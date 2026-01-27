Результатом холодной войны, проявившей патологический страх западных стран перед Россией, стал — среди прочего — пикантный факт: более трети (36,6%) золотого запаса Германии с тех пор находится в Соединённых Штатах.

Иван Шилов ИА Регнум

Теперь же немецкие политики гадают, как им его вернуть — и возможно ли это вообще.

Золото ФРГ лежит в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Это — 1236 тонн стоимостью около €150 млрд.

И сложившаяся ситуация стала результатом как чисто экономических, так и политических решений.

Почему так получилось

В общей сложности Германия владеет золотыми слитками на сумму €410 млрд, которые находятся в ведении Бундесбанка: во Франкфурте-на-Майне находится около 51%, а в Лондоне — около 12% от немецкого золотого запаса.

С экономической точки зрения ситуация с передачей немецкого национального достояния в Нью-Йорк выглядит вполне логично и объяснимо.

Богатство образовалось за десятилетия положительного сальдо торгового баланса ориентированной на экспорт германской экономики.

С момента начала «немецкого экономического чуда» середины 1950-х годов немецкие производители стабильно продавали за границу высококачественные станки, автомобили, химическую продукцию и сталь.

Платили им в американской валюте, поскольку использование доллара США в качестве международного платежного средства при импортно-экспортных расчетах было одним из ключевых требований Вашингтона при предоставлении послевоенных кредитов по «плану Маршалла».

Однако экспортеры предпочитали дойчмарки, поэтому коммерческим банкам приходилось обменивать доллары на немецкую национальную валюту.

Бундесбанк покупал доллары и выпускал взамен дойчмарки, после чего обменивал долларовые резервы на золото, так как американская валюта была привязана к драгоценному металлу в рамках Бреттон-Вудской системы фиксированных обменных курсов — одна тройская унция была эквивалентна $35.

Сегодня золото Бундесбанка стоит примерно в 140 раз дороже. Это соответствует доходности около 14 000%.

Кроме того, банк покупал доллары, чтобы остановить рост курса немецкой марки.

Поскольку истерия холодной войны в полной мере затронула и послевоенную ФРГ, для «защиты от советского нападения» и на случай необходимости быстрого обмена золотовалютных резервов, Бундесбанк распределил ту часть своих золотых запасов, которая не хранилась во Франкфурте-на-Майне, между центральными банками Нью-Йорка, Лондона и Парижа.

Плюс ко всему Вторая мировая война закончилась на тот момент совсем недавно, и западные союзники не были до конца уверены, что Германия твердо встала на «путь исправления» и сотрудничества в рамках трансатлантической солидарности.

Индустриальная мощь и быстрый рост немецкой экономики откровенно пугали Лондон и Париж, а в Вашингтоне вызывали справедливые опасения.

Поэтому хранение немецких золотых резервов за рубежом рассматривалось как своеобразная страховка немецких властей от неправильного поведения и «фантомных болей» имперско-милитаристского толка.

Не пора ли вернуть золото в Фатерланд?

Дебаты о репатриации немецкого золота велись уже много лет назад. В 2012 году Федеральное аудиторское ведомство подвергло критике тот факт, что Бундесбанк годами не осуществлял ревизию своих международных золотых резервов.

Это породило теории заговора о том, что немецкое золото навсегда экспроприировано американцами и никогда не вернется домой.

Политики и Бундесбанк были вынуждены постараться успокоить общественность, вернув 300 тонн из Нью-Йорка, а в Париже вообще закрыв «золотой счет».

В некоторых случаях банк даже переплавлял слитки в Швейцарии и заново оформлял документы, чтобы успокоить скептиков.

После того, как к власти пришел Дональд Трамп и начал проводить непредсказуемую политику, зачастую противоречащую национальным интересам Германии (во всяком случае — правящего в стране политического класса), дебаты о репатриации золотого запаса получили в ФРГ новый импульс.

Некоторые политики задают вопрос, почему Бундесбанк не продает часть своих золотых запасов в США, чтобы минимизировать риски.

Такой шаг имел бы привлекательный на первый взгляд побочный эффект. Если бы Бундесбанк был свободен от политических ограничений и продал свое золото в США сейчас, он получил бы огромную прибыль, примерно равную годовой доходности в 8% — больше, чем большинство инвесторов получают от акций.

Однако президент Бундесбанка Йоахим Нагель принципиально отвергает такую идею. На самом деле против этого работают сразу несколько объективных причин.

Сначала придется найти достаточно покупателей на такое количество золота. Это, мягко говоря, непросто, особенно за короткий промежуток времени.

Если же Бундесбанк всё же добьется успеха, продажа таких исполинских объемов неизбежно обрушит цены на рынке.

Тенденция среди центральных банков уже много лет движется в противоположном направлении: многие — особенно Китай и страны с развивающимися рынками — покупают золото, чтобы освободиться от долларовой зависимости.

