Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху приехал в Вашингтон, чтобы лично растолковать Дональду Трампу тонкости ближневосточной политики и склонить его к быстрым и жестким действиям.

Иван Шилов ИА Регнум

У Нетаньяху накопилось немало вопросов к Белому дому. Но на большую их часть он так и не получил вразумительного ответа.

Нерешенные проблемы

В Вашингтон Нетаньяху прилетел с целым ворохом претензий. Основная их часть, конечно, касалась дальнейших действий в отношении Ирана. Судя по утечкам с мест, США несколько раз меняли контуры предполагаемой антииранской операции, то делая ставку на израильские ресурсы, то намереваясь атаковать самостоятельно, то разрешая союзнику начать упреждающие удары, то столь же неожиданно запрещая любую активность на иранском направлении.

Израильтяне так и не смогли взять в толк, почему Трамп вдруг сменил воинственную риторику на мирную и стал проявлять небывалую гибкость на переговорах с Тегераном. В том числе спокойно воспринял одностороннее требование персов перенести встречу из Турции в Оман, что ранее для американских переговорщиков было неприемлемо.

Одним Ираном дело ожидаемо не ограничилось. Например, накануне визита Нетаньяху стало известно, что США готовы позволить ХАМАС не проходить процедуру полного разоружения. Палестинскому движению будет позволено сохранить легкое стрелковое оружие в обмен на обязательство соблюдать условия американского плана. Это вступает в противоречие с позицией Израиля, который требовал от палестинцев полного подчинения и демилитаризации.

Это, в свою очередь, наложилось на давнюю раздраженность от намерений Трампа сохранить за Турцией и Катаром места в органе международного контроля сектора Газа. С учетом тесных связей Анкары и Дохи с лидерами ХАМАС Израиль воспринял это как предательство и ожидал, что Вашингтон как-то компенсирует дипломатическое неудобство. Но вместо этого Штаты решили еще больше усложнить ситуацию, ослабив требования к палестинской организации.

Впрочем, чтобы случайно не разозлить президента США критикой, Нетаньяху решил немного подсластить пилюлю и подписал соглашение о вступлении в состав Совета мира, созданного для контроля обстановки в секторе Газа. Хотя ранее Израиль неоднократно заявлял, что не присоединится к формату, пока ХАМАС не начнет выполнять условия «мирной сделки».

Подписание соглашения состоялось на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Блэр Хаусе. Стороны также обменялись позициями по «палестинскому досье» и даже, казалось, пришли к взаимопониманию. По крайней мере, об этом отрапортовал прессе находившийся в приподнятом настроении Рубио.

Правда, сметливый израильтянин довольно быстро нарушил идиллию, заявив в кулуарах, что его встреча с американцами должна учитываться как работа страны в рамках Совета мира. А значит, израильским представителям нет необходимости приезжать на первое заседание, которое состоится в Вашингтоне 19 февраля.

Пошутил он или нет, для американцев осталось загадкой.

Неудобное окружение

Несмотря на то, что беседы в рамках визита Нетаньяху в США шли по большей части за закрытыми дверями, некоторые особенности протокола не укрылись от любопытных глаз.

Во-первых, израильского премьера встречали без помпы: в Белый дом ему пришлось заходить через задний вход, поскольку у ворот собралось немало протестующих, грозивших «разорвать» высокопоставленного гостя. Это сильно отличалось от предыдущих приездов Нетаньяху в Вашингтон, когда представителя «единственной ближневосточной демократии» встречали на широкую ногу.

Вызвало любопытство и то, что израильский премьер настойчиво пытался перевести переговоры в формат тет-а-тет, без приглашения многочисленных наперсников Трампа — даже когда тот мягко намекнул, что в роли гостей находятся отнюдь не американцы.

Стремление Нетаньяху обсуждать ключевые вопросы с глазу на глаз имеет понятную причину. Близкие к Трампу фигуры преследуют на переговорах свои интересы. Так, советник и зять президента Джаред Кушнер прочно связан с лоббистскими кругами Саудовской Аравии и дружен с наследным принцем, а спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф через родственников и близких друзей реализует масштабные бизнес-проекты в Катаре.

Ни Эр-Рияд, ни Доха не хотят большой войны у своих границ — тем более что риск попасть под иранские «упреждающие удары» в этот раз гораздо выше — а потому, вероятно, «зарядили» своих лоббистов отговаривать Трампа от необдуманной военной операции. На умиротворительную риторику американских чиновников жаловался шефу начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир, которого Нетаньяху в начале февраля отправил договариваться с Белым домом о координации ударов по Ирану.

В конце концов премьеру Израиля удалось убедить Трампа обсудить деликатные темы, в том числе сверхсекретный разведывательный доклад о возможностях иранской ядерной программы, в формате закрытых коротких переговоров, мотивировав идею тем, что за день до этого уже провел беседы с обоими порученцами. Однако даже тут президент США пошел только на частичные уступки: на финальном этапе переговоров подле него сидели не только Кушнер и Уиткофф, но также госсекретарь Рубио и шеф Пентагона Пит Хегсет.

Концентрация сил

В итоге Белый дом всё же смог убедить израильского премьера в том, что переговоры с Ираном необходимо продолжать — по крайней мере, пока к взаимодействию готовы в Тегеране. Бахвалясь, Трамп напомнил, что предыдущий отказ персов от дипломатического трека вылился в удары по их инфраструктуре, которую те «вынуждены восстанавливать до сих пор».

Позитивный настрой благоразумно подхватила и канцелярия Нетаньяху, отметившая, что чаяния Израиля «были услышаны» и стороны достигли «полного понимания» в вопросе будущих контуров действий на Ближнем Востоке. Иными словами, израильтяне согласились немного повременить с ударами по Ирану, чтобы Трамп мог вдоволь наиграться в миротворца.

Однако его мирный настрой не гарантирует стабильности. На фоне американо-израильских переговоров переброска американских сил на Ближний Восток ускорилась. Выросла и активность разведывательной авиации и БПЛА у иранских границ. Увеличилась концентрация ударных средств. Согласно последним подсчетам, вблизи Ирана на различных носителях сконцентрированы полторы сотни ракет «Томагавк» — в пять раз больше, чем США применили в ходе операции «Полуночный молот» в июне 2025 года.

Впрочем, Трамп, судя по всему, всё еще не удовлетворен антииранским «ударным кулаком» и тянет в регион новые силы. Так, например, приказ готовиться к возможному развертыванию на Ближнем Востоке получила морская группа во главе с авианосцем «Джордж Буш». Если команда на передислокацию действительно будет отдана, эта авианосная группа станет второй после «Авраама Линкольна», что встанет на якорь вблизи границ Ирана.

Нетаньяху с трудом скрывает разочарованность от текущих действий Трампа. Израильскому премьеру всё труднее использовать антииранский фактор в качестве цементирующего при работе с электоратом, и это угрожает его собственному политическому будущему.

С другой стороны, израильский премьер знаком с республиканцем не первый день и прекрасно помнит его импульсивность. А потому, скорее всего, рассчитывает при случае конвертировать ее в выгодное для себя политическое решение. Причем это не обязательно должна быть именно военная операция — достаточно будет и карт-бланша на расшатывание Ирана изнутри или охоту за персидскими ядерщиками. На любой компромиссный вариант Израиль в целом согласен.

Дело остается за малым — дождаться удобной возможности.