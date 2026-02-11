Разницы во внешнем виде, атмосфере и качестве обслуживания во всех почтовых отделениях на постсоветском пространстве, пожалуй, нет.

Иван Шилов ИА Регнум

Даже в Польше, которая некоторым образом к нему относилась, вас встретят стеллажи с консервами и туалетной бумагой, недружелюбные возрастные дамы, оформляющие отправление часами. И идти до адресата оно тоже будет неделями.

Но «Укрпочта» смогла разорвать этот порочный круг, полностью перекрыв разруху в отделениях, мизерные зарплаты сотрудников и полное отсутствие нормальных сервисов мощнейшим потоком креатива.

Многие наверняка слышали, например, про марки на злобу дня — про «русский корабль», про Будапештский меморандум («это… ня», следуя цитате Зеленского), про пса Патрона и взрывы на Крымском мосту. Тиражи по 50 миллионов экземпляров принесли почтовикам неплохую прибыль, но никак не повлияли на качество основной работы.

Или взять «тик-ток»-компании, где выкаблучиваются две девочки и мальчик, работая на молодежную аудиторию, которая никогда в жизни не пойдет в унылые почтовые отделения. Поскольку там уже давно самая главная функция — выдача пенсий.

Девочки в неприличных позах вообще занимают важное место в жизни топ-менеджмента, и с ними связан один из огромных имиджевых скандалов, в которые «Укрпочта» попала только за первые полтора месяца нового года.

Каждый кейс буквально лишает дара речи стороннего наблюдателя.

Они констатируют, что в сознании руководителя «Укрпочты» Игоря Смелянского явно случился какой-то перелом. Чиновник, представляющий одну из базовых структур, отвечающих за присутствие государства на местах (и на 100% принадлежащей государству), стал разговаривать с гражданами в соцсетях матом. Обвинять их в черной неблагодарности: последнее, что они услышали от человека с невероятной зарплатой в 200 тысяч долларов, — требование поклониться ему за уплаченные налоги.

Поскольку Игорь Ефимович — гражданин США и платит их дважды — и в Штатах, и на Украине.

А пошли к нему граждане с обвинениями по двум причинам. Первая — это очередной ребрендинг акционерного общества к 32-му году рождения. За сумму в 640 тысяч гривен (примерно 1,2 млн рублей) имеющееся лого было развернуто на 180 градусов.

Народ аж присел от такой наглости, начав обвинять Смелянского в коррупции. Тот обиделся и даже провел аналогию: раз вы, мадам, голословно называете меня вором, то я в ответ желаю назвать вас проституткой. Доказательная база та же, счёт «один-один».

Естественно, этот короткий диалог немедленно попал во все топ-новости.

Часть пользователей Сети возмутилась: как же это государственный служащий может так разговаривать с женщиной. И Смелянский, не моргнув глазом, ответил, что «не видел там женщины, поскольку какая-то тварь обвинила меня без фактов в коррупции». Не обратил внимания на пол собеседника.

Народный депутат Владимир Арьев предположил, что за такое надо бы сразу увольнять. Но есть проблема: гендиректор умеет быть полезным власти и даже наладил распространение бесплатной газеты «Слуга народа». Хотя словарный запас для общения в соцсетях у него очень обширный — товарищ американец лично отвечает хамством буквально на каждый выпад в свой адрес.

Вторая причина — те самые девочки.

В рамках креативного безумия (куда входит также рилс-сериал о лесбийской* любви) «Укрпочта» запустила коллаборацию «Почта любви» с брендом одежды Rikky Hype ко Дню влюбленных 14 февраля. Идея заключалась в том, чтобы возродить культуру бумажных писем и напомнить о школьных временах с валентинками.

В магазинах бренда в Киеве и Днепре планировали установить специальные ящики, через которые клиенты могли бы отправить валентинки с эксклюзивными марками и конвертами. Однако рекламные фотографии, а именно — образ одной из моделей у школьной доски в микро-юбке и с ягодицами, вызывающе обращенными к зрителю, вызвали возмущение у общественности.

Поскольку на фоне полыхающей истории про остров Эпштейна и дискуссий вокруг изменений в Гражданский кодекс о разрешении на вступление в брак с 14 лет это был вопиющий пример сексуализации детей. Зазвучали обвинения в нарушении рекламного законодательства, другие объявили это дурновкусием, а третьи вообще не поняли, к чему такие образы. Девочки в бесстыжих чулочках, и знакомый буквально каждому образ затхлой конторы, где «система зависла» и письмо ищут в завалах на полках, не совпадают вообще никак.

Но и здесь наш топ-менеджер не растерялся, заявив, что даже и не видел фотографий, подготовленных для проекта, а те, кто в соцсетях используют ненормативную лексику и одновременно изображают целомудренность, — гадкие лицемеры.

«Это не забота про школьников, а попытка проехаться на хайпе. Конечно, никто не смотрит порно и точно никто не смотрит клипы вроде Britney Spears — Hit Me Baby One More Time. Поэтому критику воспринимаем спокойно. Кому надо вызвериться на меня или Укрпошту — всегда welcome»,— пригласил граждан Смелянский.

В качестве замены ему тут же предложили нарисованного с помощью ИИ Зеленского в шортиках и пионерском галстуке у школьной доски, однако эта провокация осталась без внимания.

