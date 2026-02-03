Прокуратура ФРГ 2 февраля арестовала целую группу граждан по подозрению в злонамеренных поставках российской оборонной промышленности немецких товаров и технологий, подпадающих под санкции ЕС, общей стоимостью не менее €30 млн.

Иван Шилов ИА Регнум

Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.

После облавы в Любеке и в районе герцогства Лауэнбург в Шлезвиг-Гольштейне схвачены пятеро, причем в ходе ареста выяснилась весьма пикантная подробность: у одного из подозреваемых, помимо немецкого, имелся еще и украинский паспорт.

Двое других имели в придачу к немецким российские паспорта, еще двое — «чистые» граждане Германии, правда, с советским бэкграундом.

Помимо Шлезвиг-Гольштейна, обыски, направленные в отношении пяти других подозреваемых, пока остающихся на свободе, были проведены в Гессене, Баварии и Мекленбурге — Передней Померании.

Немецкие органы безопасности бьют тревогу: несмотря на западные санкции, Россия с завидной регулярностью продолжает получать германские промышленные компоненты и технологии.

В центре нынешнего расследования находится торговая компания, базирующаяся в Любеке. Ее единственный акционер и управляющий директор, как утверждается, «вместе с соучастниками обвинения, предположительно, вступал в многочисленные сговоры с целью закупки товаров для российской промышленности и их экспорта в Россию».

Для этого он создал целую сеть структур прикрытия, включающую как минимум одну подставную компанию в Любеке, фиктивных клиентов в странах Европейского союза и за его пределами, а также российскую компанию в качестве официального получателя. Главный обвиняемый, как утверждается, также действовал в качестве ответственного лица этой компании. Цель заключалась в том, чтобы обойти существующие запреты на экспорт.

Хотя, по утверждению следствия, в деле фигурируют 24 оборонные компании, зарегистрированные в России, подробности о поставляемых товарах немецкая сторона пока не раскрывает. Вероятно, речь идет промышленной электронике, деталях машиностроения или специальных компонентах, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Политик от партии «Зеленые», занимающийся вопросами безопасности, Константин фон Нотц расценил действия следователей как важный сигнал: «Правильно и необходимо не только вводить санкции, но и добиваться их применения в случае необходимости», — сказал заместитель председателя парламентской фракции «Зеленых».

Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП), председатель комитета по обороне в Европарламенте и одна из главных лоббистов немецкого ВПК, была еще более радикальна: «Неприемлемо, что, пока Германия поддерживает Украину деньгами налогоплательщиков, компании зарабатывают деньги по темным каналам за счет украинских жертв и пополняют военный сундук Путина». Политик, отличающийся крайней русофобией, считает, что «настало время провести тщательное расследование этих событий».

Федеральная прокуратура утверждает, что подозреваемые организовали порядка 16 000 индивидуальных поставок в Россию.

Но если разделить итоговую цифру на количество поставок, выходит, что одна «антисанкционная» сделка подозреваемых тянет всего лишь на €1875.

Сумма, признаться, не поражает воображение. По удивительному совпадению именно столько стоит на распродаже в крупной сети немецких гипермаркетов добротный холодильник. Хочется верить, что подозреваемым не вменяются в вину поставки бытовой техники, из которой русские якобы могут извлекать микросхемы, пригодные для использования в начинке баллистических ракет. Смех смехом, а ведь именно это утверждала в своих публичных выступлениях председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На прошлой неделе специальный представитель президента Украины по санкциям Владислав Власюк выступил в нескольких европейских столицах в поддержку ужесточения мер антисанкционного контроля. Он искренне уверен, что каждый беспилотник «Герань», задействованный в зоне СВО, «по-прежнему содержит сотни компонентов западного производства».

Учитывая, что в Европе до сих пор совершенно серьезно полагают то, что Россия извлекает микрочипы для производства баллистических ракет из стиральных машин, микроволновок и холодильников, призывы украинского спецпредставителя наверняка упадут на благодатную почву.

Тем более что Генеральная прокуратура ФРГ в нынешнем году уже несколько раз принимала меры против заподозренных в «пророссийской деятельности».

Недавно ведомство арестовало двоих «предполагаемых сторонников пророссийских военизированных формирований в Бранденбурге». Обвинение не вполне конкретно, однако, по некоторым данным, речь идет о сборе пожертвований на помощь жителей Донбасса.

На подобные «преступления» немецкая Фемида реагирует крайне нервно.

А с 2021 по 2024 год несколько бизнесменов из Баварии и Саара были приговорены к тюремным срокам за поставку в Россию станков, пригодных для производства продукции военного назначения.

Но германские карательные органы с таким же энтузиазмом расследуют дела в отношении не имеющих к ВПК даже отдаленного отношения бизнесменов, вся «вина» которых заключается в том, что их продукция оказалась в России обходными путями. Например, против русского немца, владеющего салоном люксовых автомобилей в Гамбурге. Машины, проданные им гражданам Армении и Казахстана, в итоге оказались в РФ.

Даже если у Федеральной прокуратуры действительно есть неопровержимые доказательства того, что кто-то передает технологии двойного назначения российской оборонке, смешивая в одну кучу микрочипы из холодильников, суперкары и станки, пригодные для изготовления деталей снайперских винтовок, ретивые немецкие следователи явно упрощают идею санкционного режима.

Что может стать еще одной большой проблемой для множества русских в Германии.