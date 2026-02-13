На нынешней неделе в Германии прогремел скандал: полиция Нюрнберга раскрыла хорошо налаженную преступную схему с языковыми сертификатами.

Иван Шилов ИА Регнум

Главный подозреваемый выступал посредником, направляя кандидатов, хорошо владеющих немецким языком, на сдачу языковых тестов. Он был доверенным лицом мигрантов, желавших получить вид на жительство или немецкий паспорт. За каждый тест нужно было заплатить от €2500 до €6000.

Немецкие мошенники с каждым годом становятся всё изобретательнее, выдумывая всё новые и новые аферы.

Так, в прошлом преступники предпочитали схему с банальной подделкой сертификатов от уважаемых организаций (например, Института Гёте), уполномоченных государством удостоверять знание немецкого языка. Чуть менее была распространена схема с предъявлением на экзамене поддельных документов с фотографией проходящего тест мошенника и данными людей, которым требовался сертификат.

Новая схема аферистов оказалась еще более простой. Мошенники собрали «пул профессиональных экзаменуемых» нескольких возрастов, которые ездили по разным школам и сдавали экзамены за других людей, пользуясь тем, что для европейцев многие арабы чрезвычайно похожи друг на друга. Организатором перспективной схемы оказался 39-летний мужчина из Ирака.

За поддельный языковой сертификат В1 или интеграционный тест на знание истории, культуры и традиций Германии мошенники просили от €2500 до €6000.

Интеграционный тест состоит из 33 элементарных вопросов (всего таких вопросов — 400). Просто заучить правильные ответы — дело буквально двух-трех недель, если задаться такой целью. Подтянуть немецкий язык с нуля до уровня В1 — дело полугода. Важно и то, что немецкий язык объективно гораздо менее сложен, чем, к примеру, русский, так что это вполне по силам даже не хватающему звезд с неба претенденту.

Учитывая, что языковые курсы мигрантам по линии беженцев, как правило, компенсируются государством, а на период обучения им выплачивается социальное пособие, позволяющее не задумываться о хлебе насущном и крыше над головой, объективных отговорок для добросовестных кандидатов попросту не существует.

По оценкам экспертов, в настоящее время по всей Германии циркулируют тысячи поддельных языковых сертификатов, с помощью которых можно обрести гражданство. Некоторые политики, в том числе пресс-секретарь по внутренней политике парламентской группы ХДС/ХСС в бундестаге Александр Тром, призывают к ретроспективным проверкам даже уже завершенных натурализаций в случае обоснованных подозрений.

«Я ожидаю от иммиграционных властей повторного рассмотрения некоторых дел. <…> В частности — проверки языковых сертификатов и сертификатов интеграции на подлинность», — заявил Тром.

Впрочем, у пересмотра некоторых вызывающих сомнения решений есть и свои противники — в частности, секретарь парламентской группы партии «Зеленые» Филиз Полат. Желающие натурализоваться не должны попадать под всеобщее подозрение, сказал эксперт по миграции. Вместо этого необходимо «предотвращать их появление с помощью процедур, защищающих от подделок в будущем».

Бизнес с поддельными сертификатами является исключительно профессиональным и, как правило, работает в качестве одной из структур организованных преступных группировок. Немецкие иммиграционные власти, как известно, перегружены и мало что могут сделать для борьбы с этим, тем более что зачастую проблемы подделок и подмены экзаменуемых не осознаются.

«Неопытный сотрудник не поймет, что что-то подделано. У него просто нет шансов», — говорит один из сотрудников ведомства по делам иностранцев в земле Северный Рейн — Вестфалия.

В целом по стране в 2024 году 291 955 иностранцев получили немецкое гражданство (данные за 2025 год пока не опубликованы, но и там, по прогнозам, ожидается примерно такой же порядок цифр). По данным Федерального статистического ведомства, число натурализаций выросло на 46% по сравнению с 2023 годом (плюс 91 860 человек) и достигло нового максимума.

По данным Федерального министерства внутренних дел, одним из способов распознавания подделок является личное собеседование с желающими получить гражданство.

Однако немецкая судебная практика уже сталкивалась со случаями, когда завалившие собеседования на получение паспорта претенденты обращались в суд — и тот вставал на их сторону.

Так, административный суд Брауншвейга еще в ноябре 2023 года подверг критике тот факт, что власти поставили «в затруднительное положение» мужчину ливанского происхождения, прожившего в Германии 10 лет, но не сумевшего ответить на собеседовании даже на самые простые вопросы об устройстве политической системы ФРГ. Поскольку «у ведомства по делам натурализации не было законных оснований для неспровоцированного допроса».

Есть риск, что чиновники, ответственные за натурализацию, несколько раз столкнувшись с подобным отношением чрезмерно либеральной судебной системы ФРГ, в итоге просто махнут на подделки рукой и поставят на конвейер выдачу паспортов с орлом сомнительным личностям.

Вот только станет ли жизнь в Германии лучше от обилия новых граждан, едва способных связать два слова по-немецки и привыкших жить по законам шариата, — вопрос риторический.