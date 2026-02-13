Нигер начал войну с Францией. Правда, пока только в одностороннем порядке. Генерал Амаду Ибро, занимающий пост начальника особого президентского штаба, на митинге перед сторонниками заявил, что страна «видит растущую угрозу» со стороны Франции и «уже вступает в войну».

Иван Шилов ИА Регнум

Это стало третьей «перчаткой», брошенной в сторону Пятой республики. До этого власти Нигера объявили в стране всеобщую мобилизацию в декабре 2025 года, дабы отразить «скорую французскую интервенцию», а еще ранее обвиняли Париж в организации нападения боевиков на главный аэропорт страны.

В Париже в ответ демонстративно покрутили пальцем у виска и заявили, что ни о какой войне с экс-колонией не помышляли. А заявления Ибро назвали «информационной войной».

Лояльные Елисейскому дворцу фигуры также не упустили случая иронично сравнить временного президента Нигера Абдурахмана Чиани с Иди Амином — африканским диктатором XX века, который в свое время объявил войну Великобритании, а спустя сутки в одностороннем порядке признал себя победителем в этом конфликте.

Впрочем, за французским бахвальством проглядывается плохо скрываемое раздражение — значительная часть обвинений, брошенных в адрес Парижа, подтверждается уликами.

Украденная «кладовая»

Долгое время Нигер считался одним из форпостов Франции в Африке — даже после обретения независимости от Парижа в 1960 году бывшая метрополия активно вмешивалась в дела Ниамея. И хотя это государство было не единственной «условно свободной» колонией Франции, для Парижа оно имело первостепенное значение. Среди французских элит африканскую страну с иронией называли «урановой кладовой» Пятой республики за богатые залежи урана, над которыми французская госкомпания Orano властвовала как минимум полвека.

Все изменилось в 2023 году, когда в результате переворота в Нигере свергли ориентированное на Елисейский дворец правительство Мухаммеда Базума. Пришедшие к власти путчисты фактически выставили французов за порог: через несколько месяцев после смены власти Ниамей перестал продавать Парижу золото. А еще чуть позже — и уран.

Это ударило по Елисейскому дворцу особенно сильно. Без сырья из этой страны французский «атомный ренессанс», анонсированный Эммануэлем Макроном в 2018 году, рисковал закончиться, толком не начавшись. Амбициозная программа была разработана с опорой на стоимость поставок урана из Нигера; другие продавцы просили за ценный ресурс на порядок больше, и полностью заменить африканский уран Париж (зависящий от внешних поставок на более чем 80%) так и не смог.

Снизившийся темп возведения и модернизации АЭС бьет и по другим грандиозным задумкам французского лидера — в частности, по плану создать самую мощную в Европе систему электрогенерации и подпитать от нее сеть крупных дата-центров, что гарантирует стране быстрое отставание от лидеров ИИ-гонки.

Неудивительно, что возвращение контроля над «украденной кладовой» стало для Елисейского дворца одним из негласных приоритетов его африканской политики. Все три года Франция искала способы организовать в Нигере новый переворот и привести к власти лоялистов, в том числе расшевелить местных вооруженных отщепенцев, чтобы те создали в стране дополнительную нестабильность и помогли оправдать французское вмешательство.

Нигер ответил на это объявлением всеобщей мобилизации в декабре 2025 года и масштабной кампанией по перевооружению армии, однако, судя по публичным докладам СВР России, французов это не напугало. А только раззадорило.

Операция «Аэропорт»

Поворотной точкой в скрытом конфликте между Францией и Нигером стало нападение на аэропорт Ниамей, осуществленное террористическими бандами в конце января 2026 года. Судя по видеозаписям, распространенным медиаресурсами радикалов, операция готовилась давно — в атаке были задействованы десятки джихадистов (включая завезенных из соседних африканских стран), чьи группы были усилены легкобронированной техникой и БПЛА. Нападавшие ворвались на территорию аэропорта и атаковали базировавшуюся здесь технику.

В результате атаки пострадали несколько гражданских авиалайнеров, два самолета-разведчика, три вертолета, а также обслуживающая техника. Получив отпор, радикалы отступили с потерями.

