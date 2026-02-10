Поездка федерального канцлера Германии в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты еще на стадии планирования приобрела скандальный оттенок.

Иван Шилов ИА Регнум

Фридрих Мерц ехал в страны Персидского залива в первую очередь налаживать экономические отношения. В то же время партнеры по коалиции из СДПГ, партия «Зеленые» и неправительственные организации настаивали на том, что главная задача — обратить внимание на ограничение прав человека в регионе.

Нужно сказать, что и то, и другое у немецких политиков получается из рук вон плохо. В ФРГ еще не забыли «триумфального» визита в Катар «зеленого» вице-канцлера и министра экономики Роберта Хабека в ноябре 2022 года, когда тот по возвращении в Берлин сообщил, что решил все национальные проблемы в области газоснабжения и на долгие годы обеспечил энергетическую безопасность ФРГ. Сжиженного природного газа из Катара в Германии так и не увидели.

Что же касается внешней политики в стиле Анналены Бербок, обожавшей приезжать в страны с абсолютно другим культурным кодом и читать там пафосные лекции о природе демократии и прав человека, демонстрируя хрестоматийные образцы нарративного мышления, то даже в немецком правительстве, похоже, наконец поняли, что это тупиковый путь. На котором очень просто растерять друзей и обрести врагов, чего Германия сегодня просто не может себе позволить.

Учитывая нездоровую ситуацию в национальной энергетике, Мерц осмысленно решился рискнуть коалиционным консенсусом и сконцентрироваться на экономической составляющей визита. Беспокоиться канцлеру есть о чем: за минувшую неделю запасы газа в немецких хранилищах уменьшились до 32%.

«Северный поток» давно взорван. Надежность США как основного источника СПГ после гренландских фортелей Дональда Трампа поставлена под сомнение. Поэтому важность стран Залива как альтернативных поставщиков голубого топлива нынче для Германии сложно переоценить.

И когда канцлера в ходе посещения плавучей библиотеки в Дохе спросили, затронул ли он тему убийства журналиста CNN Джамаля Хашогги, произошедшего восемь лет назад в консульстве Саудовской Аравии в Турции, тот избежал прямого ответа.

«Мы не говорим об этом на публике, такие вопросы решаются за закрытыми дверями», — ответил канцлер. Понятный ход в рамках реальной политики, который, правда, наверняка вызовет на родине гнев «зеленых» моралистов и их идеологических союзников из СДПГ.

Однако именно благодаря сдержанности канцлера ужин с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом был «сердечным и открытым». Трудно было представить, что Мерц воспользуется первыми интимными минутами общения с бин Салманом в такой теплой атмосфере, чтобы поговорить с ним о нарушениях прав человека в целом и об убийстве непопулярного журналиста в частности.

Вряд ли канцлер вспоминал и конфликт в Йемене, в котором Саудовская Аравия выступала в качестве интервента и который привел к гибели множества гражданских лиц.

Абстрагировавшись от идеологии и сконцентрировавшись на национальных интересах, канцлер хочет упростить экспорт вооружений в страны Персидского залива, заключить энергетические партнерства и инвестиционные соглашения, запланировать инфраструктурные проекты. Мерца сопровождала большая бизнес-делегация, в составе которой находились главы энергетических, строительных и оборонных компаний.

«Наши партнеры могут не разделять одни и те же ценности и интересы, но они понимают, что нам нужен порядок, при котором мы доверяем соглашениям и относимся друг к другу с уважением», — сказал канцлер.

Перед избранием лидер ХДС обещал поднять немецкую экономику. Однако до сих пор правительству это не удалось. «Осень реформ», обещанная Мерцем, так и осталась набором патетичных лозунгов.

Новые стимулы для того, чтобы развивать производство в Германии, а не переносить его в страны с более лояльной налоговой политикой, прогнозируемыми ценами на электроэнергию и вменяемыми экологическими стандартами для промышленных гигантов ФРГ так и не появились. Немецкая экономика продолжает стагнировать уже третий год подряд, и даже €800 млрд инвестиций на развитие ВПК и инфраструктуры, взятые «черно-красным» правительством в долг у будущих поколений немцев, пока что не принесли видимой отдачи.

В столь удручающей ситуации канцлеру, поддержка которого в немецком обществе упала до 23%, явно не помешала бы помощь извне.

Например, от платежеспособных «партнеров» из Персидского залива. Тем более что арабская сторона проявила большой интерес к немецким инвестициям в развитие саудовских городов, как стало известно после встречи Мерца с бин Салманом.

Немецкий концерн Siemens, например, в настоящее время строит метро в столице Саудовской Аравии. Канцлер пообещал, что Эр-Рияд может положиться на обязательства Германии. И что он хочет вывести отношения «на новый уровень».

Похоже, шейхам Персидского залива не следует беспокоиться и о том, что немецкие производители оружия ничего им не продадут, мотивируя запрет на продажу проблемами с соблюдением прав человека в регионе. Напомним, что при предыдущем правительстве «светофорной коалиции» на продажу истребителей Eurofighter Саудовской Аравии было наложено эмбарго по политическим причинам.

Хотя после бурных внутрикоалиционных дискуссий принципиального согласия на продажу боевых самолетов Эр-Рияду удалось достичь, есть мнение, что это было сделано слишком поздно. Саудовцы за это время успели как следует присмотреться к американским моделям. А их продажу активно лоббирует сам Трамп, с которым без нужды не стоит ссориться даже ближневосточным монархам. Впрочем, немцы надеются, что им может улыбнуться удача хотя бы с военным транспортником A400M от Airbus.

С точки зрения здравого смысла разворот немецкого правительства от идеологически заряженной политики к политике реальной можно только приветствовать. Однако осознание того, что реальный мир совсем не похож на Диснейленд, пришло к Берлину с серьезным запозданием.

Пока Германия разглагольствовала о правах женщин, сексуальных меньшинств* и пакистанских рабочих на арабских стройках, ее конкуренты занимались освоением перспективных рынков, обхаживая платежеспособных покупателей. Так что к дележу «ближневосточного пирога» ФРГ подошла не вовремя.

*Движение ЛГБТ+ признано в России экстремистским и запрещено