Тем временем единственное почтовое отделение в г. Попельня Житомирской области осталось без сотрудников.

Поскольку всё это существует в двух параллельных мирах, показывая, как работают в принципе все крупнейшие украинские госкомпании, доставшиеся в наследство от советской власти, на пути к «евроатлантической интеграции».

«Украинские энергетические компании, «Укрпошта» и «Укрзализныця» — это становой хребет государства. Под прикрытием реформ их просто разрушают — в большей или меньшей мере. С периодами улучшения или ухудшения, в зависимости от того, кто пришел к руководству, но инфраструктура уничтожается. А с ней и присутствие государства. Управление в последнее десятилетие — катастрофа. Главный конкурент в лице «Новой почты» возник только потому, что фантастическая система «Укрпошта» стремительно деградировала. Люди получают копейки, услуги всё хуже, многие отделения закрыты, не отремонтированы, без электричества, без отопления — при невероятных зарплатах руководства», — констатирует украинский политолог Руслан Бортник.

Но кто такой Игорь Смелянский? Человек, всю жизнь работавший в топовых иностранных компаниях (в том числе два года в московском офисе The Boston Consulting Group), руководивший слияниями и поглощениями банков. Его появление в этой должности — типичный пример поиска «эффективного менеджера», который наведет порядок в убогом и разваленном хозяйстве.

Несмотря на факт рождения в Белгороде-Днестровском, он — иностранец, который снизошел до аборигенов и в своих интервью весьма нагло рассказывает, что зарабатывал больше до нынешнего директорства — и будет зарабатывать больше после него.

Его совершенно не интересуют какие-то «реформы», поскольку главная задача — сделать красиво напоказ и правильно освоить денежные потоки, не забыв о тех, кто дал ему эту работу.

Так в проекте госбюджета-2026 отмечается, что в 2024 году «Укрпочта» зафиксировала убыток в 413,2 млн гривен (против 796,4 млн гривен в 2023 году). Ликвидность снизилась на 9%, текущие обязательства превысили оборотные активы на 3,7 млрд гривен, а долг к активам достиг 98%. Но в комментариях в своём Telegram-канале глава компании написал, что «это […]» (наглое враньё) — и достаточно.

В качестве встречной аргументации он выкладывает в соцсетях «простыни» текста, в которых рассказывает, как заменен парк автомобилей — вместо «советских корчей» теперь европейские машины. «При этом весь топ-менеджмент ездит сам за рулем своих авто» — как будто это нечто выдающееся. Тем более при таких зарплатах.

Одновременно зарплата почтальона в селе составляет 8,6 тыс. гривен (порядка 15 тыс. рублей), к которой он получает надбавку в 3 гривны за каждую доставленную пенсию, 5 гривен за каждую оформленную подписку газет и 50 копеек за каждую доставленную газету. Плюс 5% от суммы продаж.

Учитывая, что нищее население практически ничего не выписывает, эти великолепные бонусы никак не сказываются на жизни обычных сотрудников.

Бонусы работают так: топ-менеджмент договаривается с «Макдоналдсом» о выкупе куриных лап, остающихся при производстве, и списывает на этом деньги. Почтальоны получают птичьи конечности как средство самозащиты — бросают собакам, когда те пытаются их укусить. А гендиректор, весело хохоча, рассказывает про эту суперидею в прямом эфире. «Укрпочта» — третий по размеру работодатель в стране, здесь даже после сокращения трудится почти 35 тысяч людей. Но всё это человеческое море сливается в одно серое пятно.

Специалист с американским паспортом осваивает продажу массогабаритных макетов пистолетов в красивых коробочках, тратит безумные деньги на создание трижды никому не нужного из-за массы ограничений почтового банка, регулярно зарабатывает на хайпе с марками. Запускает бизнесы в виде собственной аптеки, онлайн-магазина и школы для бизнеса. Крутит логотип за 15 тысяч долларов вокруг своей оси, чтобы «заменить шрифты с российскими корнями на почтовые шрифты УНР 1918–1921 годов».

А прибыль от основной деятельности, эффективность которой в целом никого не интересует, строится максимально простым способом. Государственная «Укрпочта» при оплате услуг по доставке посылок дополнительно взимает 1 гривну как благотворительный взнос на нужды ВСУ в частный фонд.

Около 50 млн гривен в год только на этой маленькой схеме!

А еще есть накрутки в 20-30% на каждой закупке, списание топлива для тех самых авто и генераторов (порядка 3 млн гривен в день), оплата за почтовые услуги для армии и госпредприятий, которые обязаны слать свои письма только через эту контору, наценки за кассовое обслуживание при оплате коммуналки (а пенсионеры делают это только в аналоговом режиме) и какое-никакое движение с посылками. В том числе из Китая.

И пока хоть какие-то деньги капают — их будут получать и заниматься креативом, развлекая публику и друг друга. Но не вкладывая ни копейки в обновление и развитие того, что является основой существования 11 700 отделений по всей стране.

То есть это классическая схема паразитирования, которая работает в принципе везде — украинские олигархи точно так же выжимали металлургию и добывающую отрасль, а друзья Зеленского трясли как грушу энергетику. И поскольку именно образ жизни паразита является устоявшейся государственной политикой, возмущаться, что гендиректор государственной компании посылает граждан на три буквы, как-то глупо: он и правда видит их именно по этому адресу.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России