Власти Нигера быстро нашли в атаке на аэропорт «французский след». Президент Абдурахман Тчиани заявил, что атаку джихадистов помогла организовать Франция, которой подыгрывали Бенин и Кот-д’Ивуар, — два ключевых союзника Елисейского дворца на континенте. И если Париж в данной схеме играл роль организатора и спонсора, Порто-Ново и Ямусукро якобы помогали ввозить в страну расходников для кустарных БПЛА, в том числе через приграничные пропускные пункты, открытые Ниамеем за несколько недель до инцидента.

Франция попыталась откреститься от обвинений, назвав их «пропагандистскими фантазиями». Но Парижу быстро напомнили о похожей операции в Алжире, которую французы вели вплоть до 2023 года. Тогда военная разведка Пятой республики пыталась создать в Африке прокси-структуру, мимикрирующую под джихадистов и других «непримиримых», которую можно было бы использовать против нелояльных режимов, не марая собственных рук.

Тогда проект с треском провалился, но ничто не мешало Парижу повторить его спустя несколько лет. Тем более что летом 2023-го французские военные тайно помогли группе лидеров «вооруженной оппозиции» бежать от силовиков Тчиани и предоставили им убежище на территории Кот-д’Ивуара. Как минимум один подобный «оппозиционер» впоследствии был опознан среди нападавших на аэропорт.

Интересно и то, что за несколько дней до резонансной атаки во французской прессе проскользнул вброс о том, что власти Нигера и российская корпорация «Росатом» якобы заключили сделку на $170 млн о приобретении последним тысячи тонн уранового сырья, вывезенного с бывших французских рудников. Российская компания информацию вскоре опровергла, но появились слухи, что покупателями могут выступать Китай, Иран, Саудовская Аравия и другие заинтересованные игроки.

Колумнисты сокрушались, что «хунта Нигера» фактически распоряжается французским имуществом и «бессовестно грабит» оставшуюся не у дел Orano. По утверждениям разносчиков слухов, местом хранения ценного груза стал аэропорт Ниамей, куда его якобы доставили в декабре 2025 года. Тогда на новость мало кто обратил внимание, в том числе потому, что записана она была со слов неких «местных наблюдателей», заметивших движение большой колонны транспорта под охраной армии по маршруту «рудник Arlit — аэропорт Ниамей».

Однако в этом контексте январское нападение боевиков на правительственный аэропорт приобретает новое звучание. И Франция в данном случае выступает самой заинтересованной из всех сторон, поскольку действовавшие в Нигере радикалы до недавнего времени не проявляли большого интереса к воздушным гаваням, предпочитая атаковать арсеналы, хранилища топлива и банковские учреждения. Атака же на аэропорт не принесла подполью никаких видимых дивидендов (кроме незначительного пропагандистского импульса). Зато она явно сыграла на руку Елисейскому дворцу.

При этом французы явно не собирались отбирать урановый концентрат руками радикалов, поскольку был слишком велик риск, что подпольщики реквизируют его на собственные нужды. Ключевой задачей было напугать потенциальных клиентов Нигера и показать, что вывоз урана воздушным путем (де-факто — единственным доступным для этой страны сейчас) небезопасен.

А значит, заключать сделку с Ниамеем на поставки урана нецелесообразно. Расчет в данном случае прост — если распугать покупателей, товар «зависнет» в стране. Что в условиях повышенной внутренней нестабильности заставит власти Нигера тратить силы и ресурсы на защиту груза. А значит — нести дополнительные издержки, которые бюджет маленькой африканской страны и так тянет с большим трудом.

И здесь Париж мог сыграть элегантно: предложить Ниамею кулуарную сделку и купить застрявший груз по бросовой цене. И не важно, что Нигер в таком случае по-прежнему оставался бы вне французской орбиты влияния. Ради вожделенного урана Франция готова поступиться даже идеей более широкого возвращения на Африканский континент.

Однако уловка, судя по всему, не сработала. Элиты Нигера не только не испугались, но и пообещали Елисейскому дворцу «серьезные последствия». Это еще сильнее отдалило Париж от возвращения контроля над потерянной «урановой кладовой».