живут, их национальности и родного языка. Участники сборов в Уфе отмечали — неслучайно, что первая встреча ветеранского объединения прошла в столице одной из российских республик в начале Года единства народов России.

«Все народы в нашей Ассоциации едины — осетины помогают русским, дагестанцы — балкарцам, русские — чеченцам. Все мы, прошедшие СВО, — братья», — подчёркивает ветеран СВО из Северной Осетии Олег Магкеев.

В 2022-м он ушёл добровольцем в батальон «Шторм. Осетия» и с первых же дней службы попал на передовую. Командовал минометным расчётом. За семь месяцев на фронте он попадал в самые непростые ситуации, но полученный на передовой опыт помогал ему находить выход. Помогает и на «гражданке».

Вернувшись в родной Алагирский район после тяжелого ранения, Олег избрал служение социальным координатором отделения фонда «Защитники Отечества», а затем был избран главой республиканской ассоциации ветеранов.

«Помогаем найти себя тем, кто только возвращается с фронта, заботимся о семьях погибших ребят, передаем свои знания и истории молодежи», — рассказывает Магкеев.

Восприятие всех национальностей и этносов России как единого народа — это то, что роднит участников СВО, и тот принцип, который положен в основу проектов Ассоциации.

«Наш город — один из самых многонациональных в стране, школы, соответственно, тоже. Ведем работу с детьми разных национальностей, рассказываем правду о СВО, отвечаем на их вопросы, вовлекаем в патриотические и спортивные мероприятия», — делится ветеран из Сочи Александр Малдзигов, доброволец батальона ДНР «Восток» в 2014-м, участник СВО с первых её дней в составе батальона «Алания» (собранного в Северной Осетии из бойцов различных национальностей, живущих в республике).

«Не случайно в качестве примера подлинного межнационального единства глава государства назвал именно вас — участников специальной военной операции. Людей, которые, невзирая на национальность и вероисповедание, обращаясь друг к другу, произносят слово «брат». Сохранить фронтовое братство в мирной жизни — главная задача и миссия Ассоциации ветеранов СВО», — подчеркнул, обращаясь с приветствием к участникам сборов, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

Хранить память и помогать живым

Как рассказывают организаторы и участники всероссийских сборов, одно из важных направлений работы Ассоциации (которое обсуждается и сейчас в Уфе): это сохранение памяти о погибших братьях и установление судеб тех, кто числится бесследно пропавшим.

Поэтому в нынешней встрече участвуют эксперты Национального центра исторической памяти при президенте и активисты «Волонтерской роты боевого братства».

Не должно быть и «пропавших без вести» в мирной жизни — ветеранов, обойдённых вниманием и помощью, подчеркнул в своём выступлении Дмитрий Афанасьев.

Тем более, что приход ветеранов в гражданские профессии — это то, что востребовано обществом. Показательно, что, по результатам опроса ВЦИОМ, 58% наших сограждан позитивно восприняли был работу в одной команде с участником спецоперации. Фронтовой опыт полезен и в мирное время, уверены 59% респондентов.

К 2026 году уровень трудоустройства ветеранов достиг 65% от общего числа вернувшихся с передовой. Но как отмечают и специалисты Минтруда, и ветераны — этого недостаточно. Поэтому Ассоциация ветеранов и взяла на себя помощь в профессиональной «реабилитации» товарищей и открытии для них новых карьерных перспектив.

И потому второй день всероссийских сборов решено посвятить общению с экспертами РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и госслужбы). В совместном обсуждении с этими специалистами делегаты от ветеранских объединений из регионов планируют доработать проекты, которые будут воплощаться в этом году на федеральном и местном уровнях.

Свою лепту в реализацию проектов внесут члены Ассоциации, которые уже работают в законодательной и исполнительной власти.

«Нам надо достучаться до каждого», — призвал исполнительный директор Ассоциации коллег из других регионов. Сам Афанасьев представляет ветеранов СВО Калужской области и защищает их интересы на посту депутата регионального заксобрания.

«Необходимо, чтобы каждый руководитель Ассоциации в своем регионе имел контакт со всеми, кто возвращается с фронта. В этой связи важно расширять наше присутствие в муниципалитетах — так, как это происходит на сегодняшний день в Башкортостане», — отметил глава всероссийской Ассоциации ветеранов СВО.

Помощь товарищам, которые приняли решение пойти на управленческую службу в своём регионе, — это одно из направлений работы всероссийского ветеранского объединения. Как рассказал Афанасьев, уже более тысячи россиян, вернувшихся с СВО участвовали в выборах различного уровня, которые прошли в единый день голосования — 2025.

Из них 890 получили депутатские мандаты.

«Ветераны интегрируются в органы власти, запускают проекты поддержки боевых товарищей, открывают собственное дело, создают рабочие места», — перечислил Афанасьев в своём выступлении на всероссийских сборах.

Все многочисленные направления работы Ассоциации — от увековечения памяти героев до помощи вернувшимся с фронта товарищам (в том числе помощи посредством работы во власти) — всё это преследует общую цель: сберечь в мирной жизни тот дух взаимной поддержки и братства, который помогал в самые тяжёлые боевые дни.