Домовые чаты в мессенджерах давно заменили бабушек на лавочке у подъезда. Тут обсуждают протекающие трубы, жалуются на шумных соседей, договариваются насчёт ремонта и предупреждают об отключении горячей воды.

Иван Шилов ИА Регнум

Привычная удобная штука — и именно поэтому она легко вызывает доверие. Этим и пользуются мошенники, освоившие схему с поддельными домовыми чатами. Цель у них одна — выманить у людей персональные данные, получить доступ к аккаунтам в мессенджерах и на «Госуслугах», а в конечном счёте — добраться до денег.

В начале февраля в Сети появились сообщения о том, что аферисты начали массово подделывать чаты многоквартирных домов и отдельных подъездов, заманивая туда собственников и жильцов квартир.

В этих группах злоумышленники выступают от имени старших по дому или сотрудников управляющих компаний и размещают объявления с просьбой предоставить персональные данные.

Параллельно управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД зафиксировало распространение в таких поддельных чатах ссылок на фальшивые чат-боты «Госуслуг» — якобы для записи на плановую проверку счётчиков воды.

Схема выглядит продуманной и многоступенчатой. И если раньше с отдельными случаями подобного обмана сталкивались жители крупных городов, то теперь инциденты фиксируются по всей стране.

Листовка в подъезде

Всё начинается с куска бумаги формата А4, приклеенного скотчем к стене подъезда или двери лифта. На листовке крупно напечатан QR-код и подпись: «Создан чат для жильцов нашего подъезда» или «Присоединяйтесь к домовому чату!».

Текст обещает оперативные ответы на жалобы, свежие новости от управляющей компании, координацию ремонтных работ. Иногда добавлена фраза «Не срывать!» — как будто объявление развесила администрация дома.

На первый взгляд — ничего подозрительного. Подобные объявления действительно расклеивают старшие по дому и активные жильцы.

Но у поддельных листовок есть характерные черты: на них, как правило, не указан конкретный адрес, отсутствуют имя и фамилия старшего по дому, нет названия управляющей компании или контактного телефона. Это универсальные заготовки, которые можно напечатать на принтере и расклеить сразу в десятках домов.

Отсканировав код камерой смартфона, человек попадает в один из двух сценариев. В первом — QR-код перенаправляет на поддельный сайт, внешне копирующий интерфейс Telegram. Там предлагается «подтвердить номер телефона», якобы чтобы в чат не просочились посторонние.

Если жертва вводит код подтверждения, присланный в смс, злоумышленники мгновенно получают полный доступ к аккаунту в мессенджере. Далее они изучают переписки: ищут пароли от онлайн-банков, фотографии документов, личные снимки — всё, что можно использовать для шантажа или кражи средств.

Во втором сценарии QR-код ведёт в закрытый Telegram-канал с благообразным названием вроде «Чат нашего дома» или «Чат соседей».

Вот только это не чат, а канал: участники могут только читать, но не писать. Такое ограничение объясняется «защитой от спама».

Сразу после подписки человеку пишет бот, сообщая, что заявку должны проверить модераторы и ему скоро откроют доступ к обсуждению. На деле это способ не дать людям предупредить друг друга об обмане.

Фальшивые выплаты

Пока новый участник ждёт «одобрения модератора», в канале идёт активная имитация жизни. Публикуются новости района, фотографии двора, обсуждения якобы коммунальных проблем. Такая бурная деятельность создаёт ощущение, что это реальный чат, которым пользуются обычные люди.

И вот спустя какое-то время среди привычного потока появляется сообщение иного рода: «Жителям нашего района положена новая субсидия на оплату ЖКХ», «Управа запустила программу компенсаций», «Оформите выплату по ссылке».

Ссылка ведёт на фишинговый сайт, копирующий портал «Госуслуг». Там предлагают ввести логин и пароль, чтобы «подать заявку на субсидию». Если человек вводит данные — он отдаёт аферистам ключи от своего аккаунта на «Госуслугах» со всеми привязанными документами, от паспорта до ИНН.

Субсидии, впрочем, лишь одна из приманок. Разновидностей хватает: в одних поддельных чатах людям предлагают записаться на плановую проверку счётчиков воды через «бот «Госуслуг», в других — заработать на «сортировке данных для управы», в третьих — скинуться «на обустройство местного приюта для животных», с прикреплёнными трогательными фотографиями.

Но механика везде одна: жертве рано или поздно предлагают перейти по ссылке и ввести персональные данные или код из СМС. После этого доступ к аккаунту — будь то мессенджер или «Госуслуги» — оказывается у злоумышленников.

