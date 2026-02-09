Опубликованный американскими спецслужбами архив переписок и бесед одиозного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна продолжает будоражить мировую общественность. Скелеты в шкафах политиков — как действующих, так и отставных — множатся.

Иван Шилов ИА Регнум

Не обошла имиджевая буря стороной и Израиль. Под удар, в частности, попал экс-премьер Эхуд Барак, занимавший пост с 1999 по 2001 год. Отставного политика обвиняют в «демографическом заговоре»: попытках «разбавить» палестинское население в Израиле путем завоза иудеев из-за рубежа, в том числе — из России.

Несмотря на то, что скандал пока не повлек каких-либо мер против бывшего главы правительства (и вряд ли повлечет), волна негатива рискует нанести ущерб набирающему силу «либеральному блоку». Особенно если правительственный лагерь грамотно направит народный гнев.

«Целесообразность и избирательность»

Аудиозапись из архива датирована февралем 2015 года. На ней Барак и Эпштейн, предположительно, обсуждают налаживание новых масштабных эмигрантских волн в Израиль из стран постсоветского пространства — в первую очередь из России. Не иначе как с целью «спасения нации» и насыщения местных общин «иудеями новой волны».

Израильский экс-премьер не преминул упомянуть в разговоре, что пытался даже лоббировать эту идею на высшем уровне. Впрочем, тут же сетует, что его амбициозный прожект по «перенастройке» Израиля изнутри Россию не заинтересовал и «остался без ответа».

Хлопоты Барака в целом были понятны: прирост нееврейского населения в Израиле уже в начале 2000-х годов по темпам перегонял пессимистичные прогнозы — и со временем разрыв только нарастал.

На этом фоне алармисты начали говорить, что влияние бедуинского и палестинского населения Израиля на внутриполитические процессы в стране становится «трудно контролируемым». К тому же провал переговоров «Кэмп-Дэвидского формата» при Бараке дал палестинскому сопротивлению стимул расширить акции сопротивления (включая силовые) и «цементировал» неиудейское сообщество в еврейском государстве. Экс-премьер даже посетовал в этой связи, что каждый пятый житель его страны сегодня (то есть в 2015 году) принадлежит к палестино-арабскому населению и настроен по отношению к официальным властям не слишком лояльно. Завоз новых поселенцев мог теоретически размыть эту проблему.

Социальная бомба

Публикация ожидаемо вызвала взрыв негодования и поляризацию мнений в израильском обществе. При этом против Барака сыграла не столько идея «точечной перенастройки» израильского общества (тем более, что он не первый, кто ее высказал), сколько подчеркнуто пренебрежительное отношение к иудеям, бежавшим в Израиль из Северной Африки и арабских стран.

Их экс-премьер противопоставлял «отцам-основателям» страны, евреям-ашкенази из Восточной Европы, и говорил, что не мешало бы быть «более избирательными» при привлечении нового населения. С учетом остроты темы межнациональных отношений для Израиля само намерение делить людей на разряды и искусственно фильтровать его было встречено в штыки. Зазвучали призывы пересмотреть политическое наследие Барака и проверить его решения на «скрытые мотивы».

Многие израильтяне, впрочем, сочли опубликованные выдержки обычной «светской беседой». Тем более признаков того, что Барак, будучи премьер-министром, пытался вести подобную политику системно, не обнаружилось.

Чиновники и общественники уже несколько дней продолжают споры, стоит ли вообще придавать теме значение. Ведь на момент злополучного разговора Барак уже более полутора десятилетий не занимал премьерский пост и несколько лет находился на пенсии, ограничиваясь редкими публичными выступлениями. Его влияние на политические круги Израиля в то время было минимальным.

У апологетов жесткой линии на это, впрочем, есть контраргумент. Причем из тех же «файлов Эпштейна». В рамках одной из бесед финансист обсуждал с экс-премьером «скрытый лоббизм» на уровне международных организаций и НКО, ссылаясь в том числе на опыт их «общего товарища», бывшего главы британского правительства Тони Блэра. Барак отвечал туманно, намекая, что и сам «осваивает» новые форматы взаимодействия.

Как итог, считают алармисты, даже если Барак напрямую и не работал над «иммигрантским проектом», он вполне мог помогать лоббировать отдельные его составляющие через альтернативные посреднические каналы.

Внезапная выгода

Слив данных о беседах Барака и Эпштейна играет на руку нынешнему правительственному кабинету во главе с Биньямином Нетаньяху.

Израиль постепенно приближается к очередным парламентским выборам — они предварительно намечены на октябрь 2026 года, и прогноз пока не в пользу правой коалиции. Либеральный лагерь, потерпевший в 2022 году поражение на выборах из-за внутренних склок, теперь укрепляет ряды и нарабатывает популярность — согласно последним срезам общественного мнения, разрыв между правящей коалицией и оппозиционным блоком составляет менее 2%; среди некоторых возрастных групп противники Нетаньяху уверенно вырываются вперед (что особенно тревожно для израильских правых, особенно с учетом того, что еще полгода назад разрыв превышал 10%).

Причина изменения настроений проста — израильское общество устало жить в режиме осажденной крепости и не разделяет стремления властей постоянно прибегать к проактивной обороне. К тому же «токсичное партнерство» партии Нетаньяху, в руках которой сейчас сосредоточен самый большой процент мандатов, с ультраправыми «ястребами» вроде Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича вызывает у общества все большее раздражение и непонимание. Чем также пользуются левые.

И хотя созданная Бараком партия «Ацмаут» («Независимость») уже много лет дистанцирована от большой политики (а ее представители с 2013 года не выдвигались на выборы в кнессет), их идейные собратья — например, «Еш Атид» (самая крупная и тяжеловесная партия оппозиции) — вполне могут перехватить сомневающийся электорат. Лидер партии Яир Лапид уже несколько месяцев бьет рекорды популярности в опросах и рассматривается как один из вероятных кандидатов на премьерский пост от оппозиции.

Имиджевый удар по Бараку дает Нетаньяху и его союзным силам возможность говорить, что «оппозиция работает на подрыв единства страны», и тем самым снижать их популярность. Подобные тезисы вбрасывались и раньше (например, после неоднозначной газовой сделки с Ливаном в 2022 году), но с годами потеряли прежний кумулятивный эффект. Беседы Эпштейна и Барака же способны придать им новый импульс: их содержание бьет по самой болезненной внутриполитической теме, а значит, может использоваться практически бесконечно.

Пока, впрочем, Нетаньяху и его окружение не спешат полноценно разыгрывать «карту Барака». Рассчитывая, по всей видимости, пустить ее в ход в исключительном случае — например, если израильские левые попытаются снова раскачать общественное недовольство напоминаниями о причинах военных просчетов в первые месяцы операции против ХАМАС или представить нынешнего премьера «катарским агентом влияния».

С учетом того, что эти темы являются «хордовыми» в агитационной кампании оппозиции, ждать соратникам Нетаньяху придется недолго.