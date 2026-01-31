С 1 февраля социальные выплаты вырастут на 5,6%. Правительство утвердило коэффициент индексации 1,056 — он рассчитан по фактической инфляции за 2025 год, которая, по данным Росстата, составила 5,59%. Это, кстати, минимум за последние пять лет.

Перерасчёт затронет больше сорока видов господдержки: материнский капитал, пособия по уходу за ребёнком, выплаты ветеранам боевых действий, компенсации «чернобыльцам».

Материнский капитал приближается к миллиону

Наиболее ощутимые изменения ожидают участников программы материнского капитала. По словам министра труда Антона Котякова, сертификат на первенца увеличится на 38,6 тысячи и составит 728 921 рубль. Тем, у кого уже есть сертификат на первого ребёнка, при рождении второго доплатят 234 321 рубль.

А вот если семья раньше вообще не оформляла поддержку, то на второго ребёнка сразу получит полную сумму — 963 243 рубля. «Если семья не получала поддержку при рождении первого ребёнка, то при рождении второго она сразу сможет получить полную сумму. Это более чем на 51 тысячу больше текущего уровня», — подчеркнул глава ведомства.

Важный момент: индексация распространяется и на уже выданные сертификаты. Даже если часть средств потрачена, остаток на счёте пересчитают по новому коэффициенту.

Экономист Герман Алексеев в беседе с ИА Регнум напомнил, что с 2020 года маткапитал выдают уже на первого ребёнка — это было принципиальное расширение программы. Сейчас вокруг сертификата выстроена целая система: семейная ипотека под 6%, региональные капиталы, единое пособие.

Правда, то, что можно на эти деньги купить, сильно зависит от региона. «Грубо говоря, в Ингушетии на маткапитал можно купить больше 11 квадратных метров жилья, в Москве — около 1,8», — отмечает Алексеев. По его мнению, это аргумент в пользу более гибкого подхода к размеру выплаты.

Интересна и статистика использования средств. По данным Социального фонда, в 2025 году произошёл сдвиг приоритетов: на первое место вышло образование детей — 455 тысяч заявлений к ноябрю. Ежемесячные выплаты семьям с невысокими доходами — на втором месте, покупка жилья — только на третьем.

Программа достигла определённой зрелости, и семьи распоряжаются капиталом всё более гибко.

Какие ещё выплаты вырастут

Единовременное пособие при рождении ребёнка увеличится почти до 28,5 тысячи рублей. Единое пособие для семей с детьми и беременных тоже пересчитают — с учётом повышенного с января регионального прожиточного минимума.

Для работающих родителей важны другие цифры. Максимальное пособие по уходу за ребёнком для застрахованных достигнет 83 021 рубля. Максимум по беременности и родам — 963 243 рубля. А вот матерям, уволенным из-за ликвидации организации, будут платить до 10 790 рублей в месяц.

Государство не забыло и про усыновителей: им положено 28 773 рубля. При передаче ребёнка в приёмную семью — 28 154 рубля.

Ежемесячные денежные выплаты проиндексируют ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной, инвалидам I, II и III групп, пострадавшим от радиационных катастроф: «чернобыльцам», ликвидаторам аварии на «Маяке», жителям территорий, затронутых испытаниями на Семипалатинском полигоне.

На те же 5,6% вырастет стоимость набора социальных услуг: лекарства, санаторно-курортное лечение, проезд.

Выплаты героям труда и женщинам со званием «Мать-героиня» достигнут примерно 76,5 тысячи рублей.

Индексация затронет ежемесячную страховую выплату по обязательному социальному страхованию, федеральные доплаты к пенсиям, компенсации родителям, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами I группы с детства.

С февраля максимальное пособие по безработице составит 15 916 рублей (это в первые три месяца), минимальное — 1884 рубля. В регионах с северными коэффициентами суммы будут выше.

Социальное пособие на погребение вырастет до 9788 рублей. Но тут многое зависит от региона: например, в Москве на погребение неработавших пенсионеров и безработных выплачивают 24 551 рубль — это федеральное пособие плюс городская доплата.

Кому придётся подать заявление

Большинство выплат пересчитают автоматически — данные возьмут из государственных реестров. Это касается пенсий, ежемесячных детских пособий, выплат по беременности и родам, больничных.

Но есть исключения. Заявление нужно подавать на материнский капитал, новую ежегодную семейную выплату, региональные пособия и компенсации.

Пенсионерам стоит проверить, правильно ли учтён их стаж — особенно периоды работы по старым трудовым книжкам, сезонная занятость, служба в армии. Отдельно можно оформить доплаты за нетрудоспособных иждивенцев: детей, внуков, других родственников на обеспечении.

Эти выплаты автоматически не назначают — нужно обращаться в Социальный фонд или уточнять информацию на сайтах региональных властей.

Коэффициент индексации единый, но реальные выплаты у разных людей будут отличаться — сумма зависит от дохода семьи и регионального прожиточного минимума.

Для неработающих пенсионеров с низким доходом ориентир — прожиточный минимум пенсионера в регионе, в среднем по стране это 16 288 рублей. Если пенсия ниже — назначают социальную доплату.

С этого года федеральные и региональные доплаты к пенсии оформляют через отделения Социального фонда по единым правилам — процедура стала проще.

Компенсирует ли индексация реальный рост цен

Формально — да, 5,6% покрывают прошлогоднюю инфляцию. В то же время Герман Алексеев обращает внимание на то, что для семей с невысокими доходами реальная инфляция ощущается острее.

Продовольствие занимает около 30% в индексе потребительских цен, и именно эта категория в 2025 году росла быстрее среднего. Рыба подорожала на 17%, хлеб — на 11%, мясо и птица — на 7–8%, молочная продукция — на 6–7%.

Хотя были и обратные примеры. Капуста подешевела на 28%, картофель — на 24%, яйца — на 20%, лук — на 18%. Сливочное масло, которое стремительно дорожало в 2024-м, в прошлом году даже немного упало в цене. Эти позиции частично компенсируют удорожание других продуктов первой необходимости.

Хороший знак — с 2026 года прожиточный минимум тоже индексируют по фактической инфляции, а не по медианному доходу, как раньше. Система становится более чувствительной к реальным изменениям цен.

Февральское повышение не единственное в этом году: страховые пенсии уже проиндексировали с 1 января на 7,6%, в апреле ждём роста социальных пенсий на 6,8%.

Семьям, которые планируют потратить маткапитал на жильё, Герман Алексеев советует не затягивать. Индексация компенсирует инфляцию, но цены на недвижимость в последние годы растут быстрее — по прогнозам риелторов, в 2026-м жильё может подорожать ещё на 8–15%.

Если квартирный вопрос решён, есть смысл присмотреться к образованию. 729 тысяч рублей — это четыре-пять лет учёбы в хорошем вузе при средней стоимости около 150 тысяч в год.