В семействе израильских безопасников случился новый — и в этот раз достаточно необычный — скандал. Среди силовиков объявился любитель играть на политических ставках на платформе Polymarket и использовать служебное положение для повышения шансов на победу.

Иван Шилов ИА Регнум

Беспокоиться израильтянам действительно есть о чем — многие вводные, обеспечившие выигрышность рискованных ставок, были известны только узкому кругу лиц. А значит, налицо угроза национальной безопасности. Впрочем, проблема может проявиться совсем не там, где ее ищут.

Безымянный спорщик

Поводом для шумихи стала деятельность неизвестного игрока. Зарегистрировавшись на платформе под ником RicoSauve666 в июне 2025 года, он последовательно сделал три крупные ставки по иранской проблематике — на тот момент наиболее популярной и противоречивой.

Первая — что ирано-израильская война начнется в июне (хотя большинство участников игры предполагали, что дипломатические «бодания» продлятся минимум до августа); вторая — что это произойдет в пятницу (а не в какой-либо другой день); и третья — что конфликт не продлится долго.

В последнем случае ставка была практически уникальной — участники спора поголовно верили в затяжной конфликт, превосходящий по масштабности и продолжительности войну с ХАМАС.

Спустя две недели RicoSauve666 сорвал банк: прогнозы принесли ему более 154 тысяч долларов чистой прибыли, что стало одним из рекордов платформы. Несмотря на то, что после июньских событий загадочный любитель пари ушел в тень, новости о нем быстро просочились на форумы, а оттуда — в прессу.

Историей успеха заинтересовались компетентные органы.

Чужой среди своих

Несколько месяцев разбирательство шло «за закрытыми дверями» — каждая из израильских спецслужб (военная разведка АМАН, контрразведка ШАБАК и разведка «Моссад») шерстили личные дела сотрудников в поисках тех, кто гипотетически был склонен играть на ставках, однако, судя по всему, не преуспели. Во всяком случае, на след RicoSauve666 не вышли.

Зато обнаружили еще несколько ставок на менее обсуждаемые события (например, на протестную активность израильских ультраортодоксов, отношения с палестинскими фракциями, перспективу уголовного преследования премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в рамках дела «Катаргейт»), сделанных, предположительно, с использованием внутриведомственной информации. Игроков, сделавших наиболее точные предположения, предварительно взяли «на карандаш».

Когда внутренние разбирательства себя исчерпали, спецслужбы стали с недоверием поглядывать и друг на друга. При этом больше всего колкостей звучало в адрес «Моссада»: из-за общей закрытости израильской внешней разведки и негласного статуса «элиты элит» сотрудники этой структуры вполне могли попытаться проверить систему на прочность. Тем более что уходящий в отставку директор Давид Барнеа в последние месяцы практически отпустил вожжи, оставив разбирательства преемнику Роману Гофману.

Сторонники «Моссада» же колко парируют: мол, кадры этой структуры по-прежнему более стойки перед лицом вызовов, чем другие израильские спецслужбы, и в то время как ШАБАК и АМАН сотрясали многочисленные скандалы с проникновением в их ряды иранских шпионов, мафиозных элементов и прочих маргиналов, «Моссад» оставался фактически неприступен.

Вычислить «крота-лудомана» мешают не только межведомственные разногласия, но и специфика функционирования самой платформы. Она работает на технологии блокчейн и имеет повышенный уровень защиты персональных данных. Все платежи проводятся исключительно в криптовалюте, а распорядителю известны только номера кошельков клиентов.

Даже если бы основатель компании Шейн Коплан согласился поделиться данными с израильским следствием, продвинуться в расследовании дела об утечках это бы едва ли помогло.

Тогда расследователи решились на рискованный шаг: вынести дело на публику. Новость опубликовали все крупные СМИ Израиля и широко растиражировали блогеры. Судя по всему, силовики рассчитывали таким образом напугать загадочного игрока и отбить у него охоту использовать закрытые данные для собственного обогащения.

Однако тот считал сигнал по-своему.

Разрыв шаблона

Несколько дней назад RicoSauve666 вернулся на платформу, переименовавшись в Rundeep. И вновь начал делать рискованные ставки на грядущие события в регионе.

В частности, что война между Ираном и США начнется 31 января 2026 года. Из-за резкого изменения позиции Дональда Трампа ставка не сыграла; Тегеран и Вашингтон договорились о технической встрече в Анкаре (предварительно она запланирована на 6 февраля). Однако Rundeep не отчаялся и перенес прогноз на начало марта. Якобы до этого времени США и Иран исчерпают дипломатические средства и возьмутся за оружие.

Неожиданная ошибка в прогнозировании запутала следствие еще больше. Если загадочный игрок не знал о планах посредников, то он точно не является служащим «Моссада», поскольку представители израильской разведки участвовали в консультациях с американцами и были в курсе изменения планов задолго до того, как они просочились в прессу. А значит, искать Rundeep стоит в других структурах.

Но гарантии, что он не пошел на подлог намеренно, чтобы повести следователей по ложному пути, также нет. Пока в деле не хватает зацепок, личность игрока остается спорной.

На этом фоне отдельные наблюдатели робко намекают, что Израилю не стоит зацикливаться только на собственных структурах. Тем более что ранее уже был похожий случай: некто Freddie 9999 поставил около 3 млн долларов на то, что Джо Байден не пойдет на второй срок, отказавшись от места в пользу Камалы Харрис, и выиграл более 80 млн долларов. Тогда заявлялось, что за ником скрывался кадровый сотрудник ЦРУ, однако доказать это так и не смогли.

С учетом того, как плотно взаимодействуют американские и израильские структуры, не стоит исключать, что партнеры израильтян просто воспользовались вторичной информацией, чтобы поправить личное финансовое положение.

И хотя в таком случае «крот-лудоман» в израильских структурах является плодом воображения конкурирующих между собой ведомств, угрозы преждевременного раскрытия чувствительных данных это не снимает.