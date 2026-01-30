Владимир Зеленский стал проявлять всё большую активность на белорусском направлении, демонстрируя явную агрессию в отношении властей соседней страны.

Иван Шилов ИА Регнум

Недавний визит Зеленского в Вильнюс, где он принимал участие в торжествах, приуроченных к годовщине начала Польского восстания 1863 г., отметился активизацией контактов киевского режима с белорусской оппозицией в лице так называемого «офиса Светланы Тихановской».

Зеленский не только встретился с Тихановской, но и договорился о ее ответном визите в Киев — правда, без указания каких-то конкретных сроков.

Также стало известно, что Киев собирается назначить спецпредставителя по Белоруссии, основной задачей которого будет поддержание отношений с оппозицией. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По словам Сибиги, для украинского руководства важно сохранять отношения с «представителями демократической Беларуси», которая должна стать «четвертым участником Люблинского треугольника» (наряду с Украиной, Польшей и Литвой).

Активизацию контактов киевского режима с белорусской оппозицией приветствовал и бывший посол Украины в РБ Игорь Кизим. Он назвал встречу Зеленского с Тихановской, а также резкие высказывания в адрес официального Минска долгожданными: «С самого начала было очевидно, что такое должно было произойти, если Украина хочет быть субъектом хотя бы на региональном уровне».

Стало также известно, что во время встречи в Вильнюсе Зеленский и Тихановская обсуждали возможное возбуждение уголовного дела в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Якобы такой шаг нужен для того, чтобы помешать усилиям администрации Дональда Трампа по выводу белорусского президента из международной изоляции.

Еще одним недружественным выпадом киевского режима в адрес официального Минска можно считать задержание журналистки Инны Кардаш, обвиненной в шпионаже в пользу Минска.

СБУ заявила о сотрудничестве Кардаш с КГБ РБ с 2015 года. Утверждается, что Кардаш среди прочего собирала информацию о гражданах России и Белоруссии, воюющих на стороне киевского режима.

О самой Кардаш известно не очень много. Она сотрудничала с различными белорусскими и украинскими изданиями, в том числе связанными с Виктором Медведчуком.

Очевидно, что этот шпионский скандал является еще одним из шагов в эскалации напряженности в отношениях с Белоруссией, предпринятых Украиной за последнее время.

Следует отметить, что даже после 2014 года Минск никогда не стремился к конфронтации с Киевом и пытался выстраивать если не дружественные, то, по крайней мере, деловые отношения.

Весьма неплохо это удавалось при президенте Петре Порошенко*. В этот период Украина оставалась для Белоруссии третьим по значимости торгово-экономическим партнером после России и ЕС, а сама РБ выступала российско-украинским транспортным хабом на фоне сворачивания прямых сообщений между двумя странами.

Портиться отношения между Минском и Киевом начали в 2020 году, после того как Зеленский открыто поддержал попытку «цветного» переворота в Белоруссии.

Наконец, после 24 февраля 2022 года, когда северная группировка российских войск зашла на Украину с территории Белоруссии, белорусско-украинские отношения перешли в стадию заморозки, а граница между странами была закрыта и превратилась фактически в позиционный фронт.

После того как российские войска ушли с севера Украины, между Минском и Киевом установился своего рода холодный нейтралитет. Для Зеленского он означает гарантии безопасности для северных областей Украины и столицы. Аналогичным образом и Белоруссия гарантирует себе безопасность от атак с украинской стороны.

За всё время СВО на территории РБ не было каких-либо крупных диверсий, не считая нескольких малозначительных эпизодов. Следует отметить, что в непосредственной близости от границы с Украиной находится одно из ключевых для белорусской экономики предприятий — Мозырский НПЗ, безопасность которого не может не быть предметом особого беспокойства властей.

Очевидно, в рамках этих негласных договоренностей Зеленский воздерживался от контактов с белорусской «беглой» оппозицией. В свою очередь риторика официального Минска в отношении Украины оставалась достаточно мягкой: Лукашенко неоднократно призывал к скорейшему заключению мира и выступал в поддержку сохранения украинского государства.

Зачем же Зеленский своими действиями фактически всё ломает?

Ведь с позиции здравого смысла такая эскалация, и уж тем более открытие «белорусского фронта», никак не могут быть выгодными киевскому режиму на фоне военных неудач и стремительно прогрессирующего коллапса в социальной сфере и энергетике.

Возможно, Зеленский пытается пойти ва-банк и путем создания новых точек напряженности по периметру украинских границ привлечь дополнительную поддержку, прежде всего со стороны ЕС.

Нельзя сбрасывать со счетов и желание навредить внешнеполитической игре Трампа, который во многом в пику ЕС и Киеву пытается выстраивать отношения с Москвой и Минском.

Наконец, нельзя забывать, что стратегическая задача по разрушению белорусско-российского альянса и приводу к власти в Минске прозападных сил по-прежнему стоит на повестке дня у Брюсселя. Очевидно, и Зеленский чувствовал бы себя в большей безопасности, если бы у власти в Белоруссии оказались персонажи вроде Тихановской.

После начала СВО Евросоюз также избегал каких-либо активных действий на белорусском направлении, фактически поставив отношения на паузу. Однако нельзя исключать, что на фоне тупиковой ситуации, сложившейся вокруг Украины, у части европейского руководства появился соблазн пойти напролом и переиграть всю партию путем расширения зоны конфликта и на Белоруссию.

Действия Зеленского вполне могут быть отражением этих устремлений. Только их оправданность с точки зрения его собственных интересов вызывает большие сомнения.

*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов