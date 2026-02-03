Уже шесть лет подряд в американской политике с завидной регулярностью происходит настоящий «день сурка». Речь идёт о бесконечном скандале вокруг миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна, который всё никак не может прекратиться.

Иван Шилов ИА Регнум

Начало 2026 года тоже было ознаменовано публикацией очередных материалов по педофильскому делу, преследующему очень многих американских (и в целом западных) элитариев до сих пор.

Эпштейн умер при загадочных обстоятельствах в исправительном центре Нью-Йорка на Манхэттене ещё в августе 2019 года. В момент его смерти камеры были отключены, а охранники вышли покурить.

Сразу после ухода миллиардера из жизни в его поместьях в Нью-Йорке и Флориде прошли полицейские рейды, были изъяты материалы на сотни гигабайт. Долгое время казалось, что их никогда не предъявят на суд общественности. Однако в конечном счёте всё же потёк ручеек разоблачений и публикаций.

Дональд Трамп после своей второй инаугурации неоднократно обещал выложить все документы по делу. Но это заняло у него больше года — сотрудники минюста США спешно ретушируют и цензурируют публикуемую информацию, за что их повально обвиняют в желании покрыть сообщников Эпштейна.

Как раз недавно выяснилось, что у педофила имелись 29 пособников, которые заключили сделки со следствием.

Среди них наверняка имелись персонажи вроде Билла Клинтона, который несколько десятков раз катался на личном самолёте Эпштейна, прозванном «Лолита-экспрессом», на остров миллиардера в Карибском море, где и проходили педофильские оргии.

В списке сообщников явно находился и принц Эндрю, младший брат нынешнего британского монарха Карла III. Эндрю лишился всех своих званий и титулов из-за скандала.

Под горячую руку попал и посол Соединённого Королевства в Штатах лорд Питер Мандельсон, считавшийся влиятельным «решальщиком» в Лейбористской партии. Ему спешно пришлось покинуть дипломатический пост, что быстро привело к ухудшению отношений Вашингтона и Лондона. Мандельсон отчаянно пытался найти общий язык с Трампом, но после его отставки все усилия уже бывшего посла пошли прахом.

В недавно опубликованных письмах вскрылась переписка Мандельсона с Эпштейном ещё времён предыдущего лейбористского премьера Британии Гордона Брауна. В частности, Мандельсон заранее предупреждал своего визави о финансовом спасении Греции и продажах золота из запасов британского казначейства. Такого рода инсайды помогли тому стать миллиардером и относительно успешно торговать на фондовом рынке.

Не обошёл скандал стороной и ближайшее окружение Трампа.

Его министр торговли Говард Латник, который вводит тарифы против всего мира и объявляет о конце глобализации, тоже оказался приятелем Эпштейна. Как и Илон Маск, интересовавшийся в 2012 году участием в вечеринках миллиардера-педофила. Правда, так и неизвестно, добрался ли Маск до заветного острова. Однако факт остаётся фактом — именно с того момента дела у южноафриканца резко пошли в гору, а его бизнес-империя стала стремительно расширяться.

Жертвами скандала Эпштейна оказались и неожиданные персонажи — в частности, новоиспечённый мэр-социалист Нью-Йорка Зохран Мамдани. Его мать, известный голливудский продюсер, получала финансирование на свои фильмы от Эпштейна. В среде американских правых тут же распространилась конспирологическая теория о том, что Мамдани якобы мог являться внебрачным сыном миллиардера-извращенца.

Вероятность этого крайне мала, однако такого рода скандалы будут теперь всю жизнь преследовать звезду американских левых. То же самое приключилось и с Трампом, который всегда пытается подчеркнуть, что он ещё в нулевые годы перестал общаться с Эпштейном и первым дал против него показания полиции. Однако само наличие приятельских отношений в прошлом позволяет критикам Белого дома обвинять Трампа в нехороших пристрастиях.

Оппоненты сходу ухватились за опубликованные письма, где описывались отвратительные сцены педофильских оргий, в которых якобы участвовал нынешний президент США. Администрация в Вашингтоне поспешила заверить общественность, что это — голословные утверждения без какой-либо доказательной базы.

В данном случае даже либеральные медиа не стали комментировать обвинения в адрес Трампа, посчитав их чересчур неправдоподобными. Вряд ли есть перспективы и у призывов демократов в конгрессе сделать тему Эпштейна одной из ключевых на предстоящих в ноябре выборах.

Либеральная общественность Америки даже требует от Демпартии объявить Трампу импичмент за педофильский скандал. Однако в конечном счёте демократы, скорее всего, возьмутся за нечто более насущное, нежели дело Эпштейна, будь то коррупционные истории или депортационные рейды. Хоть нельзя исключать в будущем и новых разоблачений.

Скандал бьет буквально по всем — по демократам и республиканцам, по Трампу и его оппонентам, по политикам в Европе и Израиле.

Но для нынешнего президента США он создаёт больше рисков, чем для остальных. В опросах под 70% американцев недовольны происходящим и полагают, что команда Трампа ещё скрывает самые скабрёзные подробности педофильских вечеринок и выгораживает своих соратников.

Это превращается в популярную теорию заговора в духе рассуждений об убийстве Джона Кеннеди или о высадке на Луне.

Скажем, тому же Клинтону на пенсии уже всё равно. Он и так давно «сбитый лётчик», который не особенно часто появляется на публике. А вот Трампу предстоит ещё досиживать три года на посту американского лидера. И два из них, скорее всего, придётся провести в условиях работы с недружественным конгрессом, если на промежуточных выборах победят демократы.

Так что вполне вероятно, что обсуждение дела Эпштейна продлится как минимум до конца каденции Трампа, а то и дольше.

Большая проблема связана и с тем, что любитель оргий наверняка был такой не один. Ведь только за последние годы вскрылся похожий скандал уже в творческой индустрии США. Он касался рэпера Пи Дидди, устраивавшего педофильские вечеринки, на которых присутствовали актёры, музыканты и голливудские продюсеры. И неизвестно, сколько ещё таких деятелей продолжают находиться в тени.

Ведь очевидно, что богатые и влиятельные американцы с извращёнными фантазиями никуда не делись, они лишь тщательнее скрывают свои похождения. Помогает им и то, что почти никто в реальности не понёс уголовной ответственности за дело Эпштейна. Миллиардер скончался в тюрьме, посадили его ближайшую подельницу Гислейн Максвелл — она де-факто отбывает срок за всех. Ещё один член «команды», модельный агент из Франции Жан-Люк Брунель тоже умер в заключении.

А все участники педофильских вечеринок вышли сухими из воды.

Некоторые из них (да и то лишь часть) столкнулись только с символическими издержками: история очень сильно бьёт по репутации и американской элиты, и госаппарата, и судебных органов.

Кризис доверия к институтам в США и так очень заметен, а тут его ещё добивает дело Эпштейна. Когда-нибудь историки наверняка назовут этот скандал знаковой вехой в процессе деконструкции американской политической системы, которая погружается в перманентный хаос.