«Хорошо, что вернулись», — такими словами премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну открыл 11 февраля заседание своего правительства после состоявшегося днём ранее визита в Киев.

Иван Шилов ИА Регнум

В украинской столице глава кабинета министров встречался со своей украинской коллегой Юлией Свириденко, а также был принят Владимиром Зеленским.

И, судя по всему, высокопоставленный молдавский чиновник подвергся серьёзной «проработке». Об этом говорит не только его приведённая выше фраза, но и информационные отчёты сторон.

Если пресс-релиз молдавского правительства обтекаемо сообщил, что на переговорах были затронуты вопросы расширения сотрудничества между операторами электропередачи, синхронизации сетей и укрепления регулирующих мощностей, то заявления украинской стороны были куда более предметны.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль обратил внимание на готовность своей страны поставлять уголь для находящейся на территории Приднестровья Кучурганской (Днестровской) ГРЭС. Важность этого принадлежащего российскому собственнику энергообъекта для «незалежной» определяется тем, что раньше он покрывал значительную часть Одесской области.

Год назад, в разгар энергетического кризиса в Приднестровье, Зеленский уже предлагал осуществить поставки угля на ГРЭС под Тирасполем в обмен на электричество. В качестве условия тогда выдвигался переход станции под управление украинских специалистов. Теперь же заинтересованность Украины в объекте стала ещё больше.

На то, что восточный сосед предлагает Молдавии радикально решить «приднестровскую проблему», не так давно прозрачно намекнул министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. 29 января он заявил о готовности рассмотреть запросы Кишинёва о «практическом сотрудничестве в сфере безопасности». Едва ли не главной угрозой, которой Сибига считает нахождение на левобережье Днестра российских миротворцев.

Ещё более определённо в отношении Приднестровья высказался на исходе января посол Украины в Молдавии Паун Роговей. Он призвал к «демилитаризации» частично признанной республики и выводу из нее Оперативной группы российских войск, выполняющей сейчас миротворческую миссию.

Весьма интригующе в сообщении украинской стороны по итогам переговоров выглядит и упоминание о совместных проектах в оборонном производстве. Ведь предприятия военно-промышленного комплекса сохранились лишь в приднестровской части бывшей Молдавской ССР, в то время как на правобережье произошла полнейшая деиндустриализация.

Мотивировать Кишинёв на силовые действия против Тирасполя может всё та же энергетика. Случившееся 31 января аварийное отключение электричества на 70% территории Молдавии показало, что переориентация на внешние источники является авантюрой.

Сегодня бывшая советская республика получает основную часть электроэнергии из-за рубежа. Поэтому аварийное отключение на ЛЭП из Румынии в совокупности с обострением энергодефицита на Украине привело к блэкауту в Молдавии.

Не будь Кучурганская ГРЭС отсоединена от молдавской энергосистемы, возникший дисбаланс можно было бы легко компенсировать. Изоляция же электростанции объясняется кишиневскими чиновниками нежеланием пополнять бюджет «сепаратистского режима» в Приднестровье.

Резкое повышение цен для потребителей после перехода на зарубежные источники генерации сильно бьёт по авторитету прозападных властей Молдавии.

Объективная дороговизна румынского электричества обусловлена тем, что в настоящее время Бухарест и сам является нетто-импортёром этого ресурса. В этой стране заметно истощаются традиционные месторождения углеводородов.

Между тем по планам «зелёного перехода» Евросоюза к концу 2026 года Румыния должна полностью отказаться от угольной энергогенерации. Бухарест пытался продлить их работу, но Брюссель оказался глух к аргументу министра энергетики Богдана Ивана, что «мировой климат не так уж сильно пострадает, если Румыния сохранит свои угольные электростанции».

Наибольший объём электроэнергии Румыния закупает в Венгрии, а основным источником генерации там является работающая на российском топливе АЭС «Пакш». По иронии выходит, что строящаяся сейчас в Молдавии «линия энергетической независимости» (от России) из Румынии в Кишинёв, вероятно, будет поставлять ток, имеющий прямое отношение к энергоресурсам российского происхождения.