В конце 2025 года специалисты по кибербезопасности обнаружили целую сеть из более чем 30 Telegram-каналов, через которые под видом домовых чатов продавали икру и морепродукты якобы от дальневосточных производителей. Покупатели переводили деньги и оставались ни с чем.

Расчёт строится на простой психологии: человек, вступивший в «домовый чат», воспринимает размещённые там сообщения как рекомендации от соседей. А соседям принято доверять — они ведь живут в том же доме, у них те же проблемы с отоплением и та же управляющая компания.

По всей стране

Проблема вышла далеко за рамки единичных инцидентов. Ещё в январе 2025 года пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила, что преступники всё активнее используют домовые чаты для обмана жильцов.

К весне МВД России выпустило отдельное предупреждение: злоумышленники регистрируются в настоящих домовых чатах под видом жильцов и размещают объявления с фишинговыми ссылками — предлагают забрать ненужную технику или мебель, а для «подтверждения» просят перейти по ссылке.

К февралю 2026 года география существенно расширилась. В Екатеринбурге местные СМИ описали случай, когда аферисты внедрились в реальный домовый чат, представившись сотрудниками домофонной службы.

В Нижнем Новгороде 68-летняя жительница едва не лишилась доступа к «Госуслугам» после того, как выполнила инструкции бота из фальшивого чата собственников — спасло лишь то, что женщина вовремя заметила: в сообщениях был указан не тот адрес, а бот упоминал оборудование, которого в её доме нет.

О подобных инцидентах сообщали из Челябинской области, Приморского края, Подмосковья, Югры.

Масштаб потерь от дистанционного мошенничества в целом продолжает расти. По данным МВД, только за первые семь месяцев 2025 года ущерб от IT-преступлений составил около 120 млрд рублей — на 16% больше, чем за тот же период 2024-го. Всего за это время было зафиксировано почти 425 тысяч подобных случаев.

По данным социологических исследований, в 2025 году с попытками кибермошенничества столкнулись 42% россиян. При этом, как отмечал Владимир Путин на расширенной коллегии МВД в марте 2025 года, почти четверть жертв киберпреступлений — пенсионеры.

Домовые чаты стали для аферистов новым каналом доступа к жертвам — более тонким, чем звонок «из службы безопасности банка», и более убедительным, чем спам-рассылка.

Человек, получивший сообщение в группе, где обсуждают протечку крыши или сломанный домофон, гораздо менее насторожен, чем при звонке с незнакомого номера.

Как защитить себя и близких

В первую очередь никогда не нужно сканировать QR-коды с незнакомых объявлений. Если на листовке нет адреса дома, имени старшего по дому, названия управляющей компании и контактного телефона — перед вами с высокой вероятностью подделка.

Подлинный домовый чат проще всего найти через соседей, которых вы знаете лично, или через старшего по подъезду.

В ряде регионов общедомовые чаты организованы через приложение «Госуслуги Дом»: достаточно авторизоваться, найти свой дом и вступить в официальную группу. Москвичи могут воспользоваться сервисом «Электронный дом». Эти варианты надёжны, потому что привязаны к реальной личности и адресу проживания.

Не менее важно позаботиться о защите аккаунтов в мессенджерах. Стандартная авторизация в Telegram через код из СМС уязвима: если человек вводит этот код на поддельном сайте, доступ к аккаунту оказывается у злоумышленников.

Решение — установить так называемый облачный пароль: в настройках мессенджера нужно перейти в раздел «Конфиденциальность» и задать дополнительный пароль, который будет запрашиваться при входе с нового устройства.

Отдельный риск связан с вредоносными приложениями: в некоторых случаях ссылки из поддельных чатов ведут к загрузке программ, которые крадут данные со смартфона.

Простого удаления такой программы недостаточно — может потребоваться полный сброс устройства до заводских настроек, поскольку вредоносные компоненты способны сохраняться в системе.

Стоит позаботиться и о безопасности родственников, особенно пожилых. Подобные схемы с домовыми чатами в значительной мере рассчитаны именно на людей старшего поколения, менее знакомых с цифровыми уловками.

Близким нужно объяснить, что ни один настоящий сосед или администратор чата никогда не попросит ввести пароль от мессенджера или код из смс. Если кто-то требует подобное, его намерения точно плохие.

Домовые чаты — удобный инструмент коммуникации между жильцами. Но как и любой цифровой сервис, он требует элементарной осторожности.

Аферисты рассчитывают на автоматизм и доверие к привычным вещам. Лучший способ им противостоять — не говорить никому свои пароли и одноразовые коды из СМС и уведомлений, а также перестать сканировать всё подряд и задавать себе простой вопрос: а точно ли я знаю, кто это разместил?