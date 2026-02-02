Бесцеремонное поведение Дональда Трампа в отношении союзников заставляет их искать альтернативные пути обеспечения своей безопасности и экономического благополучия.

Иван Шилов ИА Регнум

Болезненнее всего новый американский империализм ощущает Европа. Старый Свет с 1945 года передал ключи от своей защиты США. Но с появлением европейского сообщества его участники становилась крепче, сильнее и отчасти независимее.

Евросоюз — главная торговая сила, хвастаются в Брюсселе. Однако не стоит забывать: США — основной торговый, экспортный и инвестиционный партнер ЕС и важнейшая гавань для европейских активов.

Ненадежный Трамп

Еще до своей инаугурации Трамп угрожал Европе торговой войной. В июле предприимчивая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен смогла ее притормозить, заключив болезненное соглашение, которое установило тарифы США для ЕС на уровне 15% (при 0% для американской продукции) и обязало Европу покупать американские энергоносители на сумму в $750 млрд следующие три года.

Однако с января американский президент подтвердил статус ненадежного партнера, замахнувшись на Гренландию и территориальную целостность Дании, страны — члена ЕС и НАТО.

Попытки дать отпор в Гренландии еще больше разозлили Белый дом. После отправки пары европейских контингентов Трамп пригрозил поднять тарифы для стран-«виновниц» (Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии) до 25%.

Встреча в Давосе как будто смягчила риторику Белого дома, однако представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас признаётся, что «Европа больше не является главным центром притяжения для Вашингтона». Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон призывают создать собственные Европейские вооруженные силы.

Еврокомиссия предлагает начать с формирования армии в 100 тысяч штыков.

Пока милитаризация Европы только запускается, ЕС пытается ответить Штатам на том поле, где не выглядит слабым, — финансов и экономики. В Старом Свете приобретает популярность тренд «Sell America» («Продавай Америку»). Предлагается начать вывод активов из казначейских облигаций США. А Британия и страны ЕС наравне с Китаем и Японией являются там крупнейшими вкладчиками.

Данная мера, конечно, опасна и может не только наткнуться на жесткий ответ Трампа в виде, например, прекращения поставок энергоносителей, в чем ЕС зависит от США больше, чем от России, но и напрямую ударить по самим европейцам — в частности, по пенсионным фондам.

В качестве промежуточной меры в Брюсселе рассматривают приостановку ратификации подписанной в июле торговой сделки.

С опорой на Латинскую Америку

Где Европа точно может ответить и отвечает, не опасаясь прямого возмездия «Большого брата», — это диверсификация своих торговых партнеров. С начала года Евросоюз подписал две крупные сделки — с Латинской Америкой и Индией.

9 января, несмотря на сопротивление Макрона и при поддержке Италии, квалифицированным большинством страны Европейского союза одобрили зону свободной торговли с МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Боливия, Парагвай и Уругвай). Евросоюз получил доступ к 280-милионному рынку, что позволит увеличить его экспорт на 50 млрд евро к 2040 году.

Немецкий автопром в восторге. Зато негодуют европейские фермеры, опасающиеся вала сельхозпродукции из Нового Света, и экологи, выступающие против вырубки лесов Амазонии под пастбища.

Латинская Америка поможет снизить зависимость от китайских магнитов и редкоземов. Бразилия обладает 20% мировых запасов никеля, графита и редкоземельных металлов, а также 94% ниобия, используемого в аэрокосмической сфере, которую ЕС намерен развивать. Аргентина же снабдит Старый Свет литием (3-я страна по запасам), нужным для батарей электромобилей.

Соглашение еще предстоит ратифицировать. Европарламент и Европейский суд могут его заблокировать. Но отчаянная Урсула фон дер Ляйен предлагает проигнорировать экологов и фермеров и завоевать рынки Латинской Америки.

Выдавить Россию из Индии

Вскоре Евросоюз заключил торговую сделку с Индией. Кстати, как и с МЕРКОСУР, с Индией переговоры шли почти 20 лет. Трамп стал триггером.

27 января фон дер Ляйен на пару с формальным председателем ЕС Антониу Коштой отправились на военный парад в Нью-Дели и объявили о подписании «матери всех сделок». Название связано с тем, что ЕС и Индия составляют совокупно рынок в 2 млрд человек и четверть мирового ВВП.

Если в МЕРКОСУР ЕС дает отпор Трампу и навязывает конкуренцию Китаю, то на индийском направлении он также хочет вбить клин между Нью-Дели и Москвой, особенно в компоненте военно-технического сотрудничества. Брюссель пытается привлечь Индию к своей оборонной программе SAFE, дающей льготные кредиты для закупки вооружений и укрепления ВПК ЕС.

Индийцы уже ведут переговоры с Германией по военно-транспортным самолетам и субмаринам, активно закупают французскую авиацию.

Что касается торговли, то, согласно заявлениям, отменяются тарифы почти на 90% товарооборота. Европа получит снижение пошлин на автомобили с 110 до 40%, в перспективе — до 10%, и на алкоголь (сейчас они составляют почти 150%).

Немецкие компании Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW, теряющие рынки в США из-за Трампа и страдающие от китайской конкуренции, смогут задышать. В обмен на это Индии дадут право экспортировать свой текстиль и фармацевтику.

При этом ЕС собрался держать Индию на коротком поводке, по-прежнему облагая рис и говядину высокими налогами. Кроме того, Евросоюз ввел т. н. «углеродный налог» (CBAM), который будут платить и индийские компании.

Сотрудничество с Индией важно для Европы и тем, что может создать альтернативную инфраструктурную модель — экономический коридор «Индия — Ближний Восток — Европа» (IMEC), связывающий Индию через Персидский залив и Израиль с ЕС. Концепция на самом деле не новая. Ее еще до войны в Газе продвигала администрация Байдена.

Конкуренцию дорога в случае реализации может составить «Новому шелковому пути» Китая и проекту «Север — Юг» с участием России и Ирана.

Разглядывая китайского слона

Несмотря на достаточно натянутые отношения, Европа поглядывает и в сторону Китая.

Уже несколько лет ЕС пытается заключить с ним всеобъемлющий торговый договор, однако из-за противоречий позиций по СВО, правам человека и «нечестной конкуренции» попытки Брюсселя пока безуспешны.

Хороший пример ЕС очень хочет подать Великобритания. Прилетевший на днях в КНР премьер-министр Кир Стармер предложил постараться лучше понять эту страну и «увидеть слона целиком». Он решил задобрить Си Цзиньпина, поддержав принцип «одного Китая».

Пекин и Лондон подписали десять соглашений, отменяющие визы для британских туристов и рабочих и упрощающие работу компаний из Великобритании в КНР. Стармер приехал с внушительной делегацией, включая представителей компаний AstraZeneca и Octopus Energy, банков HSBC и Standard Chartered.

Возобновляя замороженное после Brexit партнерство с Поднебесной, британский лидер при этом призывает не выбирать между Китаем и США.

Из Евросоюза же в КНР после воцарения Трампа пока был только вездесущий финский президент Александр Стубб. В феврале первую попытку предпримет немецкий канцлер — призывающий к умиротворению Трампа Мерц отправляется в Пекин.

Но сможет ли континентальная Европа применить формулу Стармера — большой вопрос.