Спрос со стороны центральных банков является ключевым фактором продолжающегося роста цены золота: в настоящее время цена тройской унции впервые поднялась выше $5000.

«Золото не должно быть заложником»

С учетом огромного роста стоимости за последнее время на золото приходится более 80% валютных резервов Германии. На этом фоне эксперты не считают разумным перераспределение части золотого запаса.

«В настоящее время не существует разумных альтернатив золоту, которые можно было бы считать действительно безопасными и приносящими достаточный процент», — говорит Эмануэль Мёнх, финансист и эксперт по центральным банкам Франкфуртской школы финансов и менеджмента.

Бундесбанк мог бы в больших масштабах покупать американские, японские или британские государственные облигации. Однако, учитывая геополитическую ситуацию и опасения по поводу государственных финансов, Мёнх не считает это целесообразным.

Японские государственные облигации и иена в настоящее время находятся под таким сильным давлением, что официальный Токио рассматривает возможность вмешательства.

Эксперты сравнивают ситуацию в Японии с распродажей на британском рынке облигаций, которая вошла в историю финансовых кризисов в 2022 году как «момент Лиз Трасс» — в честь тогдашнего премьер-министра Соединённого Королевства.

США, с другой стороны, считаются хронически зависимыми от других стран в финансировании своего высокого государственного долга.

По мнению представителя по финансовой политике партии «Зеленых» в Бундестаге Катарины Бек, золото «ни в коем случае не должно стать пешкой в геополитических спорах».

Пока президент Трамп находится у власти в США, самый надежный способ исключить это — хранить золотые резервы в Германии, уверена Бек.

«Тот аргумент, что золотые резервы защищены от конфискации международным правом, становится все слабее и слабее. Нужно быть готовыми к тому, что Трамп попытается использовать золото Бундесбанка в качестве рычага влияния»,— говорит директор Центра центрального банковского дела Франкфуртской школы финансов и бывший руководитель исследовательского отдела центрального банка ФРГ Эмануэль Мёнх.

Михаэль Егер, президент Европейской ассоциации налогоплательщиков, даже направил в Бундесбанк письмо с требованием вывести золото из Нью-Йорка.

Не получив ответа из Франкфурта, теперь он продолжает действовать.

«Я считаю, что наша позиция оправдана как никогда», — говорит Егер, который одновременно является вице-президентом Ассоциации налогоплательщиков Германии.

По мнению президента Центра экономических исследований ZEW Иоахима Вамбаха, укрепление независимости Европы также включает в себя анализ зависимостей, «возникающих в результате хранения немецких золотых запасов в США».

«Мы не настолько враждебны»

Однако другая группа экспертов настаивает, что разумнее всего продолжать хранить золото в крупных мировых торгово-финансовых центрах.

Президент Института экономических исследований (IFO) Клеменс Фюст также советует не изымать золото из Нью-Йорка, поскольку «это только подольет масла в огонь в нынешней ситуации».

Фриц Гюнцлер, представитель парламентской группы ХДС/ХСС по вопросам финансовой политики, полагает: хранить часть резервов следует в США, хотя «публичные спекуляции на тему изъятия золотых резервов, с другой стороны, не способствуют этому».

Представитель по финансовой политике парламентской группы СДПГ Фрауке Хайлигенштадт подчеркнул, что понимает опасения, но советует «не поддаваться панике».

Он уверен: золотые резервы «хорошо диверсифицированы», и способность Германии действовать «гарантирована». А расположение в Нью-Йорке имеет смысл, поскольку «Германия, Европа и США тесно связаны в сфере финансовой политики».

В свою очередь главный экономист Deka-Bank Ульрих Катер считает, что претензии американцев на немецкое золото по политическим мотивам маловероятны: «Администрация Трампа до сих пор уважала права собственности иностранных государств и компаний во всех геополитических переделках. Если это перестанет действовать, то американские активы за рубежом окажутся под угрозой такого же обращения».

В то же время Катер явно связывает ситуацию с угрозами. По его мнению, если такой шаг станет реальным, «отношения между Европой и США должны быть гораздо более враждебными, чем сейчас».

Тогда, считает экономист, речь пойдет уже не о проблемах с активами, а о фундаментальных политических разногласиях. Поэтому Бундесбанк будет реагировать соответствующим образом, внимательно наблюдая за развитием трансатлантических отношений, но не делая поспешных выводов.

В итоге же, по словам пресс-секретаря правительства Штефана Корнелиуса, вопрос о выводе немецких золотых запасов из США в настоящее время не стоит.

Так что, несмотря на шумиху в СМИ и части немецкого политикума, немецкое золото с большой вероятностью будет продолжать оставаться в США и в обозримой перспективе вряд ли вернется на родину.