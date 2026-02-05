С 4 по 7 февраля в России с визитом находится спикер армянского парламента Ален Симонян. Редкий по нынешним временам гость, учитывая крайне непростое состояние российско-армянских отношений.

Иван Шилов ИА Регнум

А точнее — курс правительства Никола Пашиняна по выводу страны из всех российских интеграционных структур.

Ну и, конечно, гость удивительный, учитывая реноме самого Симоняна, который считается одним из самых ярых армянских русофобов. 5 мая 2025 года спикер армянского парламента обвинил «северного соседа» в том, что он ведет «гибридную войну» против Армении и тратит на это «большие деньги».

«Какие-нибудь факты хотя бы кто-нибудь удосужился бы привести… Ну, это уже невозможно: это какая-то отработка западной брюссельской методички, это просто недостойно», — ответила ему тогда Мария Захарова.

В Москве, однако, Симонян подобные обвинения не повторял. Он встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко — и по итогам всех встреч оправдывался и убеждал.

Например, говорил о том, что Армения якобы не проводит враждебную России политику. «Я не хочу, чтобы здесь, в России, было впечатление, что Армения пытается сделать что-то против РФ», — говорил Симонян на встрече с Лавровым. Словно в России не замечали того, что правительство Пашиняна на протяжении нескольких лет пытается представить Россию чуть ли не как главное препятствие на пути Армении к светлому будущему.

«Вся эта критика России со стороны армянских властей призвана убедить общество в том, что это Москва является главной угрозой суверенитету Армении. И для того, чтобы эту угрозу нивелировать, нужно совершить геополитический поворот в сторону Запада и Турции», — объяснил ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.

Симонян уверял, что все движения Армении в сторону Запада являются ее суверенным правом. «Я считаю, что Армения как суверенное государство имеет право балансировать свою политику. Армения не собирается вставать на чью-либо сторону или работать против кого-то», — заявил спикер. Забывая о том, как Ереван в последнее время привечает на своей территории натовских военных и демонстрирует готовность работать как против России, так и против Ирана.

Наконец, Симонян говорил, что не хочет выводить страну из российских интеграционных проектов.

В отношении одних — в частности, ОДКБ — у Армении, по словам Симоняна, есть обеспокоенность. «У нас есть вопросы, на которые мы так и не получили ответов. Они озвучивались очень много раз», — заявил спикер.

Вероятно, это вопрос, почему ОДКБ не защитила Армению от атак Азербайджана в ходе Карабахской войны, когда Ереван после атак на его суверенную территорию даже не удосужился отправить официальную просьбу о помощи в организацию?

Или почему страны — члены ОДКБ не вступились за Армению после Карабахской войны, когда Азербайджан ввел войска на территории Армении, которые он называл спорными, а Ереван отказался сопротивляться и даже не объявил мобилизацию?

Или почему первая леди государства не просто посещает территорию воюющей с ее союзником страны, но и участвует в распространении пропагандистских нарративов о бесчеловечности этого союзника? Речь, понятно, тут не о России, а о Армении и участии жены Пашиняна Анны Акопян в киевских театральных постановках.

В отношении других же — а именно ЕАЭС — есть лишь желание совместить полезное с приятным. То есть со стремлением к членству в ЕС. Симонян заявил, что Армения не хочет выходить из ЕАЭС и надеется найти решение, «выгодное всем сторонам».

Однако Ереван если и собирается совмещать, то недолго.

«Армянские власти не скрывают того, что стремятся оставаться в ЕАЭС до тех пор, пока не будут подготовлены условия для выхода из организации с минимальными экономическими потерями и последующего присоединения к ЕС. Именно последнее сейчас является приоритетом Пашиняна — неслучайно в 2025 году парламент Армении принял законопроект о начале присоединения к Европейскому союзу даже без официального приглашения со стороны Брюсселя», — отметил Халатян.

Российские же собеседники к словам Симоняна отнеслись скептически. Сразу дали понять, что совмещение — даже временное — невозможно. «Членство в Евросоюзе несовместимо с ЕАЭС, но Россия будет уважать выбор Армении», — заявил Сергей Лавров. И тут же напомнил, что Армения потеряет в случае выхода из процесса евразийской интеграции.

«Москва для вас остается основным торгово-экономическим партнером. Мы к этому своему положению относимся ответственно, всячески хотим наращивать это сотрудничество, продвигать крупные инфраструктурные проекты», — обозначил министр.

А Валентина Матвиенко предложила Симоняну не пилить сук, на котором сидит Ереван. По её словам, Армения — естественный стратегический партнёр России и российско-армянские отношения вносят существенный вклад в построение процветающего Южного Кавказа. «Разумеется, союзники в столь плотном графике сотрудничества, взаимодействия не могут не сталкиваться с проблемами, но важно, что эти проблемы обсуждаются в двустороннем порядке. Мы пытаемся вместе их оперативно решить», — добавила она.

Относительная жесткость российских лидеров объясняется просто — они понимают, зачем прилетел Симонян.

«Учитывая приближающиеся выборы и сильное экономическое влияние России на Армению, армянские власти пытаются сделать всё, чтобы Москва не создавала им электоральные проблемы. Вот Симонян в ходе своего визита и будет пытаться решить эту проблему, даже несмотря на антироссийские заявления армянских властей», — подчеркнул Халатян.

Понимают они и то, что тот же Симонян на выборах будет отыгрывать карту российского вмешательства. Так, по словам еврокомиссара по внешней политике Каи Каллас, армянские власти обратились в ЕС «за помощью в борьбе со злонамеренным влиянием, подобной той, которую оказали Молдавии».

А поскольку в Молдавии Еврокомиссия помогла местной русофобской (и по совместительству антимолдавской) власти Майи Санду выиграть выборы путем масштабных фальсификаций, можно предположить, что в Армении европейцы постараются повторить успешный подход к электоральному снаряду.

Поэтому веры Симоняну нет никакой. Любовью там тоже не пахнет. Остается лишь надежда на то, что армянскому спикеру не удастся обмануть не только российскую власть, но и армянское население.