Большие надежды на снижение роли энергоимпорта румынское правительство связывает с ростом добычи газа на черноморском шельфе в 2027 году. Свою часть прибрежной зоны моря ей, кстати, удалось увеличить благодаря резонансной судебной тяжбе с Украиной вокруг острова Змеиного в 2008–2009 годах.

Тем не менее надежды Бухареста на достижение энергонезависимости могут и не оправдаться, так как в основном они связаны с австрийской OMV Petrom, открывшей залежи углеводородов на румынских берегах. На этом основании австрийцы претендуют на значительную часть газа, который планируется там добывать.

Так что снижения запредельных по молдавским меркам сумм за коммунальные услуги может и не случиться. В любом случае Днестровская ГРЭС вряд ли потеряет роль источника самой дешёвой электроэнергии в бывшей МССР (основная часть Приднестровья обеспечивается ею и сегодня).

О том, идти ли на радикальное решение энергетической проблемы за счёт Приднестровья, президент Молдавии Майя Санду, очевидно, будет раздумывать в условиях стремительно меняющейся расстановки сил в регионе Нижнего Дуная.

Внимание молдавских политиков (как и их коллег в Румынии и Болгарии) сегодня приковано к сделке по продаже зарубежных активов «Лукойла» американской инвестиционной компании Carlyle, о которой было заявлено 29 января.

И не только потому что она ломает схему окружения Санду по фактической конфискации у российского собственника топливного терминала в Кишинёвском аэропорту. Воспользовавшись введением американских санкций против «Лукойла», официальный Кишинёв наложил руку на стратегически значимый актив, а все попытки топливной компании продать свою молдавскую собственность блокировались регулятором.

В распоряжении Carlyle, близкой к руководству Республиканской партии США, в скором времени может оказаться и крупнейшая в Молдавии сеть АЗС. Таким образом, американцы близки к получению серьёзного рычага влияния на внутренние процессы в стране.

Не стоит также забывать, что через Международный валютный фонд Вашингтон прямо влияет на стоимость внешних заимствований Кишинёва. А они в правление Санду достигли исторического максимума.

Переход суверенной Молдавии под полное внешнее управление — вообще одно из главных «достижений» нынешнего её руководства, чего оно не просто нисколько не стесняется — наоборот, не без гордости подчёркивает. И на Западе привычно относятся к этому как к должному и бесцеремонно наводят в стране свои порядки.

Поэтому особенно интересно, что Санду фактически проигнорировала визит в Молдавию 2 февраля заместителя помощника госсекретаря США Кристофера Смита. В годы демократической администрации президент не упускала возможности лично пообщаться с американскими чиновниками такого уровня. Но на этот раз она вдруг оказалась занята одной из своих многочисленных зарубежных поездок.

Сотрудник правительства Дональда Трампа не ограничился посещением Кишинёва. Он побывал и в Тирасполе, где встречался с президентом ПМР Вадимом Красносельским. Беседуя с молдавскими и приднестровскими политиками, американец говорил о стремлении своего правительства оказать посреднические услуги в урегулировании их конфликта. Явно таким образом отправляя сигналы вдруг вставшему в позу Кишинёву.

В молдавской прессе даже появилось предположение, что Трамп намерен взяться за разрешение ситуации на Днестре. Поэтому привыкший к повиновению сателлитов Вашингтон вряд ли одобрительно воспримет украинско-молдавские силовые действия против Приднестровья.

И дело здесь, конечно же, не в симпатиях к ПМР. Она, как и Гагаузия, является своеобразным якорем для Молдавии на пути её евроинтеграции. А таковая в соответствии с новой Доктриной внешней политики США воспринимается на берегах Потомака отнюдь не так благостно, как раньше.

Социально-политические проблемы и кризисы, которые с большим упорством плодят власть имущие в Молдавии, становятся предметом озабоченности всё большего числа геополитических игроков.

А это говорит о всё более туманных перспективах этого государства.