4 февраля президент России Владимир Путин созвонился в формате видеоконференции с лидером КНР Си Цзиньпином. Прежде всего — чтобы по доброй традиции (Путин и Си уже долгое время созваниваются в начале года) подвести итоги за прошедший период и наметить планы на будущее. А заодно и поздравить Китай с наступающим Новым годом по китайскому календарю.

Иван Шилов ИА Регнум

Итоги впечатляют. Это и празднование в России и Китае 80-летия Победы во Второй мировой, и итоги председательства Китая в ШОС (кульминацией которого стал саммит в Тяньцзине), и двусторонние встречи, и Годы культуры, в рамках которых было проведено более 400 мероприятий.

Ну и, конечно же, развивающееся экономическое сотрудничество. «Товарооборот уже третий год подряд с солидным запасом преодолевает знаковую отметку в 200 миллиардов долларов», — сказал Владимир Путин.

Что же касается планов на будущее, то их громадье. И речь не только о проведении перекрестного Года образования. Из-за новой внешней политики президента США Дональда Трампа, а также из-за усиления всех предыдущих трендов и проблем (одно только непродление договора об СНВ чего стоит) мир входит в эпоху серьезнейшей турбулентности, где украинский кризис может еще показаться цветочками. И в него Россия с Китаем входят не просто рядом, а вместе.

«Уделили серьёзное внимание и наиболее актуальным международным вопросам, особенно сейчас, когда в целом ряде регионов мира сложилась крайне напряжённая и взрывоопасная ситуация… Перед лицом внешних вызовов наши страны действуют, как говорят китайские друзья, спина к спине и могут положиться друг на друга», — рассказал по итогам переговоров помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков.

И это не просто красивые слова, которые произносят любые державы друг в отношении друга. Партнер познается в беде. И та же СВО показала, что «спиной к спине» с Россией готовы встать немногие государства. Среди них — КНР.

Китай — это богатейшая экономика региона, большое и влиятельное государство. Но и у него хватает своих сложностей. Поэтому для КНР особенно важно партнёрство с Россией — страной, тесно связанной с Поднебесной общей географией, взаимодополняемыми экономиками, едиными внешними угрозами (от США до исламского терроризма), а также миссией по построению многополярного мира, основанного на справедливости и международном праве.

Как отметил Ушаков, взаимодействие Москвы и Пекина является мощным конструктивным и стабилизирующим фактором в мире. Именно Россия с Китаем изначально стояли у истоков, а сейчас являются главными моторами ключевых организаций для создания стабильного мира — ШОС и БРИКС. Именно Россия с Китаем играют ключевую роль в процессе дедолларизации мировой экономики. Именно Россия с Китаем сейчас возглавляют мировое большинство в попытке как-то стабилизировать переход к многополярности, избежать больших войн и региональных конфликтов.

Наконец, именно Россия с Китаем координируют свою политику в рамках больших инициатив — будь то так называемый Совет мира Трампа или же заключение нового СНВ (где американцы хотят видеть Китай, куда он не хочет вступать, и где Москва принимает позицию Пекина с его обеспокоенностью). Именно поэтому свой звонок президенту Трампу товарищ Си сделал именно после того, как обсудил все нужные вопросы с российским коллегой.

В 2026 году вся эта совместная работа будет еще больше систематизирована. «Востребованы постоянно действующие механизмы двусторонних консультаций по всем линиям: советов безопасности, министерств иностранных дел, оборонных ведомств, которые подкрепляли бы <…> личное общение лидеров», — подчеркнул Ушаков.

По его словам, речь идёт об оперативной сверке и согласовании подходов к актуальным и чувствительным сюжетам для своевременного реагирования на возникающие вызовы и угрозы.

Здесь будет и Ближний Восток, где, учитывая динамику ситуации, кризисы будут возникать регулярно — и не только в Иране, но и в Палестине, Сирии, Ираке. И Латинская Америка, которую, вопреки претензиям Вашингтона, Москва и Пекин отказываются считать исключительно американской вотчиной. И на постсоветском пространстве, где западные страны после поражения на Украине будут пытаться раскачивать ситуацию, особенно — в Средней Азии, общем российско-китайском подбрюшье. И, конечно же, в Восточной Азии, которая в новой стратегии национальной обороны США названа ключевым регионом для приложения американской военной силы.

Поэтому Москва и Пекин нуждаются как в систематизации, так и в углублении сотрудничества. «Важно воспользоваться исторической возможностью, постоянно углублять стратегическое взаимодействие, вместе нести ответственность крупных держав во имя непрерывного развития китайско-российских отношений по правильной траектории», — отметил товарищ Си.

Правильной она должна быть не только для России и Китая, но и для всего мира. Мира, где — так уж получилось по разным для каждой из стран причинам — нет других мощных моторов для движения в сторону многополярности. Мира, который может быть спасен и выведен из кризиса только через эффективное российско-китайское сотрудничество.

Такова уж миссия двух ответственных великих держав, о которой говорят и товарищ Си, и Владимир Путин.